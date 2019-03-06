Исправился? Посаженный в 2017-м на 14 лет за госпереворот экс-вице-премьер Киргизии Талгарбеков выпущен на свободу

09:20 08.03.2019

Бекболот Талгарбеков вышел на свободу



Член так называемого "Народного парламента", экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков вышел на свободу.



Как сообщил "Азаттыку" его сын Арстан Талгарбеков, политик освобожден накануне вечером. "Он сейчас дома", - отметил он и добавил, что отец вышел на свободу по УДО.



Как отмечается, Талгарбеков оправдан по статье 295 (захват и удержание власти), а по статье 299 (возбуждение межрегиональной вражды) осужден на 5 лет, из которых отсидел 4,5 года. Применение амнистии позволило ему выйти на свободу на полгода раньше положенного срока.



Представители "Народного парламента" Бекболот Талгарбеков, Торобай Колубаев и Марат Султанов были задержаны 12 мая 2016 года по подозрению в приготовлении к захвату власти. Перед этим они требовали отставки тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Районный и городской суды приговорили Талгарбекова к 14 годам лишения свободы, признав виновным по двум предъявленным статьям, но высшая инстанция в начале февраля 2019 года одну статью исключила.