 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.03.2019
13:22  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 2, - С.Бекзода
13:21  Восстание кленов: чем обернется политический скандал с премьером Канады
13:17  Русские в турецком плену и рабстве (история), - Уилл Смайли
13:15  Не срослось... Израильский алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса
13:11  Семья старшего зятя Елбасы Кулибаева скопила $6,4 млрд. У Вовы Кима всего 4,6 ляма...
13:07  В самую дочку. Кому достанутся миллионы "узбекской принцессы", - И.Кармазин
09:49  США расширяют военное присутствие в Узбекистане, - А.Пахолин
09:27  Кыргызская полит-экономика. Хозяйка базара обвинила брата - замминистра соцразвития в повышении аренды
09:20  Исправился? Посаженный в 2017-м на 14 лет за госпереворот экс-вице-премьер Киргизии Талгарбеков выпущен на свободу
09:15  "Мое тело - мое дело". Бишкекчанки вышли на Женский марш солидарности
08:53  Венесуэла: с интервенцией решено повременить? - Л.Шипилов
08:46  Кто станет президентом Украины? - В.Прохватилов
08:36  Гульнару Каримову и экс-главу "дочки" МТС обвинили в США во взятках на $865 млн
08:33  Пиарщик Трампа Манафорт посажен на 3 года 11 месяцев в тюрьму
08:28  Индия должна преподать Китаю хороший урок, - Сумит Гангули и Раджан Менон
06:47  Торжество политического матриархата в Эстонии, - Д.Минин
06:46  Венесуэла осталась без света в результате аварии на ГЭС. Трамп обрезал провода
06:40  Собчак разсобчачилась с Виторганом до развода (новости Дом-2)
01:19  14 лет канадцы не перечисляли Кыргызстану ни тыйына за золото Кумтора, - экс-вице-премьер Мамбетов
00:39  Проблемы управления водными ресурсами в Туркменистане, - В.Абепиш
00:30  Вашингтон наказывает турецких экспортеров, - Le Monde
00:25  Индия срочно арендовала у России подлодку. За 3 млрд долларов на 10 лет
00:23  Вор у вора..? Задержан первый замнач КУИС МВД Казахстана Туремуратов
00:15  КырТрайбализм. Родо-племенные споры не позволяют назначить акима в Аксыйском районе Джалал-Абадской области
Четверг, 07.03.2019
22:50  На фаворита укр-президентской гонки клоуна Зеленского возбудили 2 уголовных дела - об отмывании денег и ДТП
18:19  Шишел-мышел... Провалившийся с докладом в Думе росминистр Орешкин улетел на переговоры с Мирзиеевым
18:18  В Нукусе стартовала стройка первой мирзиеевской "президентской школы"
16:41  Приключения российского сухогруза Seagrand во вражеском южнокорейском Пусане (запись переговоров)
16:35  Почему Эрдогана раздражают опросы общественного мнения. За месяц до выборов в Турции
15:57  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 1, - С.Бекзода
13:32  Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
13:22  Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин
13:19  Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов
13:17  Неуловимый "Посейдон". Российская суперторпеда ударит там, где ее меньше всего ждут
13:14  Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева
12:55  Педального коня? Аркадаг повелел соорудить еще один гигантский монумент. В честь... лошадей и велосипедов
12:50  Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:43  Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...
12:29  Сталин - это не просто наша история, это история нашего спасения, - А.Тюрин
12:11  Жемчужные "драконы" готовятся к прыжку… экономика и политика Китая обретают новое качество, - Ю.Тавровский
12:07  Распределенный Хартленд – императив новой геополитической модели Мира, - А.Дугин
12:04  Раскатал ковер... Экс-кыр-президент Акаев собрался обратно на родину
11:59  Сели в тазик. Вскрыто крупное хищение... эмалированной посуды с "Узметкомбината"
11:55  Большой футбол в Персидском заливе. Катар дисквалифицирован за поражение в Сирии, - А.Храмчихин
11:32  Главная причина экстремизма в Казахстане – идеологический вакуум, - Д.Ашимбаев
09:40  В КыргызПарламенте разбираются: кто пишет безграмотные документы
09:34  Между Каримовой и новыми властями Узбекистана идут тайные торги, - РО
09:18  Новый учебник "Новейшая история Узбекистана" (полемика), - М.Рахимов
09:10  "Узбекское дело" эакрыто. МТС выплатит штраф в $850 млн по мировому соглашению с властями США
08:58  В поисках "принца крови". Сын Усамы бен Ладена может стать предметом политического торга между США и талибами
08:50  В Кыргызстане на сбор хлопка детей привлекают с четырех лет, - МОТ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Семья старшего зятя Елбасы Кулибаева скопила $6,4 млрд. У Вовы Кима всего 4,6 ляма...Семья старшего зятя Елбасы Кулибаева скопила $6,4 млрд. У Вовы Кима всего 4,6 ляма...
13:11 08.03.2019

Миллиардеры из Казахстана поднялись в списке Forbes

Пятерка казахстанских миллиардеров улучшила позиции в списке богатейших людей мира, ежегодно составляемом американским журналом Forbes. Совокупное состояние четы Кулибаевых - средней дочери и зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - издание оценило в 6,4 миллиарда долларов.

Материал казахской редакции "Азаттыка".

БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАЗАХСТАНА

Владелец компании KAZ Minerals plc и корпорации "Казахмыс" Владимир Ким за год заметно поднялся в списке Forbes. Он занял 424-ю строчку рейтинга, тогда как в прошлом году был на 766-м месте (плюс 342 позиции). Состояние Кима выросло за год на полтора миллиарда долларов, составив 4,6 миллиарда.

Опережает Кима по размерам капитала чета Кулибаевых - Динара, средняя дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и ее муж Тимур. За год совокупное состояние Кулибаевых, по данным Forbes, не изменилось - 6,4 миллиарда долларов. Американское издание оценивает капитал Динары Кулибаевой в 3,2 миллиарда, столько же у ее супруга. В прошлом году супружеская пара находилась на 729-й позиции в списке миллиардеров Forbes. В этом году они вместе разделяют 715-е место.

Самым крупным активом Тимура и Динары Кулибаевых считается компания "АЛМЭКС", через которую чета контролирует крупнейший в стране коммерческий банк. На долю Народного банка приходится более трети активов банковского сектора страны.

В портфеле дочери и зятя Назарбаева есть также инвестиции в строительную отрасль, компании, занимающиеся эксплуатацией и обслуживанием нефтяных и газовых скважин, отмечает Forbes.

Тимур Кулибаев возглавляет Казахстанскую ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, c 2009 года он входит в состав совета директоров российской компании "Газпром". Он является председателем Национального олимпийского комитета и вице-президентом Олимпийского Совета Азии, руководителем Казахстанской федерации бокса. 51-летняя Динара Кулибаева возглавляет образовательный фонд имени своего отца, бессменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2017 году Динара Кулибаева стала академиком отделения общественных и гуманитарных наук в области "педагогика" Национальной академии наук.

Бывший управляющий делами президента Казахстана Булат Утемуратов расположился на 645-м месте списка (в прошлом году он был на 924-й позиции). Его капитал за год вырос с 2,6 до 3,5 миллиарда долларов. Бизнес-интересы Утемуратова охватывают недвижимость, телекоммуникации, медиа, банковский сектор. Forbes обращает внимание на то, что бизнесмен относительно недавно вложил 400 миллионов долларов в Forte Bank и диверсифицировал свой портфель в сфере недвижимости.

Состояние совладельца горно-металлургической корпорации ERG Алиджана Ибрагимова, по оценке Forbes, не изменилось. Как и в прошлом году, оно равно 2,3 миллиарда долларов. Уроженец Узбекистана с паспортом Казахстана занял 1008-е место, тогда как в прошлом году он был на 1070-й строчке.

Партнеры по бизнесу Алиджана Ибрагимова - Патох Шодиев и Александр Машкевич - тоже есть в списке Forbes. Американское издание отмечает, что Ибрагимова, Шодиева и Машкевича называют "евразийским трио" или "евразийской тройкой" - по названию созданной ими компании Eurasian Natural Resources Corp. (ENRC), акции которой начали торговаться в Лондоне в 2007 году. В 2013 году ENRC прошла делистинг на фоне снижения стоимости акций из-за спада на рынке, замедления роста, а также скандальных расследований, в центре которых оказалась компания.

Сейчас ERG ведет проекты в 14 странах в сфере добычи полезных ископаемых, производства энергии, логистики. Компания контролирует Евразийский банк Казахстана, в совет директоров которого входят Александр Машкевич и Шухрат Алиджанов, сын Алиджана Ибрагимова.

Капитал Машкевича, который в списке Forbes значится как гражданин Израиля, за год вырос на 100 миллионов долларов - до 2,4 миллиарда. У Шодиева, гражданина Бельгии, по оценке американского издания, - 2,1 миллиарда (в прошлом году было 2,2 миллиарда).

Общее состояние миллиардеров из Казахстана составило 16,8 миллиарда долларов, за год этот показатель вырос на сумму более двух миллиардов.

САМЫЕ БОГАТЫЕ В МИРЕ

Всего в обновленном списке Forbes 2 153 миллиардера. Журнал отмечает, что за год список сократился на 55 человек. 46 процентов людей, включенных в рейтинг, стали "беднее". Издание пишет, что это свидетельствует о том, что даже самые богатые не застрахованы от экономически неблагоприятных факторов и потерь на фондовых рынках. 11 процентов участников прошлогоднего рейтинга (247 человек) выпали из обновленного списка миллиардеров. Как указывает журнал, это рекордные потери с 2009 года, на который пришелся пик мирового финансового кризиса.

Лидируют по количеству богачей США. В Штатах насчитывается 609 миллиардеров, в том числе 14 из 20 самых богатых людей.

Номер один в списке - основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос (на его счету 131 миллиард долларов). На втором месте - Билл Гейтс (96,5 миллиарда), один из создателей Microsoft. Третье место отдано американскому инвестору Уоррену Баффету (83,5 миллиарда), лидеру холдинговой компании Berkshire Hathaway.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с состоянием 62,3 миллиарда долларов в этом году расположился на 8-й строчке. В прошлом году он был на 5-м месте.

Самым молодым миллиардером стала 21-летняя американская модель и светская львица Кайли Дженнер. Forbes пишет, что свой миллиард Дженнер заработала на косметическом бизнесе.

Самым богатым "новичком" в списке является Колин Хуан (13,5 миллиарда долларов), основатель китайской сети розничных продаж Pinduoduo, которая вышла на IPO в США в июле 2018 года.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552039860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕБРР
- Полезная ротация
- Главная причина экстремизма – идеологический вакуум
- "Ак жол" предложил правительству разработать официальный Комментарий к Налоговому кодексу
- Кадровые перестановки
- Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников за срыв программы питьевой воды в Павлодарской области
- Чью сторону выберет Казахстан в новой "холодной войне" между Россией и США – политолог
- Аким Алматы провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских улиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  