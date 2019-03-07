Вашингтон наказывает турецких экспортеров, - Le Monde

00:30 08.03.2019

"США приняли решение лишить Турцию преимуществ, предоставляемых Всеобщей системой преференций в пользу развивающихся стран (SGP). До сих пор эта программа предоставляла турецким экспортерам привилегированный доступ к рынку США, освобождая их от таможенных пошлин на определенные продукты. В понедельник,4 марта, по просьбе президента Дональда Трампа" такому режиму преференций был положен конец ", - пишет корреспондент Le Monde в Стамбуле Мари Жего.



"Белый дом пояснил в заявлении: "За четыре с половиной десятилетия, когда Турция пользовалась статусом SGP для развивающихся стран, экономика Турции выросла и диверсифицировалась". Такое оправдание не убедило Эрдогана. В интервью телеканалу Kanal 24 в среду вечером он посетовал на то, что США пытаются "наказать" Турцию "подобными мерами", - передает автор статьи.



"Американская инициатива носит скорее политический, чем коммерческий характер. На самом деле, выход из программы SGP не сильно затронет турецких экспортеров, которые больше ориентированы на европейский рынок", - говорится в публикации.



"Однако это происходит в тот момент, когда турецкие власти находятся под сильным давлением со стороны Вашингтона с тем, чтобы заставить их отказаться от приобретения российской системы противоракетной обороны С-400 в соответствии с контрактом на 2,5 млрд долларов. (2,2 млрд евро), заключенным с Россией в сентябре 2017 года. Союзники Турции по НАТО подвергли этот контракт усиленной критике. С турецкой точки зрения, он знаменует собой поворотный момент во внешней политике, к которой стремится президент Эрдоган - быть жестким со своими западными союзниками и покладистым с российским партнером", - пишет Le Monde.



"После неудавшейся попытки государственного переворота 15 июля 2016 года турецкому лидеру пришлось заключить союз с националистическими и проевразийскими кругами, ориентированными на Россию, а не на Европу, чье влияние было выявлено в спецслужбах и армии. По мере того, как отношения с традиционными союзниками ослабевают (кризис с Вашингтоном, похолодание с европейскими государствами), связь с Москвой продолжает укрепляться. В 2018 году Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встречались 7 раз и разговаривали по телефону 18 раз", - отмечает Жего.



"Хотя первая поставка С-400 запланирована на июль, американская администрация пускает в ход все средства, лишь бы отговорить Анкару от приобретения этой зенитно-ракетной установки, которая несовместима с системами ПВО Североатлантического альянса. На данный момент ни угрозы санкций со стороны Белого дома, ни американское предложение уступить турецкому союзнику американский противоракетный комплекс Patriot за 3,5 млрд долларов не поколебали решимости Эрдогана", - сообщает газета.



"Турция говорит, что она "открыта" для американского предложения относительно Patriot, но при этом не намерена отказываться от С-400. Президент Турции повторил это в среду. "Что касается С-400, то сделка уже заключена. О том, чтобы дать задний ход, речь не идет", - заявил он, добавив, что может даже задуматься о покупке новой военной техники у России. "И, возможно, после С-400 мы перейдем к С-500", - сказал он, имея в виду улучшенную версию зенитно-ракетной установки С-400, которая еще находится на стадии разработки", - передает Мари Жего.



7 марта 2019 г.

Мари Жего | Le Monde