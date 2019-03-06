Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин

13:22 07.03.2019

Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа



Наш колумнист Александр Гришин - о том, как незалежная ищет союзников среди противников своей газотранспортной системы



АЛЕКСАНДР ГРИШИН

Обозреватель



Украинским чиновникам и политикам некогда ждать субботы, чтобы повеселить почтеннейшую публику. Уже на самом носу выборы президента, а потому не время спать, надо пятидневку глупостей выполнить за три, два, один день.



Буквально во вторник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину прекратится в 2020 году, когда действующий договор прекратит свое действие, зато начнут работать "Северный поток – 2" и "Южный поток". Но уже на следующий день замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль успокоила и его, и украинских потребителей, заявив, что Украина разработала на этот случай план "А". Суть которого заключается в том, чтобы заключить новый контракт на основе ратифицированного к тому времени Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС по интеграции Украины в энергетическую сферу. А если это не удастся сделать, то тоже не беда. Потому что Украина с помощью США разработала план "Б" по энергетической устойчивости Незалежной. Правда, в чем его суть, так и не пояснила.



Украина, конечно, придумала план сама, но воспользовалась помощью США, которые "подносили снаряды". Нет, мы, безусловно, еще со времен первого показа одного замечательного фильма помним, что "галантерейщик и кардинал – это сила". Но все же вряд ли настолько. Хотя, с другой стороны, мания преследования Украины Путиным у функционеров Незалежной вполне уживается с манией величия, которая с каждым днем становится все более гипертрофированной в полном соответствии с поговоркой: "Чем дальше в лес, тем толще партизаны". Не зря ведь тот же Витренко несколько дней назад заявил, что Германия должна доказать Украине свою преданность евроценностям на деле. А Меркель и не знает про ультиматум, не то что какие-то мужики. И как ей теперь это доказывать?



Впрочем, отвлеклись от громадья украинских планов. Украина ищет своих союзников, по сути дела, среди противников своей газотранспортной системы, которым надеется ее впарить за гигантские деньги даже в нынешнем изношенном состоянии. Вашингтон, конечно, намерен всячески ограничить поставки российского газа в Европу, но и украинская ГТС ему абсолютно не нужна, поскольку США намерены заместить дешевый российский газ своим дорогим СПГ. И в первую очередь в Европе, а не на Украине. В принципе, США готовы были бы и Украине поставлять СПГ. Но есть два нюанса. Киев не в состоянии покупать значительные объемы из-за высокой цены. И Турция запрещает проход через Босфор танкерам с СПГ. Она и танкеры с нефтью-то пропускает с большой неохотой. А потому, даже если удастся блокировать или сорвать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", украинской ГТС это, по большому счету, не поможет.



Давеча глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, чей контракт истекает 19 марта, прославившийся лишь тем, что по-быстрому выписал себе премию в 8 млн долларов, которые оперативно переслал маме в США (все в дом!), заявил, что Украина потеряет 3 млрд. долларов в случае прекращения транзита российского газа в Европу через украинскую ГТС. Прямо, ну просто из кармана, можно сказать, украли. Очень характерно проговорился относительно ментальности наших соседей. Потерять, неуважаемые господа, это когда у вас было, а потом вдруг не стало. А вот когда вы не получили то, чего у вас не было и что вы не заработали – это и не потерять вовсе.



Так что план "Б" вряд ли поможет Украине, если не сработает план "А". А, вообще-то, при наличии плана "А" можно посоветовать разрабатывать и другие альтернативы. Например, планы "Ж", "О" и "П". Получится законченная композиция. Поскольку в 2020-м богатые газовые месторождения Словакии, с которых она снабжает Украину "европейским" газом, внезапно прекратят свое существование. Нормальные люди ведь понимают, что физически никакого реверса не существует. Просто Киев забирает из трубы часть транзитного газа, который по бумагам оформляется как закаченный до Словакии, а потом якобы возвращенный по реверсу. Если по трубе постоянно газ закачивается в одну сторону, физически невозможно запустить по ней встречный поток. А на бумаге можно все, она стерпит. Особенно, если добавить к счету плату за якобы осуществленный транзит.



Тут любые планы, какие ни рисуй, так и останутся полным "г…".