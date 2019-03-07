 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырТрайбализм. Родо-племенные споры не позволяют назначить акима в Аксыйском районе Джалал-Абадской области
00:15 08.03.2019

Выборы акима Аксы. Правительство заявило о родо-племенном делении

Родо-племенные споры стали причиной того, что в Аксыйском районе Джалал-Абадской области не могут назначить акима. Об этом 6 марта в парламенте заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, назначение главы района сопровождается противостоянием:

​- По акиму Аксыйского района очень много предложений и споров. Скажем откровенно: в том, числе споры из-за племенного деления. Почему бы не говорить об этом открыто? Будем и дальше молчать? Мы должны открыто говорить о наших болячках.

О том, что акимиат Аксыйского района долгое время работает без руководителя на заседании парламента сообщил депутат от фракции "Республика-Ата Журт" Умбеталы Кыдыралиев. По его мнению, Боронов своим объяснением признал, что в регионах существуют такие явления, которые несут риски государственному устройству:

- Сами споры наносят урон государственному устройству. В районах различные группы людей без образования лоббируют свои интересы. Они прямо действуют против Конституции.

По словам депутата айыльного кенеша Кашка-Суу Аксыйского района Камыбек уулу Шекербека, в настоящее время возглавить район изъявили желание более 20 кандидатов, но фаворитами называют двоих. Однако депутат отвергает сильное родо-племенное деление жителей района:

- Слухи о том, что ушел аким из определенного племени, теперь должны поставить человека из другого племени, распространяет группа, которая появилась при Атамбаеве. Среди жителей такого деления нет.

Вместе с тем экс-директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бакыт Рыспаев напоминает, что полномочия по назначению акимов принадлежат лишь одному человеку – главе правительства:

​- Последняя редакция Конституции предоставила полномочия по назначению акимов премьер-министру. Он может назначить любого человека из своего окружения, не советуясь ни с кем. Уже не требуется согласия местного кенеша, как раньше, аким назначается напрямую. Вообще, в каждом районе есть свои группы, которые определяют повестку дня местной политики. Но нельзя сказать, что они представляют население всего района. Группы могут противостоять друг другу.

3 марта в Бишкеке прошел курултай общественной организации "Ай тамга Солто" племени солто, что породило неоднозначную реакцию общества. Некоторые эксперты отмечают, что при слабых государственных институтах обороты начинают набирать неформальные сообщества.

Социолог, доктор философских наук Кусеин Исаев считает, что родо-племенное деление не может привести ни к чему хорошему:

- Разумеется, мы не можем отрицать, что у кыргызов всегда было деление. Но это было в прошлом. Во главу угла мы должны ставить сохранение и укрепление всей нации. Возврат к прошлому – это предательство против будущего народа.

22 февраля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев за ненадлежащее исполнение своих обязанностей освободил от должностей акимов Тонского, Ак-Суйского, Кеминского, Аксыйского, Токтогульского и Московского районов.

В четырех районах были назначены новые руководители, но Аксыйский и Тонский районы пока остаются без акима.

Рахат Кенешова
Журналист новостной службы радио "Азаттык" в Бишкеке
7.03.19

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551993300
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