 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Эрдогана раздражают опросы общественного мнения. За месяц до выборов в Турции
16:35 07.03.2019

За месяц до выборов в Турции

Осталось меньше месяца до местных выборов, намеченных на 31 марта. Партии и кандидаты, заявленные на выборах, стали все чаще выступать на площадях. На проводимых президентом Турции и председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепом Тайипом Эрдоганом митингах легко отследить его настрой относительно того, что он не смог достичь базовой консолидации в рамках "Альянса народа" и не смог увидеть желаемые показатели по опросам. Видя результаты опросов, согласно которым "Альянс народа" либо кандидаты от ПСР проигрывают в важных муниципалитетах, в первую очередь в Стамбуле, а также в других городах, Эрдоган в негодовании выходит на улицы и площади. В первую очередь для поддержания морального духа организаций он заявляет: "Я не доверяю опросам". И для того, чтобы организации, впавшие в состояние "мы проигрываем", сохранили свой энтузиазм и настрой.

В то время как его заявление, что "мы не смогли обеспечить консолидацию", свидетельствует о несовпадении по своей природе организаций от ПСР и Партии националистического действия (ПНД). А в его фразу "продолжение Турции" в действительности не верят организации от ПСР и ПНД. Организации от ПСР на местах совершенно отчетливо видят, что этот слоган не произвел никакого положительного влияния для победы их кандидатов на местных выборах. Поскольку избиратель сейчас озабочен продолжением существования, выживания. Эрдоган, заявляющий, что "не получается, не удается обеспечить единство и солидарность на базе организаций от ПСР и ПНД", транслирует свою тревогу и в кулуары.

Выживание или выборы? Попробуйте, спросите у народа, посмотрим, какой ответ вы получите. Избиратель больше не верит пустым обещаниям в стиле "в этом году за 9 месяцев мы обеспечим работой 2,5 миллиона людей". Если на одно рабочее место подали заявление 6 тысяч человек, это не что иное, как картина фиаско ПСР, которая на протяжении 16 лет у власти. Продажи по сниженным ценам являются фотографией того, как ПСР прибивает экономику ко дну. Горьким последствием экономического застоя является достижение строительным сектором грани банкротства.

Заявления о подписании соглашений о банкротстве являются заявлением о том, что заводам, торговле и промышленности "пришел конец". Ни на одних местных выборах не было такой картины, чтобы бывший министр от ПСР, анализируя эту ситуацию, напомнил о выражении Эрдогана "усталость металла в организациях" и заявил: "Ошибочно предлагать бывших сторонников ПСР в Стамбул, Анкару и Измир в конце 17-летнего периода ПСР, у которой 10 миллионов членов. Организации от ПСР оскорбились тем, что вместо того, чтобы предоставить место новым именам, Эрдоган выдвинул этих уставших людей. Большой ошибкой стало то, что возлагалась надежда на уставших лиц". Опросы ранее были неотъемлемым и самым важным оружием ПСР, а сейчас они стали элементом выборов, вызывающим наибольший гнев.

Видя, что на местных выборах предстоит большая потеря голосов в результате провала в сотрудничестве между организациями от ПСР и ПНД, "усталости металла" в организациях ПСР, а также ввиду того, что кандидатами на пост глав муниципалитетов были предложены так называемые "стреляные воробьи", которые на протяжении 16 лет назначались на любые важные должности, Эрдоган пошел в народ. В ответ на то, что кандидат от Анкары не смог вызвать у избирателей нужного воодушевления, Эрдоган начал оказывать ему поддержку.

Появился результат опроса, который, как говорят, вызвал сильный гнев Эрдогана. Категория избирателей, голосовавшая за бывшего мэра Анкары Мелиха Гекчека и составляющая около 10?12%, заявляет, что будет голосовать за кандидата от Республиканско-народной партии (РНП), выражая таким образом свое несогласие с новым кандидатом. Бывший депутат от ПСР прокомментировал нежелание бывшего премьер-министра и председателя парламента Бинали Йылдырыма выдвигаться на пост мэра Стамбула следующим образом: "Мэрия Стамбула на протяжении долгих лет была фермой Эрдогана. Бинали-бей не хочет быть дворецким на этой ферме, он сопротивлялся было выдвижению себя в кандидаты, но был вынужден принять эту ситуацию, ибо "приказ режет и железо".

Накануне выборов все более отчетливо понятно, насколько многослоен кризис, охвативший Турцию. С каждым днем все более запутанным становится экономический кризис, ставший естественным результатом системного кризиса, экономического кризиса, взяточничества, нравственного разложения, распространяемого узким кругом лиц, приумножающих свое благосостояние благодаря протекторату, а также потребления без производства. Грош цена высокопарным словам министра финансов и казначейства и по совместительству зятя Эрдогана Берата Албайрака о том, что "февраль в сравнении с январем был намного лучше. Апрель также будет намного лучше марта".

В журнале TheEconomist отмечается, что Турция и Аргентина в 2019 году могут стать причиной возникновения нового мирового кризиса. Один из рисков, с которым столкнется в этом году мировая экономика, таков: "Кризис стран с развивающейся экономикой, таких как Турция и Аргентина, которые могут вызвать общий экономический кризис". Далее: "Серьезно обесценилась валюта развивающихся стран в связи с ужесточением денежно-кредитной политики США и на фоне укрепления доллара", "соединение в одной точке таких факторов, как текущий дефицит экономик Турции и Аргентины, политическая нестабильность и плохая политика, привели к возникновению валютного кризиса (август 2018 года)".

Ввиду заметного сокращения благосостояния, чувствующегося как внутри страны, так и за ее пределами, народ больше не верит обещаниям правительства и желает преподать урок и ПСР, и Эрдогану за "продолжение режима выживания". Конечно, в этих оценках мы не учитываем возможные коррупционные факторы. На выборах справедливость становится важной, и очень сложно прогнозировать исход.

Ариф Асалыоглу

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551965700
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