Венесуэла: с интервенцией решено повременить? - Л.Шипилов

08:53 08.03.2019

Последствия могут стать непредсказуемыми для соседей Боливарианской Республики



На днях обозначился крутой вираж в транснациональной кампании против нынешнего руководства Венесуэлы, в том числе в планах внешнего военно-политического вмешательства в эту страну. Евросоюз заявил о нецелесообразности внешнего военного решения венесуэльской ситуации; президенты Бразилии, Перу, Эквадора заявили о неприемлемости военной интервенции в Венесуэлу; менее воинственной стала риторика колумбийских властей.



Дело в том, что адептам внешнего вмешательства так и не удалось привлечь руководство венесуэльской армии и госбезопасности к проекту "внутреннего" свержения нынешнего руководства страны. Есть и другие причины данной метаморфозы.



Во-первых, упомянутые соседи Венесуэлы в случае военного вторжения опасаются, в буквальном смысле, взрыва боевых операций сталинско-маоистских повстанческих движений в своих странах.



Это, в первую очередь, действующие с начала-середины 1960-х "Революционные вооруженные силы" в Колумбии, организации "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь") и "Тупак Амару" в Перу. К концу 2018-го они фактически контролировали, соответственно, до четверти и почти 15% территории Колумбии и Перу. Власти же этих и ряда других стран Южной Америки не единожды обвиняли и поныне обвиняют Каракас, наряду с Гаваной и Манагуа, в финансировании и другой поддержке означенных повстанческих движений, но "ответчики" не реагируют на эти обвинения.



Хотя к настоящему времени действуют мирные соглашения местных властей с этими движениями, военные столкновения там все же имеют место. Участие же спецчастей США в операциях, в том числе в начале 2000-х, по подавлению этих группировок не привело к желаемому результату. Между тем эти группировки были созданы Пекином еще в начале 60-х, причем Китай до конца 70-х включительно не скрывал, что поддерживает их. Некоторые местные эксперты полагают, что КНР по геополитическим причинам не отказалась как минимум от косвенной поддержки этих движений, хотя и неафишируемой с дэнсяопиновского периода.



Во-вторых, состоявшийся на днях перевод в Москву европейского офиса венесуэльской нефтяной компании PDVSA вызвал на Западе опасения, что Венесуэла впредь будет перерабатывать свою нефть на заводах в "пророссийских" Кубе и/или Никарагуа, и реэкспортировать оттуда нефтепродукты.



А ведь уже свыше 100 лет это венесуэльское сырье перерабатывается в основном на заводах в соседних Голландских Карибах. И, частично, на близлежащих заводах в Колумбии, американских Пуэрто-Рико, Западных Виргинских островах и ряда англоязычных карибских стран (Ямайка, Барбадос, Тринидад и Тобаго). Понятно, что "традиционным" нефтепереработчикам едва ли выгодно терять соответствующие доходы.



Наконец, в-третьих – все соседи Венесуэлы опасаются без преувеличения сверхмассового потока беженцев из Венесуэлы. Которых и без того уже многие тысячи во всех соседних с Венесуэлой странах и на сопредельных Голландских Карибах. Причем эти потоки вполне могут устремиться и в соседние территории Великобритании (острова Восточные Виргинские, Монтсеррат, Ангилья, Каймановые, Теркс и Кайскос), Франции (Гвиана, острова Гваделупа, Мартиника, Дезирад, Сен-Бартелеми), да и США (острова Пуэрто-Рико, Западные Виргины, Вьекес).



В связи с этим власти соседних с Венесуэлой стран и протекторатов наверняка учитывают предостережение, которое озвучил 26 февраля с.г. посол РФ в англоязычных Гайане, островных Сент-Винсенте и Гренадинах, Барбадосе и Тринидаде и Тобаго Александр Курмаз:



"Главное - не допустить "горячего" конфликта, потому что это грозит огромным взрывом настоящих потоков беженцев, которые постараются не уходить далеко от своей страны. А окажутся в таких странах, как, к примеру, Тринидад и Тобаго, расположенных менее чем в 20 км от Венесуэлы, и в других сопредельных государствах".



Вероятность этого велика еще и потому, как отметил посол РФ, что "соседние Колумбия, Бразилия и Гайана уже испытывают на себе давление миграционных потоков венесуэльцев. Так, в Гайане они находятся в палаточных городках невдалеке от границы с Венесуэлой".



Леонид Шипилов

05.03.2019