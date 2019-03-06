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|Вор у вора..? Задержан первый замнач КУИС МВД Казахстана Туремуратов
00:23 08.03.2019
Спецпрокуратурой ЗКО задержан первый заместитель главы КУИС МВД
Данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Задержан первый заместитель председателя КУИС МВД РК Бекбулат Туремуратов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД Нурдильду Ораза.
Он был задержан спецпрокуратурой ЗКО совместно с Управлением собственной безопасности областного Департамента полиции.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Казахстанский политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале пишет, что это связанно с делом о хищении 1,5 млрд тенге государственных средств.