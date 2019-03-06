Собчак разсобчачилась с Виторганом до развода (новости Дом-2)

06:40 08.03.2019

"Мы давно живем отдельно": Собчак и Виторган официально сообщили о расставании



Они подчеркнули, что продолжают воспитывать сына Платона как любящие родители.



Журналист Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган решили развеять многочисленные спекуляции вокруг их семейных отношений и сообщили в Instagram о разрыве отношений.



- Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители, - написали они.



Причем Виторган разместил у себя в аккаунте этот же пост.



Подписчики откликнулись на такое заявление, в основном, с сожалением.



- Жаль! Были хорошей парой, - написал один из пользователей.



Другой уверен, что Собчак и Виторган "не должны оправдываться, все - взрослые люди, и каждый сам вправе решить, как жить".



- Молодцы. Хорошо, что честны друг с другом, - отметил еще один подписчик.



Как сообщал Пятый канал, слухи о скором разрыве звездной пары появились еще осенью прошлого года, когда Собчак стали часто видеть в компании режиссера Константина Богомолова. Впоследствии Виторган застал свою супругу во время встречи с другом в кафе, после чего устроил драку.