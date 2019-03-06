 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.03.2019
22:50  На фаворита укр-президентской гонки клоуна Зеленского возбудили 2 уголовных дела - об отмывании денег и ДТП
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Среда, 06.03.2019
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На фаворита укр-президентской гонки клоуна Зеленского возбудили 2 уголовных дела - об отмывании денег и ДТП
22:50 07.03.2019

Против кандидата Зеленского в Украине возбудили уголовное дело
Уголовное дело об отмывании денег, а также планируют еще одно - о ДТП.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление, передает РИА Новости.

Он уточнил, что против него и его компании "Студия Квартал 95" возбудили уголовное дело об отмывании денег, а также планируют еще одно - о ДТП.
- Депутат из одной партии из трех букв регистрирует криминальное дело конкретно против меня. […> Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. […> Это уже предел, - заявил Зеленский в видеообращении.
Кандидат в президенты Украины также рассказал, что "специальные люди" ищут контакты в самопровозглашенной ЛНР, чтобы установить билборды с его лицом.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендует рекордное за всю историю число кандидатов - 43. Рейтинг на протяжении последних месяцев, согласно данным соцопросов, возглавляла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее. Поддержка действующего президента Петра Порошенко составляет около 20 процентов.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551988200
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