Гульнару Каримову и экс-главу "дочки" МТС обвинили в США во взятках на $865 млн

08:36 08.03.2019

Дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре Каримовой и бывшему главе ООО "Уздунробита" ("дочка" МТС в Узбекистане) Бехзоду Ахмедову предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег на $865 млн, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Ведомство заявило, что обвиняемые участвовали в "одной из крупнейших в истории коррупционных схем за рубежом".



По данным прокуратуры, Бехзод Ахмедов был организатором "крупной взяточнической схемы", в которой участвовали МТС и две другие телекоммуникационные компании - VimpelCom Ltd. (сейчас Veon, владеет российским "Вымпелкомом") и Telia, а также их "дочки" в Узбекистане. Госпожу Каримову обвинили в использовании своего служебного положения "для вымогательства и получения взяток на сумму более $865 млн от трех публичных телекоммуникационных компаний и последующем отмывании этих денег через финансовую систему США".



Расследование в отношении МТС, Veon и шведской Telia американские власти начали в 2014 году. МТС подозревалась в коррупционных платежах на $380 млн, а Vimpelcom - на $133,5 млн. Такие суммы, по версии Минюста США, в 2004–2009 годах были выплачены компаниям, связанным с семьей президента страны.



В феврале 2016 года Vimpelcom договорился об условиях мирового соглашения с властями США, выплатив $795 млн. В сентябре 2017 года Telia объявила, что заплатит $965 млн штрафа США и Нидерландам. 6 марта 2019 года группа МТС также заключила мировое соглашение с американскими властями и согласилась выплатить $850 млн.



8.03.2019