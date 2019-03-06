Пиарщик Трампа Манафорт посажен на 3 года 11 месяцев в тюрьму

08:33 08.03.2019

Суд в Виргинии приговорил Пола Манафорта к 3 годам и 11 месяцам тюрьмы



Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт приговорен к трем годам и 11 месяцам тюремного заключения. Соответствующий приговор вынес суд в штате Виргиния, где против 69-летнего господина Манафорта возбуждено дело из-за финансовых нарушений, сообщает Reuters.



В Виргинии Полу Манафорту вменяют в вину отмывание денег, сокрытие банковских счетов в других государствах и уклонение от уплаты налогов. В августе 2018 года суд присяжных признал его виновным по 8 пунктам обвинения из 18-ти.



Еще одно судебное разбирательство ведется в Вашингтоне, где господина Манафорта обвиняют в сговоре против государства и отмывании более $30 млн, даче ложных показаний, сокрытии важной информации и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента в интересах Украины. Спецпрокурор США Роберт Мюллер запрашивал для обвиняемого 22 года тюрьмы



Подробнее о судебном процессе читайте в публикации "Ъ" "Худший день Дональда Трампа".



Фигуранты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера

Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований). Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и "Партию регионов". Пол Манафорт признал вину по двум инкриминируемым ему эпизодам: в заговоре против США и в воспрепятствовании правосудию. С июня 2018 года содержится под стражей