Кто станет президентом Украины? - В.Прохватилов

08:46 08.03.2019

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 08.03.2019



Популярность Зеленского и административный ресурс Порошенко – что более весомо?



31 марта украинским избирателям предстоит выбрать нового президента. Существенное отличие нынешних выборов от всех предыдущих – участие в них с высокими шансами на успех несистемного кандидата, популярного комического актера Владимира Зеленского.



Согласно данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце февраля, Владимир Зеленский является лидером электорального рейтинга, Петр Порошенко занимает второе место, третье – лидер "Батькивщини" Юлия Тимошенко. Четвертую позицию занимает основатель межфракционного блока "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Голосовать намерены 85% опрошенных. Антирейтинг возглавляет Петр Порошенко; почти половина респондентов заявили, что не будут за него голосовать "ни при каких обстоятельствах".



Однако 25,1% опрошенных прогнозируют победу Порошенко, считая, что демократия демократией, а админресурс непобедим. В победу Тимошенко верят 19%, Зеленского – 17%.



Все последние соцопросы, проведенные авторитетными украинскими социологами, показывают лидерство Владимира Зеленского и борьбу за второе место между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.



В то же время украинские букмекерские конторы ставят на Порошенко. Так, на победу Порошенко контора "Фаворит спорт" дает коэффициент 1.57, на Зеленского – 2.8, на Тимошенко – 5.5. В линии Parimatch также лидирует действующий президент: у него – 2.1, у Зеленского – 2.4, у Тимошенко – 4. Букмекеры UAbet видят победителем Порошенко – 1.8, на втором месте – Тимошенко с 2.5, Зеленский лишь третий – 4.5.



Как известно, коэффициент ставки – это число, на которое умножается поставленная сумма, если игрок угадывает исход события. Чем ниже котировка на определенный результат, тем выше, по оценке букмекеров, его вероятность.



"Котировки могут меняться под воздействием ставок: чем больше денег ставится на тот или иной исход, тем ниже становится коэффициент, – говорит авторитетный украинский букмекер-аналитик Никита Крылов. – Все коэффициенты на любые события наши конторы изначально копируют у западных букмекеров, в основном британских. Это касается и украинских выборов". Еще в начале года лидером в зарубежных конторах была Тимошенко. На ее победу было примерно 2.2, на Порошенко – около 3.5".



Таким образом, для того чтобы вывести Порошенко в фавориты президентской гонки, нужно "зарядить" на его победу сумму, которая бы превосходила деньги, поставленные на победу его конкурентов.



Коэффициент букмекеры снижают, чтобы не потерять слишком много денег. Кроме того, в некоторых ситуациях они начинают подозревать, что поставившие серьезные суммы люди что-то знают об исходе события или "заинтересованы" в нем. Заинтересованные в победе Порошенко лица могли просто начать активно ставить в разных конторах деньги на его победу. Поскольку на политику ставят значительно меньше, нежели на спорт, для обвала показателей нужны далеко не астрономические суммы. Смысл такой манипуляции в том, чтобы повлиять на общественное мнение, внушив, что действующий глава государства является фаворитом гонки.



Примечательно, что 29 января, после того как коэффициент на победу Порошенко обвалился до 1,47, крупнейшая в мире британская биржа ставок Betfair убрала котировки президентских выборов на Украине. Видимо, на это событие была сделана очень большая ставка. В пользу версии искусственного снижения букмекерского коэффициента Порошенко говорит тот факт, что у него не уменьшился антирейтинг.



Между тем из-за океана внимательно наблюдают за стремительным взлетом популярного комика, имеющего шансы стать новым президентом Украины.



Так, в статье на сайте телеканала CNBC, принадлежащего глобальному конгломерату Comcast, в число акционеров которого входит "Большая четверка" финансовых гигантов (инвестиционные фонды Vanguard, BlackRock, State Street, Wellington), говорится, что "актер, сыгравший роль президента в популярном ТВ-шоу, теперь реально может стать президентом Украины".



"Источником его популярности является то, что он не принадлежит истеблишменту и проводит неортодоксальную избирательную кампанию", – отмечает Тадеуш Ивански, научный сотрудник варшавского исследовательского центра "Центр восточных исследований". "Зеленский общается с избирателями, используя социальные сети и проводя концерты в региональных центрах Украины, а телесериалы и кабаре, в которых он играет главные роли, являются одними из самых популярных на Украине", – говорит польский аналитик.



Отилия Дханд, старший вице-президент американской консалтинговой компании Teneo Intelligence, уверена, что Зеленский должен пройти во второй тур, но для этого ему придется предложить избирателям более подробную программу. Она отмечает, что "рейтинг Юлии Тимошенко в последнее время снизился и она крайне непопулярна за пределами своего пула избирателей. Ее также называют любимым кандидатом России, и это, вероятно, еще больше ограничит ее мобильность на выборах вверх. Между тем популярность Порошенко неуклонно растет, и на его стороне сила власти".



Старший научный сотрудник Института Брукингса, Foreign Policy и Центра по безопасности и разведке XXI века Стивен Пайфер (в 1998-2000 гг. посол США на Украине) пишет, что "сейчас никто не может с уверенностью сказать, за кем останется победа".



"Голос Америки" цитирует бывшего министра информационной политики Украины Татьяну Попову, которая отмечает, что Зеленский привлекает поддержку в равной степени и восточной, и западной Украины, что крайне необычно для этой страны. И его кампании помогает "ужасная битва" между Порошенко и Тимошенко, которые "швыряют друг в друга обвинения в коррупции". Их перестрелка, говорит Татьяна Попова, разрушает систему государственной безопасности: "Министерство внутренних дел преследует окружение Порошенко с помощью расследований и арестов; в то время как СБУ нацеливается на людей Тимошенко".



Аналитик вашингтонского Центра Вудро Вильсона Михайло Минаков отмечает, что Владимира Зеленского, связанного с Игорем Коломойским, "поддерживают люди, которые устали от дебатов за и против майдана". Поскольку кампания проходит в чрезвычайно подвижной и противоречивой среде, исход предстоящего голосования предсказать невозможно.



Российский военный аналитик Александр Собянин в интервью для Фонда стратегической культуры высказал мнение, что Вашингтон, который никогда не складывает все яйца в одну корзину, "ставит на Порошенко и Зеленского, а последний под командованием Коломойского и сверхвлиятельного зятя Кучмы Пинчука работает на американский Vanguard, английских и французских Ротшильдов".



Важно, что к Зеленскому стали внимательно присматриваться на Западе. За последние недели с ним встретились несколько влиятельных западных политиков и представителей международных финансовых организаций. 23 февраля Зеленский встречался с постоянным представителем Международного валютного фонда на Украине Йостом Люнгманом. Он рассказал Люнгману о своей программе и первых шагах на посту президента. "Среди прочего это установление верховенства права, реформа органов и сектора безопасности, искоренение коррупции, инициирование земельной реформы, обеспечение стабильности банковской системы и независимости работы НБУ", – сообщает "команда Зеленского" на своей странице в "Фейсбуке". Зеленский встретился также с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконеном и послом Франции на Украине Изабель Дюмон.



Ранее сообщалось, что недавно вышедший из "Блока Петра Порошенко" депутат Верховной рады Сергей Лещенко и бывший министр финансов Александр Данилюк вместе с Владимиром Зеленским приняли участие в переговорах со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером. 28 февраля с Зеленским встретилась сопредседатель фракции "Зеленые – Европейский свободный альянс" в Европарламенте Ребекка Хармс.



Несмотря, однако, на взлет рейтингов Зеленского, на Порошенко работают административный ресурс и поддержка военных. Так, на днях один из кандидатов в президенты, заместитель командира Сил специальных операций полковник Сергей Кривонос после встречи с Порошенко снял свою кандидатуру с выборов в пользу действующего президента.



В феврале Порошенко посетил Нью-Йорк, где встретился с представителями украинской диаспоры. "Голосование диаспоры считается ключевым для его надежд… – пишет The New York Times. – Украинцы за рубежом сплотились вокруг президента и его правительства".



Как бы то ни было, практически все эксперты считают, что исход выборов решится во втором туре, где с Петром Порошенко столкнутся Владимир Зеленский или Юлия Тимошенко.