Венесуэла осталась без света в результате аварии на ГЭС. Трамп обрезал провода

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06:46 08.03.2019
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции
На востоке Венесуэлы восстановлено электроснабжение после того, как большая часть страны в течение нескольких часов была обесточена из-за диверсии на ГЭС "Эль-Гури". Без света оказался и международный аэропорт Каракаса. Власти назвали инцидент элементом "электрической войны" против страны. При этом госсекретарь США Майк Помпео возложил вину за произошедшее на администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.