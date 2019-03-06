Венесуэла осталась без света в результате аварии на ГЭС. Трамп обрезал провода

06:46 08.03.2019

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции



На востоке Венесуэлы восстановлено электроснабжение после того, как большая часть страны в течение нескольких часов была обесточена из-за диверсии на ГЭС "Эль-Гури". Без света оказался и международный аэропорт Каракаса. Власти назвали инцидент элементом "электрической войны" против страны. При этом госсекретарь США Майк Помпео возложил вину за произошедшее на администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.