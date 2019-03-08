Индия должна преподать Китаю хороший урок, - Сумит Гангули и Раджан Менон

08:28 08.03.2019

National Interest: Индия должна преподать Китаю хороший урок



Несомненно, Китай – друг Пакистана и давний противник Индии – внимательно следил за ситуацией и оценивал военный потенциал Индии

National Interest: Индия должна преподать Китаю хороший урок Panky2sharma

Индийский спецназ



Артиллерия по обе стороны от линии соприкосновения в спорном штате Джамму и Кашмир еще не смолкла. Обстрелы начались на прошлой неделе после взаимных авиаударов ВВС Индии и Пакистана. К счастью, дальнейшей эскалации не произошло, пишут Сумит Гангули и Раджан Менон в статье для издания The National Interest.



Противостояние между Индией и Пакистаном было спровоцировано террористической атакой на индийский военный конвой, которая произошла 14 февраля в Пулваме - округе штата Джаму и Кашмир. В ответ Индия нанесла авиаудар по территории пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, где был расположен лагерь террористической группировки, совершившей нападение в Пулваме. На следующий день ВВС Пакистана нанесли ответный удар по территории подконтрольного Индии Кашмира. Индия подняла в воздух свои перехватчики. В результате воздушного боя были сбиты два самолета: пакистанский F-16 и индийский МиГ-21. Катапультировавшийся индийский пилот приземлился на пакистанской территории, после чего был задержан пакистанскими военными.



Через несколько дней индийского пилота освободили. Пакистан принял очень мудрое решение, поскольку длительное содержание под стражей индийского офицера могло бы вынудит премьер-министра Нарендру Моди повысить ставки и обострить конфронтацию. Вопреки всем опасениям, стороны проявили осторожность, потому что хорошо понимают, что эскалация может выйти из-под контроля и привести к катастрофическим последствиям. Подобно Великобритании, Китаю, Франции, России и США, Индия и Пакистан понимают беспощадную логику ядерного сдерживания.



Конфронтация выявила ряд недостатков в вооруженных силах обеих стран. Индийские истребители-бомбардировщики проникли на 80 километров в глубину пакистанской территории, что свидетельствует о слабой противовоздушной обороне Пакистана. Что касается Индии, то она показала слабые стороны своих ВВС, подняв в воздух МиГ-21 для борьбы с самолетами F-16.



Да, индийские МиГ-21 прошли глубокую модернизацию и теперь мало чем напоминают оригинальную версию советского МиГ-21, принятого на вооружение в 1959 году. Учитывая низкий уровень безопасности МиГ-21, существовала высокая вероятность того, что индийский пилот мог погибнуть в ходе воздушного боя. Если бы индийский пилот погиб, то контролировать кризис стало бы намного сложнее. У Индии есть более совершенные и современные самолеты, однако она все же решила задействовать МиГ-21. Ядерное сдерживание смогло бы предотвратить катастрофу, даже если бы индийский пилот погиб, но Индия пошла на ненужный риск, который мог привести к наращиванию конфронтации.



Несомненно, Китай - друг Пакистана и давний противник Индии - внимательно следил за ситуацией и оценивал военный потенциал Индии. При этом, к разочарованию Пакистана, Китай призвал обе стороны проявили сдержанность. Даже после 21 раунда двусторонних переговоров конфликт между Индией и Китаем остался неразрешенным.



Летом 2017 года в районе плато Доклам, расположенного на границе Бутана, Китая и индийского штата Сикким, произошло обострение территориального спора между Индией и Китаем. Обострение спровоцировала попытка Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проложить дорогу через спорную территорию в Докламе. Бутан, ранее подписавший пакт о безопасности с Индией, обратился за помощью в Нью-Дели. Индия развернула свой военный контингент, чтобы заблокировать строительство дороги. Данное решение было обусловлено осознанием того, что данная китайская дорога потенциально могла угрожать разрывом наземных связей Индии с ее северо-восточными штатами в случае войны.



После нескольких недель противостояния кризис в Докламе удалось урегулировать. Обе стороны вывели свои силы из региона. Тем не менее КНР не отказалась от своих территориальных претензий. В ожидании очередного кризиса индийские военные предприняли меры для укрепления безопасности в регионе, разместив истребители, в том числе Су-30, на новых аэродромах и направив в район механизированные силы. Тем не менее Индии все еще не хватает средств для сдерживания КНР в случае очередного кризиса. Со своей стороны КНР уже более десяти лет совершенствует свой военный потенциал вдоль границы с Индией.



Руководство Китая внимательно следило за последними военными действиями Индии. Важный вопрос заключается в том, как изменилось отношение КНР к военной мощи Индии после того, как Пакистан сбил индийский МиГ-21, поскольку это могло бы повлиять на ситуацию вдоль китайско-индийской границы. Для Индии это немаловажно: Китай, а не Пакистан, остается самым грозным врагом.



Кризис в Пулваме показал, что Индия должна укрепить свои разведывательные и оборонительные возможности. Без соответствующих инвестиций в строительство пограничных заграждений, оснащенных всеми необходимыми датчиками, Индия рискует столкнуться с дальнейшими атаками со стороны пакистанских террористов. Наряду с военными мерами Индия также должна найти способ снизить политическое недовольство среди жителей Кашмира.



Китай извлекает бесплатные уроки из каждого военного столкновения между Индией и Пакистаном. Для Индии очень важно, чтобы Китай извлекал правильные уроки, поскольку в противном случае может возникнуть основа для другого, более опасного кризиса, чем кризис в Кашмире.



Максим Исаев



8 Марта 2019