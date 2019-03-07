Семья старшего зятя Елбасы Кулибаева скопила $6,4 млрд. У Вовы Кима всего 4,6 ляма...

13:11 08.03.2019

Миллиардеры из Казахстана поднялись в списке Forbes



Пятерка казахстанских миллиардеров улучшила позиции в списке богатейших людей мира, ежегодно составляемом американским журналом Forbes. Совокупное состояние четы Кулибаевых - средней дочери и зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - издание оценило в 6,4 миллиарда долларов.



Материал казахской редакции "Азаттыка".



БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАЗАХСТАНА



Владелец компании KAZ Minerals plc и корпорации "Казахмыс" Владимир Ким за год заметно поднялся в списке Forbes. Он занял 424-ю строчку рейтинга, тогда как в прошлом году был на 766-м месте (плюс 342 позиции). Состояние Кима выросло за год на полтора миллиарда долларов, составив 4,6 миллиарда.



Опережает Кима по размерам капитала чета Кулибаевых - Динара, средняя дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и ее муж Тимур. За год совокупное состояние Кулибаевых, по данным Forbes, не изменилось - 6,4 миллиарда долларов. Американское издание оценивает капитал Динары Кулибаевой в 3,2 миллиарда, столько же у ее супруга. В прошлом году супружеская пара находилась на 729-й позиции в списке миллиардеров Forbes. В этом году они вместе разделяют 715-е место.



Самым крупным активом Тимура и Динары Кулибаевых считается компания "АЛМЭКС", через которую чета контролирует крупнейший в стране коммерческий банк. На долю Народного банка приходится более трети активов банковского сектора страны.



В портфеле дочери и зятя Назарбаева есть также инвестиции в строительную отрасль, компании, занимающиеся эксплуатацией и обслуживанием нефтяных и газовых скважин, отмечает Forbes.



Тимур Кулибаев возглавляет Казахстанскую ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, c 2009 года он входит в состав совета директоров российской компании "Газпром". Он является председателем Национального олимпийского комитета и вице-президентом Олимпийского Совета Азии, руководителем Казахстанской федерации бокса. 51-летняя Динара Кулибаева возглавляет образовательный фонд имени своего отца, бессменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2017 году Динара Кулибаева стала академиком отделения общественных и гуманитарных наук в области "педагогика" Национальной академии наук.



Бывший управляющий делами президента Казахстана Булат Утемуратов расположился на 645-м месте списка (в прошлом году он был на 924-й позиции). Его капитал за год вырос с 2,6 до 3,5 миллиарда долларов. Бизнес-интересы Утемуратова охватывают недвижимость, телекоммуникации, медиа, банковский сектор. Forbes обращает внимание на то, что бизнесмен относительно недавно вложил 400 миллионов долларов в Forte Bank и диверсифицировал свой портфель в сфере недвижимости.



Состояние совладельца горно-металлургической корпорации ERG Алиджана Ибрагимова, по оценке Forbes, не изменилось. Как и в прошлом году, оно равно 2,3 миллиарда долларов. Уроженец Узбекистана с паспортом Казахстана занял 1008-е место, тогда как в прошлом году он был на 1070-й строчке.



Партнеры по бизнесу Алиджана Ибрагимова - Патох Шодиев и Александр Машкевич - тоже есть в списке Forbes. Американское издание отмечает, что Ибрагимова, Шодиева и Машкевича называют "евразийским трио" или "евразийской тройкой" - по названию созданной ими компании Eurasian Natural Resources Corp. (ENRC), акции которой начали торговаться в Лондоне в 2007 году. В 2013 году ENRC прошла делистинг на фоне снижения стоимости акций из-за спада на рынке, замедления роста, а также скандальных расследований, в центре которых оказалась компания.



Сейчас ERG ведет проекты в 14 странах в сфере добычи полезных ископаемых, производства энергии, логистики. Компания контролирует Евразийский банк Казахстана, в совет директоров которого входят Александр Машкевич и Шухрат Алиджанов, сын Алиджана Ибрагимова.



Капитал Машкевича, который в списке Forbes значится как гражданин Израиля, за год вырос на 100 миллионов долларов - до 2,4 миллиарда. У Шодиева, гражданина Бельгии, по оценке американского издания, - 2,1 миллиарда (в прошлом году было 2,2 миллиарда).



Общее состояние миллиардеров из Казахстана составило 16,8 миллиарда долларов, за год этот показатель вырос на сумму более двух миллиардов.



САМЫЕ БОГАТЫЕ В МИРЕ



Всего в обновленном списке Forbes 2 153 миллиардера. Журнал отмечает, что за год список сократился на 55 человек. 46 процентов людей, включенных в рейтинг, стали "беднее". Издание пишет, что это свидетельствует о том, что даже самые богатые не застрахованы от экономически неблагоприятных факторов и потерь на фондовых рынках. 11 процентов участников прошлогоднего рейтинга (247 человек) выпали из обновленного списка миллиардеров. Как указывает журнал, это рекордные потери с 2009 года, на который пришелся пик мирового финансового кризиса.



Лидируют по количеству богачей США. В Штатах насчитывается 609 миллиардеров, в том числе 14 из 20 самых богатых людей.



Номер один в списке - основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос (на его счету 131 миллиард долларов). На втором месте - Билл Гейтс (96,5 миллиарда), один из создателей Microsoft. Третье место отдано американскому инвестору Уоррену Баффету (83,5 миллиарда), лидеру холдинговой компании Berkshire Hathaway.



Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с состоянием 62,3 миллиарда долларов в этом году расположился на 8-й строчке. В прошлом году он был на 5-м месте.



Самым молодым миллиардером стала 21-летняя американская модель и светская львица Кайли Дженнер. Forbes пишет, что свой миллиард Дженнер заработала на косметическом бизнесе.



Самым богатым "новичком" в списке является Колин Хуан (13,5 миллиарда долларов), основатель китайской сети розничных продаж Pinduoduo, которая вышла на IPO в США в июле 2018 года.