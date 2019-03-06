Шишел-мышел... Провалившийся с докладом в Думе росминистр Орешкин улетел на переговоры с Мирзиеевым

18:19 07.03.2019

Мирзиеев провел переговоры с министром экономического развития России Максимом Орешкиным



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 марта принял сопредседателя узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Тепло приветствуя гостя, глава государства выразил глубокое удовлетворение динамичным развитием и последовательным укреплением узбекско-российских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, расширением практического многопланового сотрудничества.



"Регулярные контакты на высшем уровне и доверительный диалог между главами Узбекистана и России, интенсификация взаимодействия и обменов между ведомствами, регионами и деловыми кругами способствовали беспрецедентной активизации продуктивного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", – сообщили в пресс-службе главы государства.



Подчеркнуто, что государственный визит в Узбекистан Президента России Владимира Путина в октябре прошлого года наполнил сотрудничество новым практическим содержанием.



По итогам 2018 года рост взаимной торговли превысил 20 процентов и достиг почти 6 миллиардов долларов. Реализуются крупные инвестиционные проекты с участием ведущих российских компаний и банков, в том числе в энергетической, нефтегазовой, химической, машиностроительной, электротехнической, текстильной, пищевой и многих других отраслях.



Отмечалось, что новый многоуровневый формат диалога – создание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне премьер-министров двух государств, безусловно, будет способствовать повышению эффективности и обеспечению своевременной практической реализации договоренностей по расширению многопланового партнерства.



"Среди перспективных направлений взаимодействия названы создание в регионах Узбекистана агрокластеров и логистических центров с участием российских компаний, запуск нового механизма крупнооптовых поставок узбекской плодоовощной и текстильной продукции на российский рынок, формирование благоприятных условий для дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, расширение взаимных обменов и реализация совместных проектов в здравоохранении и образовании", – отметили в пресс-службе.



Министр экономического развития России выразил искреннюю благодарность главе нашего государства за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева.



Максим Орешкин высоко оценил проводимые в Узбекистане масштабные реформы, направленные на обеспечение устойчивого развития страны, либерализацию экономики и улучшение делового климата, поддержку инвесторов и бизнес-инициатив.



Российской стороной выражена готовность и далее предпринимать необходимые шаги для наращивания объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных перспективных инвестиционных проектов в различных отраслях.



Темир Исаев