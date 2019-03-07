В самую дочку. Кому достанутся миллионы "узбекской принцессы", - И.Кармазин

13:07 08.03.2019

В самую дочку: почему Гульнару Каримову перевели в колонию

Кому достанутся миллионы "принцессы" Узбекистана



Игорь Кармазин



Узбекский суд ужесточил наказание для дочери первого президента страны Ислама Каримова Гульнары. Ранее она находилась под домашним арестом, теперь ее перевели в колонию общего режима. Причиной стали "злостные нарушения порядка отбывания наказания". Еще 10 лет назад осужденную считали возможной преемницей отца, ее называли самой влиятельной женщиной страны и позиционировали как модного дизайнера и популярную певицу. "Известия" разбирались в том, почему жизнь Каримовой кардинально поменялась.



Из ванной - в колонию



Районный суд в Ташкенте ужесточил наказание для Гульнары Каримовой. Об этом говорится в сообщении республиканской прокуратуры. Ранее женщина находилась под домашним арестом. 5 марта из-за "злостного нарушения порядка" ее перевели в колонию общего режима.



Надзорное ведомство указывает, что в декабре 2017 года Каримову осудили на 10 лет лишения свободы. Однако в июле прошлого года суд учел "взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству". Наказание ей изменили на ограничение свободы на пять лет. Отбывать срок Каримова продолжила дома у своей дочери Иман.



5 марта внучка первого президента Узбекистана рассказала, что в ее квартиру в Ташкенте ворвались сотрудники прокуратуры. По ее словам, мать "вытащили из ванной и увезли в неизвестном направлении". В соцсети девушка опубликовала фотографию, на которой видно, как двое мужчин схватили некую женщину в домашнем халате под руки и пытаются вывести ее из квартиры. Лиц на изображении не видно.



Интересно, что первоначально сообщение Иман в прокуратуре опровергли. В ведомстве отметили, что заявление не соответствует действительности. "Фотографии в Instagram, где якобы изображено похищение, довольно старые", - подчеркнули силовики.



Спустя несколько часов в прокуратуре передумали. В новом сообщении указано, что Каримова "систематически нарушала установленные судом обязательства по отбыванию срока". В частности, в ноябре она самовольно покинула место жительства. Кроме того, пользовалась средствами связи, интернетом, отказывалась возмещать ущерб потерпевшим по ее уголовному делу. Все это и послужило причиной перевода ее в колонию.



Общение с небом



Гульнару Каримову называют самой известной женщиной Центральной Азии. Долгие годы она делала успешную дипломатическую карьеру. Занимала должность советника министра иностранных дел Узбекистана, советника-посланника посольства в Москве, посла Узбекистана в Испании.



Параллельно с этим наращивала медийную активность - посещала показы мод, давала интервью. Под псевдонимом Гугуша пела, писала стихи, сочиняла музыку. В 2012 году в США вышел ее англоязычный альбом в стиле club-dance. Под брендом Guli выпускалась авторская одежда, парфюмерия и ювелирные украшения. Коллекции были представлены на Неделях моды в Милане, Нью-Йорке, Москве и Пекине.



Не скрывала Каримова и своих политических амбиций. Ряд аналитиков называл дочь президента возможной наследницей отца. Сама она высказывалась уклончиво. В 2012 году рассказала, что видит себя амбициозным человеком, а "потенциальным главой государства может быть каждый, кто имеет амбиции и при этом еще некие мозги и стремление". "Мне иногда очень трудно сказать, где мой потолок. Но считаю себя человеком развивающимся и не имеющим ярко выраженных границ, особенно над собой, то есть границы, которая, что называется, закрывает общение с небом", - рассуждала она.



"Самая ненавистная в стране"



Вместе с успехами нарастали и проблемы. Чем более публичную жизнь вела Каримова, тем большее неприятие она вызывала у жителей страны. Американские дипломаты, работавшие в Узбекистане, называли ее "криминальной баронессой" и "самой ненавистной в стране персоной". Об этом свидетельствовали депеши, публиковавшиеся на портале WikiLeaks.



Появились вопросы у правоохранительных органов. С Каримовой связывали крупнейшего сотового оператора Узбекистана - компанию Uzdunrobita. По данным силовых структур Нидерландов, Швейцарии, Швеции, США зарубежные телекоммуникационные компании должны были платить взятки за доступ на узбекский рынок. Согласно одному из журналистских расследований, шведско-финская корпорация TeliaSonera заплатила около $300 млн.



Злоупотребления дочери не понравились отцу. Очень быстро Гульнару лишили дипломатического статуса, предприятия ее бизнес-империи поменяли собственников. Недавнюю преемницу посадили под домашний арест. На сегодняшний момент Каримову обвиняют в сокрытии иностранной валюты, получении "откатов", нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли, подделке документов. Общая сумма ущерба - около $2 млрд.



Погоня за миллионами



Перевод Каримовой в колонию некоторые наблюдатели связали с неким "развенчанием культа личности" первого президента Узбекистана. Действующий глава государства Шавкат Мирзиеев действительно проводит другую политику. Узбекистан при Исламе Каримове находился в тяжелых отношениях с соседями, в первую очередь с Таджикистаном и Киргизией. Мирзиееву удалось наладить диалог с Душанбе и Бишкеком.



При Каримове отсутствовал свободный рынок валют. Мирзиеев провел валютную либерализацию, постепенно курс сума приблизили к рыночному обменному курсу. Своих должностей лишились видные соратники первого президента, в частности, в отставку был отправлен всесильный глава службы национальной безопасности Рустам Иноятов.



К судьбе Гульнары Каримовой все это, однако, вряд ли имеет отношение. Во-первых, проблемы у нее начались еще при отце. Во-вторых, никаких внешних признаков переоценки правления первого президента в Узбекистане не наблюдается. Его продолжают чтить официальные СМИ, в прошлом году в Самарканде был открыт мавзолей почившего главы государства.



Более реалистичной выглядит версия о том, что узбекские власти заинтересовались капиталами Каримовой, которые она успела накопить. В 2018 году в движение пришло расследование уголовного дела в Швейцарии. Правоохранительные органы якобы решили вернуть замороженные в банках страны $810 млн. Кроме Узбекистана на эти средства претендуют США и кредиторы компаний Каримовой. Многие деньги на счетах еще явно не обнаружены, но на их судьбу заключенная может влиять. На саму же Гульнару удобнее влиять как раз в колонии.