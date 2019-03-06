Приключения российского сухогруза Seagrand во вражеском южнокорейском Пусане (запись переговоров)

16:41 07.03.2019

Появилась запись переговоров врезавшихся в южнокорейский мост российских моряков



В сети появилось видео с российского сухогруза Seagrand, который врезался в мост в южнокорейском Пусане. Ролик был опубликован на YouTube.



На записи видно, как судно сначала избегает столкновения с яхтой, а затем врезается в мост. За кадром слышны переговоры членов экипажа во время инцидента.



Российский сухогруз Seagrand врезался в мост в Пусане 28 февраля. Позднее стало известно, что капитан сухогруза - российский гражданин - был пьян. По данным морской полиции, в его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при допустимом уровне в 0,03 промилле. Имя нарушителя не сообщалось.









В Национальном агентстве морской полиции пояснили, что наказание грозит тому, кто непосредственно управлял судном или отдавал приказы, находясь под действием алкоголя. Также отмечалось, что после столкновения с мостом Seagrand развернулся и попытался уплыть. За 40 минут до этого судно протаранило круизный лайнер.



Как уточняли в Росморречфлоте, инцидент произошел при снятии с якоря: сухогруз двигался без буксира и лоцманской лодки. При столкновении с мостом в корпусе Seagrand образовалась дыра глубиной пять метров, у судна также сломалась сигнальная мачта. В то же время течи на сухогрузе не было, как и пострадавших. Предположительно, груза на борту в момент аварии также не было.