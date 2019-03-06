 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.03.2019
13:32  Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
13:22  Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин
13:19  Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов
13:17  Неуловимый "Посейдон". Российская суперторпеда ударит там, где ее меньше всего ждут
13:14  Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева
12:55  Педального коня? Аркадаг повелел соорудить еще один гигантский монумент. В честь... лошадей и велосипедов
12:50  Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:43  Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...
12:29  Сталин - это не просто наша история, это история нашего спасения, - А.Тюрин
12:11  Жемчужные "драконы" готовятся к прыжку… экономика и политика Китая обретают новое качество, - Ю.Тавровский
12:07  Распределенный Хартленд – императив новой геополитической модели Мира, - А.Дугин
12:04  Раскатал ковер... Экс-кыр-президент Акаев собрался обратно на родину
11:59  Сели в тазик. Вскрыто крупное хищение... эмалированной посуды с "Узметкомбината"
11:55  Большой футбол в Персидском заливе. Катар дисквалифицирован за поражение в Сирии, - А.Храмчихин
11:32  Главная причина экстремизма в Казахстане – идеологический вакуум, - Д.Ашимбаев
09:40  В КыргызПарламенте разбираются: кто пишет безграмотные документы
09:34  Между Каримовой и новыми властями Узбекистана идут тайные торги, - РО
09:18  Новый учебник "Новейшая история Узбекистана" (полемика), - М.Рахимов
09:10  "Узбекское дело" эакрыто. МТС выплатит штраф в $850 млн по мировому соглашению с властями США
08:58  В поисках "принца крови". Сын Усамы бен Ладена может стать предметом политического торга между США и талибами
08:50  В Кыргызстане на сбор хлопка детей привлекают с четырех лет, - МОТ
08:04  Сергей Лавров обогнул узкие места Персидского залива, - "Къ"
01:42  Могут ли США спасти от разделов Польшу?
00:58  Евросоюз откроет представительство в Туркменистане, - В.Панфилова
00:01  РосПравительство больше внимания уделяет гастарбайтерам, а не соотечественникам, - "НГ"
Среда, 06.03.2019
20:15  Потеснись, засракули... Фриков Шнура и Макаревича включили в Совет по культуре РосГосДумы
17:09  КабМин Киргизии ожидает скорая перетряска, - "Фабула"
16:54  Окончена регистрация кандидатов в Туркмен-депутаты
16:52  Ученые Туркменистана изобрели дешевую альтернативу рубероиду (кизяк+солома?)
16:48  КырДепутаты дебатируют импичмент никакущему спикеру Джумабекову
16:40  Лепет детский. Минэконом России Орешкин не смог прочитать доклад в ГосДуме
14:02  Мусульмане, все еще "нежелательные" во Франции, - Le Temps
13:37  Курултаи Кыргызских племен. Разделение на фоне лозунгов об укреплении единства, - "РО"
13:29  Гендиректором Кыргызской ТРК избран Жайнак Усен уулу
12:35  Салафизм в Казахстане: откуда растут ноги? - К.Сагинбаев
10:52  Назначены послы Кыргызстана в Афганистане (Ниязов), Бельгии (Джумалиев) и Японии (Арстанбаев)
10:45  Между Китаем и США: как выжить, но сохранить независимость? (опыт Филиппин), - А.Шпунт
10:43  Афганистан на пороге нового исторического этапа, - Дхрува Джайшанкар
10:30  Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ. Ким по полной отчепушил Трампа
10:26  Как события в Венесуэле повлияют на мировой рынок нефти, - Е.Грушевенко
10:24  Война без проигравших. Зачем Индия и Пакистан впервые за полвека бомбили друг друга, - Е.Пахомов
10:22  Последний писк Эммануэль. Макрону сочинили программную статью
09:35  Китай готовится к тяжелым временам. Экономика растет все туже, - О.Соловьева
08:38  Конфликт в Кашмире вышел в море, - С.Строкань
08:34  Евразийский союз можно критиковать сколько угодно, но он работает, - Д.Ашимбаев
04:12  Узбекистан. Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима
00:38  "Эликсир бессмертия" впервые найден в древней могиле в Китае
00:34  Уволен главный архитектор - "реноватор" Самарканда Норкул Садиков
00:32  Допинговый скандал взрывает спортивную Европу
00:22  Турция устает балансировать между РФ и США, - И.Субботин
00:11  Заоблачные цели Запада. Тибет важнее, чем Индия с Пакистаном, вместе взятые, - Л.Шипилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украина разработала планы А и Б : Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.ГришинУкраина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин
13:22 07.03.2019

Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа

Наш колумнист Александр Гришин - о том, как незалежная ищет союзников среди противников своей газотранспортной системы

АЛЕКСАНДР ГРИШИН
Обозреватель

Украинским чиновникам и политикам некогда ждать субботы, чтобы повеселить почтеннейшую публику. Уже на самом носу выборы президента, а потому не время спать, надо пятидневку глупостей выполнить за три, два, один день.

Буквально во вторник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину прекратится в 2020 году, когда действующий договор прекратит свое действие, зато начнут работать "Северный поток – 2" и "Южный поток". Но уже на следующий день замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль успокоила и его, и украинских потребителей, заявив, что Украина разработала на этот случай план "А". Суть которого заключается в том, чтобы заключить новый контракт на основе ратифицированного к тому времени Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС по интеграции Украины в энергетическую сферу. А если это не удастся сделать, то тоже не беда. Потому что Украина с помощью США разработала план "Б" по энергетической устойчивости Незалежной. Правда, в чем его суть, так и не пояснила.

Украина, конечно, придумала план сама, но воспользовалась помощью США, которые "подносили снаряды". Нет, мы, безусловно, еще со времен первого показа одного замечательного фильма помним, что "галантерейщик и кардинал – это сила". Но все же вряд ли настолько. Хотя, с другой стороны, мания преследования Украины Путиным у функционеров Незалежной вполне уживается с манией величия, которая с каждым днем становится все более гипертрофированной в полном соответствии с поговоркой: "Чем дальше в лес, тем толще партизаны". Не зря ведь тот же Витренко несколько дней назад заявил, что Германия должна доказать Украине свою преданность евроценностям на деле. А Меркель и не знает про ультиматум, не то что какие-то мужики. И как ей теперь это доказывать?

Впрочем, отвлеклись от громадья украинских планов. Украина ищет своих союзников, по сути дела, среди противников своей газотранспортной системы, которым надеется ее впарить за гигантские деньги даже в нынешнем изношенном состоянии. Вашингтон, конечно, намерен всячески ограничить поставки российского газа в Европу, но и украинская ГТС ему абсолютно не нужна, поскольку США намерены заместить дешевый российский газ своим дорогим СПГ. И в первую очередь в Европе, а не на Украине. В принципе, США готовы были бы и Украине поставлять СПГ. Но есть два нюанса. Киев не в состоянии покупать значительные объемы из-за высокой цены. И Турция запрещает проход через Босфор танкерам с СПГ. Она и танкеры с нефтью-то пропускает с большой неохотой. А потому, даже если удастся блокировать или сорвать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", украинской ГТС это, по большому счету, не поможет.

Давеча глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, чей контракт истекает 19 марта, прославившийся лишь тем, что по-быстрому выписал себе премию в 8 млн долларов, которые оперативно переслал маме в США (все в дом!), заявил, что Украина потеряет 3 млрд. долларов в случае прекращения транзита российского газа в Европу через украинскую ГТС. Прямо, ну просто из кармана, можно сказать, украли. Очень характерно проговорился относительно ментальности наших соседей. Потерять, неуважаемые господа, это когда у вас было, а потом вдруг не стало. А вот когда вы не получили то, чего у вас не было и что вы не заработали – это и не потерять вовсе.

Так что план "Б" вряд ли поможет Украине, если не сработает план "А". А, вообще-то, при наличии плана "А" можно посоветовать разрабатывать и другие альтернативы. Например, планы "Ж", "О" и "П". Получится законченная композиция. Поскольку в 2020-м богатые газовые месторождения Словакии, с которых она снабжает Украину "европейским" газом, внезапно прекратят свое существование. Нормальные люди ведь понимают, что физически никакого реверса не существует. Просто Киев забирает из трубы часть транзитного газа, который по бумагам оформляется как закаченный до Словакии, а потом якобы возвращенный по реверсу. Если по трубе постоянно газ закачивается в одну сторону, физически невозможно запустить по ней встречный поток. А на бумаге можно все, она стерпит. Особенно, если добавить к счету плату за якобы осуществленный транзит.

Тут любые планы, какие ни рисуй, так и останутся полным "г…".

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551954120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕБРР
- Полезная ротация
- Главная причина экстремизма – идеологический вакуум
- "Ак жол" предложил правительству разработать официальный Комментарий к Налоговому кодексу
- Кадровые перестановки
- Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников за срыв программы питьевой воды в Павлодарской области
- Чью сторону выберет Казахстан в новой "холодной войне" между Россией и США – политолог
- Аким Алматы провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских улиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  