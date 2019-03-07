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    Узбекистан   | 
США расширяют военное присутствие в Узбекистане, - А.Пахолин
09:49 08.03.2019

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 07.03.2019

В Вашингтоне нацелены на интеграцию бывшей советской Средней Азии с Афганистаном и Пакистаном под патронажем США

С начала 2019 г. США стали заметно наращивать военно-дипломатическую активность в Центральной Азии. Основные усилия американцев сосредоточены на Узбекистане, который все больше поворачивается к Соединенным Штатам.

В середине января военнослужащие сил специальных операций Министерства обороны Узбекистана впервые в истории приняли участие в совместных с американским партнером военных учениях "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби (штат Миссисипи). С американской стороны в учениях участвовали военнослужащие Национальной гвардии штата Миссисипи. Как поясняет военное ведомство Узбекистана, такие учения позволяют "поддержать боевую готовность и взаимодействие между силами США и ключевыми союзниками" (то есть Узбекистан уже относят к числу "ключевых союзников" США?), а сценарии учений разработаны с учетом текущих глобальных кризисов. Помимо Узбекистана, в учениях принимали участие военнослужащие спецназа Канады, Чили и Нидерландов.

Узбекские военнослужащие на военных учениях в США. Фото с сайта Министерства обороны Узбекистана (mudofaa.uz)

Узбекские военнослужащие на военных учениях в США. Фото с сайта Министерства обороны Узбекистана (mudofaa.uz)

Главным партнером Ташкента в сфере военных связей выступает Центральное военное командование США (ЦЕНТКОМ), отвечающее за Восточную Африку, Средний Восток и Центральную Азию. Связи с Ташкентом командование ЦЕНТКОМ налаживает давно. Еще в апреле 2017 года состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с главой ЦЕНТКОМ генералом Джозефом Вотелом (Joseph L. Votel), предметом которых стали, как сообщалось, "вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе".

12 мая 2018 года военная делегация США во главе с генералом Дж. Вотелом провела в Ташкенте переговоры с министром обороны Узбекистана Абдусалом Азизовым. А 18 сентября того же года Узбекистан посетила еще одна военная делегация США во главе с командующим Национальной гвардией штата Миссисипи, заместителем губернатора генерал-майором Дженсоном Д. Бойлсом. Тогда и была достигнута договоренность об участии узбекских военнослужащих в учениях в штате Миссисипи.

В конце февраля сего года Дж. Вотел вновь посетил Ташкент. Он снова провел переговоры с политическим и военным руководством Узбекистана. 21 февраля в гостинице Hyatt Regency Tashkent состоялась конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Помимо Дж. Вотела, в ней приняли участие начальники генеральных штабов армий четырех стран Центральной Азии (Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана), Пакистана и Афганистана, а также первый заместитель начальника Генерального штаба Киргизии.

География участников этой конференции точно соответствует концепции "Большой Центральной Азии", разработанной в Университете Джона Хопкинса (Балтимор, США) под руководством Фредерика Стара (Ф. Стар был советником по России и Евразии при трех президентах США, возглавлял правительственную группу по изучению проблем Центрально-Азиатского региона, участвовал в разработке первой комплексной стратегической оценки Центральной Азии, Кавказа и Афганистана для Объединенного комитета начальников штабов). Концепция "Большой Центральной Азии" предусматривает интеграцию бывшей советской Средней Азии с Афганистаном и Пакистаном под патронажем США.

Командующий ЦЕНТКОМ Джозеф Вотел и начальник Генштаба ВС Казахстана Мурат Майкеев. Фото с сайта central.asia-news.com

Командующий ЦЕНТКОМ Джозеф Вотел и начальник Генштаба ВС Казахстана Мурат Майкеев. Фото с сайта central.asia-news.com

В интеграции Центральной Азии по-американски главную роль в плане военного сотрудничества Вашингтон отводит, по словам генерала Дж. Вотела, Узбекистану. Речь идет о втягивании Узбекистана и по возможности других стран Центральной Азии в афганский конфликт, чтобы "разделить" с ними ответственность после ухода из Афганистана части военнослужащих США. Об этом говорит и перечень обсуждавшихся на конференции начальников генштабов тем.

Об особом внимании, которое в Вашингтоне уделяют Ташкенту, свидетельствуют и состоявшиеся одновременно с конференцией начальников генштабов двусторонние политические консультации. С американской стороны в них участвовала первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, с узбекской – глава МИД Абдулазиз Камилов. В пресс-релизе, опубликованном посольством США в Ташкенте, подчеркивается, что после исторического визита Ш. Мирзиеева в США, который состоялся в мае прошлого года, в двухсторонних отношениях произошел прорыв, а сам визит открыл "новую эру стратегического партнерства". Это выразилось и в деньгах: по словам Э. Уэллс, Соединенные Штаты увеличили финансовую помощь Узбекистану с 10,1 млн. в 2016 г. до 28,1 млн. в 2018 г.

США предпринимают усилия по налаживанию военных связей и с другими странами региона. 27-28 февраля директор по планированию и политике ЦЕНТКОМ генерал-майор Корпуса морской пехоты США Майкл Э. Лэнгли посетил Киргизию, прибыв туда из Ташкента. В Бишкеке он провел переговоры с руководством Генерального штаба и Национальной гвардии, организовавшим для него демонстрацию навыков киргизского спецназа.

Генерал-майор Корпуса морской пехоты США Майкл Э. Лэнгли. Фото с сайта kg.usembassy.gov

Генерал-майор Корпуса морской пехоты США Майкл Э. Лэнгли. Фото с сайта kg.usembassy.gov

После вывода в июле 2014 г. из Кыргызстана единственной в Центральной Азии военной базы США, располагавшейся в аэропорту Манас под Бишкеком, американцы очень хотят туда вернуться. Пока у них это не очень получается, и тех похвал, которые расточались в адрес Узбекистана, киргизское руководство не услышало. Не сообщалось и о переговорах высокопоставленного американского генерала с высшим политическим руководством республики. В Ташкенте между тем перед конференцией начальников генштабов состоялись переговоры генерала Дж. Вотела с президентом Ш. Мирзиеевым.

27 февраля Элис Уэллс, выступая в Ташкенте перед студентами Университета мировой экономики и дипломатии, сообщила, что в Узбекистан вскоре может вернуться американский Корпус мира, который действовал в этой республике с 1992 по 2005 г., но был вынужден покинуть ее после беспорядков в Андижане (в России деятельность Корпуса мира была запрещена еще в 2002 г. по обвинению в ведении разведывательной деятельности в пользу США).

Наконец, в 2018 г. в Узбекистане был зарегистрирован Американский совет, ставший, по словам Э. Уэллс, первой в республике американской НПО с 2006 года.

Все это снова расширяет возможности воздействия США на общественно-политическую ситуацию в Узбекистане. В условиях демографического давления, высокой безработицы и влияния исламистов это далеко не безопасно. Польза для народа Узбекистана от интеграции по-американски, по крайней мере, сомнительна.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552027740
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