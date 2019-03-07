Не срослось... Израильский алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса

13:15 08.03.2019

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса



Совладелец Omega Diamond обращался для этого в элитную парижскую клинику



В элитной парижской клинике на Елисейских полях во время пластической операции по увеличению пениса скончался известный израильский миллиардер-торговец алмазами 65-летний Эхуд Арье Ланиадо.



У Ланиадо, имеющего также бельгийское гражданство, как сообщает Mirror, во время операции произошел сердечный приступ, как только в его пенс было введено медицинское вещество. Смерть бизнесмена подтвердили в компании Laniado Omega Diamonds.



Один из старых друзей Ланиадо рассказал, что предприниматель был невысокого роста и всегда был сосредоточен на своей внешности и на том, как его воспринимали. По словам друзей, бизнесмен забывал о своем небольшом росте только тогда, когда просил бухгалтера зачитать его банковскую выписку, что происходило несколько раз в день.



Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, а также домом в шикарном пригороде Бель-Эйр, где он любил распивать вино Chateau Margaux с моделями и знаменитостями. По заявлениям знакомых Ланиадо, он был одним из крупнейших экспертов на международном уровне в области оценки необработанных алмазов.



Именно Ланиадо продал в 2015 году самый дорогой в мире бриллиант под названием "Голубая Луна Жозефины" гонконгскому бизнесмену Джозефу Лау Луэну Хангу за $48,4 млн.



14 марта Ланиадо должен был предстать перед судом в Бельгии по делу об уклонении об уплате налогов.



Остап Жуков