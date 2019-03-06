 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызская полит-экономика. Хозяйка базара обвинила брата - замминистра соцразвития в повышении аренды
09:27 08.03.2019

Хозяйка базара обвинила брата - замминистра соцразвития в повышении аренды

Владелице рынка "Кулун-Ата" и сестре замминистра соцразвития Камалдина Токтосартова Лире Акуновой следовало бы знать, что в Кыргызстане существует профсоюз торговли КР, членами которого также являются предприниматели вышеназванного рынка. Об этом редакции VB.KG заявила председатель профсоюза торговли КР Дамира Долоталиева.

По ее словам, прежде чем что-либо заявлять, следует проверять информацию.

- Лира Акунова недоумевает, почему я, возглавляя профсоюз "Дордоя", вмешиваюсь в дела их рынка. Так вот специально для нее следующий ликбез. Меня ассоциировать только с Дордоем абсолютно неуместно и безграмотно. Я не только являюсь главой профсоюза рынка, но и также занимаю пост председателя ЦК профсоюза торговли всего Кыргызстана, членами которого состоят предприниматели многих рынков страны, в том числе и "Кулун-Ата". Поэтому они именно ко мне обратились по поводу конфликта с ней, - отметила Долоталиева.

Также лидер профсоюза рассказала, что неоднократно к ней в кабинет приходила сама Лира Акунова, которая всю вину перекладывала на своего брата Камалдина Токтосартова.

- Как вы знаете, этот конфликт длится уже последние 3 года. То есть вначале арендная плата для торговцев составляла 2500 сомов, потом дошло до 7700 сомов, а с этого года уже 10000 сомов. Я говорила ей, почему вы так поднимаете арендную плату? У вас условий никаких нет, крыши протекают, туалет в ужасном состоянии, дороги разбитые и так далее. Конечно, люди будут недовольны, когда в таких условиях еще им арендную плату поднимают. Что за свинское обращение?! Ну сделайте ремонт, и люди сами принесут вам деньги. И что вы думаете, она мне отвечала. Все финансовые вопросы по рынку находятся в введении ее брата Камалдина Токтосартова, нынешнего заместителя министра соцразвития. Мол, вначале они ушли ему на выборы в городской кенеш, а потом на должности, - добавила Дамира Темирбековна.

Отметим, ранее торговцы рынка "Кулун-Ата", находящегося на территории Ортосайского рынка Бишкека обратились к президенту и Жогорку Кенеш с просьбой помочь им решить проблему арендной платы с администрацией, которая, по их словам, резко возросла до 10000 сомов.

Сама владелица рынка "Кулун-Ата" Лира Акунова заявила СМИ, что "некая Дамира Доолоталиева, называющая себя председателем профсоюза ТРК "Дордой", требует снизить арендную плату для членов ее профсоюза".

"Я отказалась делить арендаторов - кому-то снижать, а кому-то нет. В случае отказа мне пообещали пикеты и митинги. И причем тут дордоевский профсоюз", - сказала она.

Лира Акунова доводится сестрой заместителю министра соцразвития Камалдину Токтосартову.

Последний является президентом Международной ассоциации содействия возрождению духовности "Руханият", которая занимается продвижением культуры и искусства в Кыргызстане. Был депутатом Бишкекского горкенеша от партии "Ата-Мекен". С июня 2013 по ноябрь 2014 года был исполняющим обязанности главы Октябрьского района Бишкека. С конца прошлого года занял пост в министерстве труда и социального развития.

Оба являются детьми покойного министра культуры Киргизской ССР и писателя Акуна Токтосартова.

7 марта 2019 - Бакыт Стамов

Источник - Вечерний Бишкек
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