Индия срочно арендовала у России подлодку. За 3 млрд долларов на 10 лет

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 08.03.2019
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00:39  Проблемы управления водными ресурсами в Туркменистане, - В.Абепиш
00:30  Вашингтон наказывает турецких экспортеров, - Le Monde
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00:23  Вор у вора..? Задержан первый замнач КУИС МВД Казахстана Туремуратов
00:15  КырТрайбализм. Родо-племенные споры не позволяют назначить акима в Аксыйском районе Джалал-Абадской области
Четверг, 07.03.2019
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13:32  Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
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13:14  Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева
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12:50  Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:43  Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...
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12:11  Жемчужные "драконы" готовятся к прыжку… экономика и политика Китая обретают новое качество, - Ю.Тавровский
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12:04  Раскатал ковер... Экс-кыр-президент Акаев собрался обратно на родину
11:59  Сели в тазик. Вскрыто крупное хищение... эмалированной посуды с "Узметкомбината"
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09:18  Новый учебник "Новейшая история Узбекистана" (полемика), - М.Рахимов
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08:04  Сергей Лавров обогнул узкие места Персидского залива, - "Къ"
01:42  Могут ли США спасти от разделов Польшу?
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Среда, 06.03.2019
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16:54  Окончена регистрация кандидатов в Туркмен-депутаты
16:52  Ученые Туркменистана изобрели дешевую альтернативу рубероиду (кизяк+солома?)
16:48  КырДепутаты дебатируют импичмент никакущему спикеру Джумабекову
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10:43  Афганистан на пороге нового исторического этапа, - Дхрува Джайшанкар
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Индия срочно арендовала у России подлодку. За 3 млрд долларов на 10 лет
00:25 08.03.2019

Россия и Индия подписали контракт на лизинг атомной подлодки

Россия и Индия подписали контракт на передачу в лизинг индийским военным на 10 лет российской атомной подлодки, сообщают СМИ со ссылкой на индийское оборонное ведомство.

Сумма контракта составляет 3 млрд долларов, сообщило индийское издание The Print, передает "Интерфакс".

Напомним, первая атомная подводная лодка "Нерпа" была получена Индией от России в аренду сроком на 10 лет. Она была официально принята в состав индийских военно-морских сил в апреле 2012 года и получила название "Чакра".

США выражают недовольство действиями Турции и Индии, которые намерены закупить российские системы ПВО С-400. Россия начала выполнять свои обязательства по поставкам С-400 в Индию в октябре 2018 года.

7 марта 2019, Алексей Дегтярев

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551993900
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