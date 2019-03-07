 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.03.2019
01:19  14 лет канадцы не перечисляли Кыргызстану ни тыйына за золото Кумтора, - экс-вице-премьер Мамбетов
00:39  Проблемы управления водными ресурсами в Туркменистане, - В.Абепиш
00:30  Вашингтон наказывает турецких экспортеров, - Le Monde
00:25  Индия срочно арендовала у России подлодку. За 3 млрд долларов на 10 лет
00:23  Вор у вора..? Задержан первый замнач КУИС МВД Казахстана Туремуратов
00:15  КырТрайбализм. Родо-племенные споры не позволяют назначить акима в Аксыйском районе Джалал-Абадской области
Четверг, 07.03.2019
22:50  На фаворита укр-президентской гонки клоуна Зеленского возбудили 2 уголовных дела - об отмывании денег и ДТП
18:19  Шишел-мышел... Провалившийся с докладом в Думе росминистр Орешкин улетел на переговоры с Мирзиеевым
18:18  В Нукусе стартовала стройка первой мирзиеевской "президентской школы"
16:41  Приключения российского сухогруза Seagrand во вражеском южнокорейском Пусане (запись переговоров)
16:35  Почему Эрдогана раздражают опросы общественного мнения. За месяц до выборов в Турции
15:57  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 1, - С.Бекзода
13:32  Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
13:22  Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин
13:19  Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов
13:17  Неуловимый "Посейдон". Российская суперторпеда ударит там, где ее меньше всего ждут
13:14  Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева
12:55  Педального коня? Аркадаг повелел соорудить еще один гигантский монумент. В честь... лошадей и велосипедов
12:50  Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:43  Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...
12:29  Сталин - это не просто наша история, это история нашего спасения, - А.Тюрин
12:11  Жемчужные "драконы" готовятся к прыжку… экономика и политика Китая обретают новое качество, - Ю.Тавровский
12:07  Распределенный Хартленд – императив новой геополитической модели Мира, - А.Дугин
12:04  Раскатал ковер... Экс-кыр-президент Акаев собрался обратно на родину
11:59  Сели в тазик. Вскрыто крупное хищение... эмалированной посуды с "Узметкомбината"
11:55  Большой футбол в Персидском заливе. Катар дисквалифицирован за поражение в Сирии, - А.Храмчихин
11:32  Главная причина экстремизма в Казахстане – идеологический вакуум, - Д.Ашимбаев
09:40  В КыргызПарламенте разбираются: кто пишет безграмотные документы
09:34  Между Каримовой и новыми властями Узбекистана идут тайные торги, - РО
09:18  Новый учебник "Новейшая история Узбекистана" (полемика), - М.Рахимов
09:10  "Узбекское дело" эакрыто. МТС выплатит штраф в $850 млн по мировому соглашению с властями США
08:58  В поисках "принца крови". Сын Усамы бен Ладена может стать предметом политического торга между США и талибами
08:50  В Кыргызстане на сбор хлопка детей привлекают с четырех лет, - МОТ
08:04  Сергей Лавров обогнул узкие места Персидского залива, - "Къ"
01:42  Могут ли США спасти от разделов Польшу?
00:58  Евросоюз откроет представительство в Туркменистане, - В.Панфилова
00:01  РосПравительство больше внимания уделяет гастарбайтерам, а не соотечественникам, - "НГ"
Среда, 06.03.2019
20:15  Потеснись, засракули... Фриков Шнура и Макаревича включили в Совет по культуре РосГосДумы
17:09  КабМин Киргизии ожидает скорая перетряска, - "Фабула"
16:54  Окончена регистрация кандидатов в Туркмен-депутаты
16:52  Ученые Туркменистана изобрели дешевую альтернативу рубероиду (кизяк+солома?)
16:48  КырДепутаты дебатируют импичмент никакущему спикеру Джумабекову
16:40  Лепет детский. Минэконом России Орешкин не смог прочитать доклад в ГосДуме
14:02  Мусульмане, все еще "нежелательные" во Франции, - Le Temps
13:37  Курултаи Кыргызских племен. Разделение на фоне лозунгов об укреплении единства, - "РО"
13:29  Гендиректором Кыргызской ТРК избран Жайнак Усен уулу
12:35  Салафизм в Казахстане: откуда растут ноги? - К.Сагинбаев
10:52  Назначены послы Кыргызстана в Афганистане (Ниязов), Бельгии (Джумалиев) и Японии (Арстанбаев)
10:45  Между Китаем и США: как выжить, но сохранить независимость? (опыт Филиппин), - А.Шпунт
10:43  Афганистан на пороге нового исторического этапа, - Дхрува Джайшанкар
10:30  Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ. Ким по полной отчепушил Трампа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вашингтон наказывает турецких экспортеров, - Le Monde
00:30 08.03.2019

"США приняли решение лишить Турцию преимуществ, предоставляемых Всеобщей системой преференций в пользу развивающихся стран (SGP). До сих пор эта программа предоставляла турецким экспортерам привилегированный доступ к рынку США, освобождая их от таможенных пошлин на определенные продукты. В понедельник,4 марта, по просьбе президента Дональда Трампа" такому режиму преференций был положен конец ", - пишет корреспондент Le Monde в Стамбуле Мари Жего.

"Белый дом пояснил в заявлении: "За четыре с половиной десятилетия, когда Турция пользовалась статусом SGP для развивающихся стран, экономика Турции выросла и диверсифицировалась". Такое оправдание не убедило Эрдогана. В интервью телеканалу Kanal 24 в среду вечером он посетовал на то, что США пытаются "наказать" Турцию "подобными мерами", - передает автор статьи.

"Американская инициатива носит скорее политический, чем коммерческий характер. На самом деле, выход из программы SGP не сильно затронет турецких экспортеров, которые больше ориентированы на европейский рынок", - говорится в публикации.

"Однако это происходит в тот момент, когда турецкие власти находятся под сильным давлением со стороны Вашингтона с тем, чтобы заставить их отказаться от приобретения российской системы противоракетной обороны С-400 в соответствии с контрактом на 2,5 млрд долларов. (2,2 млрд евро), заключенным с Россией в сентябре 2017 года. Союзники Турции по НАТО подвергли этот контракт усиленной критике. С турецкой точки зрения, он знаменует собой поворотный момент во внешней политике, к которой стремится президент Эрдоган - быть жестким со своими западными союзниками и покладистым с российским партнером", - пишет Le Monde.

"После неудавшейся попытки государственного переворота 15 июля 2016 года турецкому лидеру пришлось заключить союз с националистическими и проевразийскими кругами, ориентированными на Россию, а не на Европу, чье влияние было выявлено в спецслужбах и армии. По мере того, как отношения с традиционными союзниками ослабевают (кризис с Вашингтоном, похолодание с европейскими государствами), связь с Москвой продолжает укрепляться. В 2018 году Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встречались 7 раз и разговаривали по телефону 18 раз", - отмечает Жего.

"Хотя первая поставка С-400 запланирована на июль, американская администрация пускает в ход все средства, лишь бы отговорить Анкару от приобретения этой зенитно-ракетной установки, которая несовместима с системами ПВО Североатлантического альянса. На данный момент ни угрозы санкций со стороны Белого дома, ни американское предложение уступить турецкому союзнику американский противоракетный комплекс Patriot за 3,5 млрд долларов не поколебали решимости Эрдогана", - сообщает газета.

"Турция говорит, что она "открыта" для американского предложения относительно Patriot, но при этом не намерена отказываться от С-400. Президент Турции повторил это в среду. "Что касается С-400, то сделка уже заключена. О том, чтобы дать задний ход, речь не идет", - заявил он, добавив, что может даже задуматься о покупке новой военной техники у России. "И, возможно, после С-400 мы перейдем к С-500", - сказал он, имея в виду улучшенную версию зенитно-ракетной установки С-400, которая еще находится на стадии разработки", - передает Мари Жего.

7 марта 2019 г.
Мари Жего | Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551994200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕБРР
- Полезная ротация
- Главная причина экстремизма – идеологический вакуум
- "Ак жол" предложил правительству разработать официальный Комментарий к Налоговому кодексу
- Кадровые перестановки
- Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников за срыв программы питьевой воды в Павлодарской области
- Чью сторону выберет Казахстан в новой "холодной войне" между Россией и США – политолог
- Аким Алматы провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских улиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  