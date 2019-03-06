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|Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
13:32 07.03.2019
Российский танк Т-14 "Армата" получил туалет, сообщил ТАСС директор по качеству и информационным технологиям "Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) Илья Баранов.
"То есть вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата". В этом танке изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения, или, проще говоря, туалет", - сказал эксперт.
В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната "раздутая вокруг него шумиха", без которой "проект был бы давно похоронен как излишне затратный".
В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы "Армата" производства "Уралвагонзавода" (Нижний Тагил, Свердловская область).