14 лет канадцы не перечисляли Кыргызстану ни тыйына за золото Кумтора, - экс-вице-премьер Мамбетов

01:19 08.03.2019

Базарбай Мамбетов: 14 лет канадцы не перечисляли Кыргызстану ни тыйына



Бермет Букашева

7.03.19

"Секреты власти". Мамбетов: О беспрецедентном грабеже кыргызского золота



В программе "Секреты власти" бывший вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов рассказал о коррупции вокруг Кумтора и других золоторудных месторождений Кыргызстана.



Ниже приводятся выдержки из беседы ведущей передачи Бермет Букашевой с Базарбаем Мамбетовым.



Мамбетов: Начиная с 1997-го по 2017 год на Кумторе канадцы добыли 385 тонн чистого золота. Никто об этом официально не говорит. Стоимость этого золота составляет 8,8 миллиарда долларов. Из 385 тонн добытого золота Кыргызстану досталось только 11 процентов.



В течение 14 лет канадская компания, добывая золото на таком богатом месторождении, не перечисляла ни одного тыйына Кыргызстану. И только когда 24 апреля 2009 года Бакиев подписал соглашение, согласно которому Кыргызстан должен был получать 13 процентов от проданного золота, по итогам 2009 года они впервые перечислили 38 миллионов долларов в чистом виде.



Добыча золота на руднике Кумтор - это явление мирового масштаба. 18-20 тонн в год. С одного карьера ни в России, ни в Узбекистане, ни в Индонезии такого количества золота не добывают. Например, в 2011 году, продав 19 тонн золота, канадцы выручили 941 миллион долларов. Кыргызстану при этом в счет 13 процентов перечислили 130 миллионов долларов. Какая должна быть совесть у президентов, подписавших такое соглашение?



Когда в 1997 году Кумтор начал добывать золото, в Узбекистане американская компания "Ньюман" разрабатывала месторождение Мурунтау. Тогда Каримов поставил условие: 79 процентов золота, выходящего из этого карьера, будешь отдавать Узбекистану. И инвестор спустя 10 лет благодарил Каримова за эти 30 процентов, сказал, что это позволило расплатиться с кредитом в сумме 270 миллионов долларов за полтора года, а остальные все годы они работали на чистую выгоду. Как могли Акаев и Бакиев подписать такое соглашение.



Я все время вел учет по 27 месторождениям, незаконно отданным мошенническим иностранным компаниям. Оказывается, они уже 39 месторождений отдали. Ни по одному из них наше правительство не попыталось подписать соглашения об условиях разработки данного месторождения. В мировой практике, если иностранная компания приходит, с ней подписывают генеральное соглашение "Об условиях разработки данного месторождения". И там пишется, что собственник разработки - правительство, и оговариваются условия, какую часть получает правительство этой страны и какую - кампания. Ни по одному из 39 месторождений это соглашение не подписано".



У нас самый нищий бюджет. 2 миллиарда долларов. В то время как бюджет Грузии, Молдовы, Армении превышает 4 с половиной миллиарда долларов. Даже бюджет Таджикистана сегодня составляет 4 с половиной миллиарда долларов. Как мне не горевать по этому поводу?



В проблеме Кумтора все премьеры - и Сариев, и Оторбаев, и Сатыбалдиев - плясали под дудку Атамбаева.



Что касается Талды-Булака. Когда Атамбаев был премьер-министром, в 2006 году пришла казахская компания и с "Кыргызалтыном" они заключили соглашение, по которому 60 процентов бесплатно отдали этой казахской компании. Бесплатно! Они обещали в течение 7 лет запустить и вложить деньги. У нее ничего не было за душой, мошенническая компания, которая ничего не сделала. И через 7 лет она продала свою долю китайской компании за 76 миллионов долларов. Из этой продажи ни одного сома в бюджет не перечислили.



Букашева: Ну, это же готовое уголовное дело!



Мамбетов: Когда Жээнбеков 8 февраля прошлого года выступил на Совбезе, я написал ему: Давайте уголовное дело возбудим. Он поручил тогдашнему Генеральному прокурору Индире Джолдубаевой. Они мне отписку написали, а в результате ничего не делается. Сегодня из Талды-Булака они отправляют золото в Китай в виде золотого концентрата. Уже больше половины золота, которое там есть, они добыли. Вице-премьер Тайырбек Сарпашев в 2015 году в присутствии депутатов, в том числе председателя комитета по топливным ресурсам и недропользованию Кожобека Рыспаева, позволил китайцам вывозить в виде золотого концентрата, и они там построили золотоизвлекательную фабрику за 120 миллионов. Вместо того, чтобы загрузить работой наш Кара-Балтинский аффинажный завод. Хоть бы наши министерства экономики и финансов опубликовало: какую же выгоду получает наша страна за 3 с половиной года добычи золота там. И этого нет. Это все происходит благодаря прецеденту, созданному канадской компанией на Кумторе.



Букашева: Мне кажется, что по нашим золоторудным месторождениям можно проводить "нюрнбергский процесс" и судить наше правительство".



Мамбетов: В течение 8 лет на мониторах Лондонской всемирной биржи драгоценных металлов высвечивалось: Золотой пояс Тянь-Шаня. И они вот там наши месторождения продавали: и Бозгумчак, и Талды-Булак, и Иштамберды, и Андаш, и Макмал - все они продавались. А люди, которые контактируют со мной, работают там, они меня информировали всегда. И все они там продали. Вот Андаш еще не работает, а уже 80 процентов купила какая-то австралийская компания. Не зря же мировые ученые назвали это "Золотой пояс Тянь-Шаня.



Букашева: Это даже не шелковый путь, а золотой пояс! Зачем нам шелковый путь, если у нас есть золотой пояс? Мы сетуем, что у нас нефти нет, но у нас столько золота… Получается, зачем нам "черное золото"​, если у нас столько настоящего?



Мамбетов: Надо надеяться, что наш нынешний президент Жээнбеков одумается.



Букашева: А что происходит с Джеруем?



Мамбетов: Это тоже пример коррупции в высших эшелонах власти. Когда тендер выиграла в 2015 году компания российского олигарха Мусы Бажаева "Восток добыча", за то, что он единовременно заплатил 100 миллионов долларов в виде бонуса, все золото Джеруя он теперь считает своим. А там лежит 100 тонн золота стоимостью 3,2 миллиарда долларов.



Букашева: И там даже доли нашей не будет?



Мамбетов: Нет. Нету нашей доли. Я родом из Таласа. Когда в 1995 году бывший президент Чечни Джохар Дудаев приехал на тысячелетие эпоса "Манас", он целовал таласскую землю как раз там, где находится Джеруй. Там во время войны, когда депортировали чеченцев в 1944-м году, большая их часть поселилась в Таласском районе. Он поэтому и приехал к нам. Ему показали пять сел, где они жили. А теперь чеченец Муса Бажаев что хочет там, то и делает. Я в Интернете написал: ты не имеешь право так делать, таласская земля святая для чеченцев, святая и для кыргызов, это земля Манаса, в годы депортации сотни чеченских семей спасли от голодной смерти кыргызы, и мой отец выделил им одну комнату, а я сам в школе учился вместе с детьми-чеченцами.



Букашева: Вы получили ответ?



Мамбетов: Нет, не получил. Я ему сказал: не наша вина, вина кыргызского народа, что наши правители продали за 100 миллионов долларов такое богатое месторождение. Я просто просил: пожалуйста, придите, сделайте соглашение с нашим правительством, из этого золота хотя бы 49 процентов отдайте правительству, в бюджет. Он не отреагировал.



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