 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.03.2019
18:19  Шишел-мышел... Провалившийся с докладом в Думе росминистр Орешкин улетел на переговоры с Мирзиеевым
18:18  В Нукусе стартовала стройка первой мирзиеевской "президентской школы"
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Среда, 06.03.2019
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В Нукусе стартовала стройка первой мирзиеевской "президентской школы"
18:18 07.03.2019

В Нукусе началось строительство первой Президентской школы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Представители властей Каракалпакстана заложили капсулу в фундамент Президентский школы, тем самым дав старт строительным работам. Новое учебное заведение будет построено рядом с Государственным Каракалпакским государственным университетом имени Бердаха.

Напомним, что согласно постановлению президента Шавката Мирзиеева во всех регионах страны будут созданы Президентские школы. По плану первые три будут построены в 2019 году в Нукусе, Ташкенте и Хиве, позже в план включили и возведение школы в Намангане. В остальных регионах Узбекистана учебные заведения будут построены в 2020-2021 годах.

Прием в Президентские школы будет осуществляться по результатам тестирования на логические мышление, письменного экзамена и собеседования из числа выпускников 4 класса Узбекистана, которые будут отбираться Министерством народного образования в установленном порядке.

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Процесс обучения в Президентских школах осуществляется на английском языке по программе "STEAM – образование" (Science – естественные науки, Technology – технологии, Engineering – техническое творчество, Art – искусство, Mathematics – математика), что позволит одаренной молодежи еще больше развивать мышление, силу воли, творческий потенциал и гибкость.

В зависимости от интересов и особенностей, обучение в 9-11 классах в Президентской школе предполагает индивидуализацию учебного процесса.

Выпускникам Президентских школ кроме документа об образовании установленного государственного образца (свидетельство, аттестат) выдается диплом соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), предоставляющий возможность поступления в ведущие зарубежные вузы.

Ожидается, что Экзаменационный Совет Кембриджского университета, действующий под брендом Cambridge Assessment International Education, будет проводить вступительные экзамены в Президентские школы.

Источник - Podrobno.uz
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