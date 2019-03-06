Индия срочно арендовала у России подлодку. За 3 млрд долларов на 10 лет

00:25 08.03.2019

Россия и Индия подписали контракт на лизинг атомной подлодки



Россия и Индия подписали контракт на передачу в лизинг индийским военным на 10 лет российской атомной подлодки, сообщают СМИ со ссылкой на индийское оборонное ведомство.



Сумма контракта составляет 3 млрд долларов, сообщило индийское издание The Print, передает "Интерфакс".



Напомним, первая атомная подводная лодка "Нерпа" была получена Индией от России в аренду сроком на 10 лет. Она была официально принята в состав индийских военно-морских сил в апреле 2012 года и получила название "Чакра".



США выражают недовольство действиями Турции и Индии, которые намерены закупить российские системы ПВО С-400. Россия начала выполнять свои обязательства по поставкам С-400 в Индию в октябре 2018 года.



7 марта 2019, Алексей Дегтярев