Русские в турецком плену и рабстве (история), - Уилл Смайли

13:17 08.03.2019

Русские в турецком плену



Will Smiley. From Slaves to Prisoners of War: The Ottoman Empire, Russia, and International Law. Oxford University Press, 2018



История отношений России с восточными соседями в основном сводилась к противостоянию оседлой и кочевой цивилизаций. Набеги для добычи имущества и рабов пресекались войнами, в которых теряли людей не только убитыми, но и пленными. Русский фольклор полон песен о горькой судьбе "полоняников", современная историческая наука начала развивать эту сложную тему. Однако книга Уилла Смайли, профессора Риид-Колледжа города Портленд, что в штате Орегон, США, преподносит эту проблему с точки зрения закона и юрисдикции. Казалось - как это может относиться к судьбе рабов и пленных русских в Османской империи?



Книга издана в серии "Теория и история международного права", поэтому для книги важен правовой контекст событий. Автору интересен вопрос - как обе державы решали проблему пленных и рабов? Как им удавалось об этом договориться и на основании чего? Такой простой вопрос открывает возможность нарисовать широчайшую картину истории двух держав. Автор, правда, выбирает Османскую империю, показывая на примере русско-турецкой дипломатии по обмену пленными и выкупу невольников, как с XVI по ХIХ века трансформировалась правовая система страны. Переход от исламского фундаментализма к европейским правовым нормам и следующая из этого модернизация, происходящая в традиционалистском обществе - вот подлинный смысл книги. Сначала пленный воин становился рабом, и лишь потом он приобрел статус охраняемого законом пленника со своими правами - эта эволюция, отражающая путь правовой и государственной системы в России и Турции, в полной мере отражена автором.



Попытка рассказать об этом делится на четыре части - сообразно хронологии и проблематике. Если Московское царство в XVI-XVII веках не имело частых и регулярных сношений с Портой, и основной темой были рабы, захваченные в результате набегов зависимого от Порты крымского хана, то с XVIII века приоритетом становятся военнопленные, в связи с многочисленными войнами, которые ведет молодая Российская Империя с Османской. Эволюция отношений между империями закладывает правовую базу, на которой строится дипломатия, работающая тогда, когда нужны обмен пленных или выкуп рабов. Документы, регулирующие это, отражали нормы тогдашнего международного права и его эволюцию, уверенно двигавшуюся в сторону гуманизации. Так автор превращает книгу в бинокль, когда одна проблема в отношениях двух стран увеличивается в ее масштабном контексте.



Правовой жаргон не мешает автору увлекательно рассказывать о Черноморском флоте, о янычарах и, создавая в читательском воображении яркую картину войн на Востоке, рассказывать о важном. Так любознательным людям дарована возможность прочесть неординарную и умную книгу о горьких и славных страницах истории Российской.



Александр Томилин