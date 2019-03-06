"Мое тело - мое дело". Бишкекчанки вышли на Женский марш солидарности

09:15 08.03.2019

В Бишкеке проходит марш "Женский городок солидарности"



В Бишкеке проходит марш "Женский городок солидарности", посвященный Международному Дню женской солидарности и борьбы за равные права.



Участники мероприятия пройдут от кинотеатра "Россия" до памятника Уркуе Салиевой, где будет организовано пространство "Женского городка солидарности", в котором, как ожидается, организуют 6 шатров, разбитых на 4 темы:



- Шатры "Повестка "8/365" (Политическое участие женщин в жизни общества, почему мы празднуем 8 марта и что значит "8/365"?)



- Шатры "Повестка "Мое тело - мое дело" (СРЗП, все о репродуктивном здоровье, консультации, ответы на вопросы).



- Шатры "Повестка "Женское счастье" (Мечты и истории женщин, переживших насилие и проживающих в шелтарах КЦ "Сезим" и "Шанс").



- Свободная зона - здесь будут представлены разные инсталляции, фото, видео выставки разных организаций, отражающих многообразие женщин и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.



Марш в честь Международного Дня женской солидарности и борьбы за равные права проходит ежегодно. Участие в нем принимают сотни человек.