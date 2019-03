Восстание кленов: чем обернется политический скандал с премьером Канады

Обвинения в непотизме могут стоить партии Джастина Трюдо победы на выборах



Наталия Портякова



Обаятельный. Пожалуй, это самый частый эпитет, звучавший в адрес улыбчивого премьер-министра Канады Джастина Трюдо с момента его прихода к власти в 2015 году. Как-то премьер выложил в Сеть свою фотографию в обнимку с двумя малышами-пандами, и интернет-сообщество полушутя-полусерьезно гадало, кто же на снимке получился милее. С недавних пор, однако, самый обаятельный и очаровательный мужчина Канады, любимец общественности и любитель забавных носков перестал умилять граждан. Причиной тому - крупнейший скандал, в центре которого оказался лично глава правительства. За что Джастин Трюдо впал в немилость, при чем тут Ливия времен полковника Каддафи и как нынешние события скажутся на осенних выборах в парламент - в материале "Известий".



Тень Джамарехии



Тучи над премьером Канады стали резко сгущаться в начале февраля. Издание The Globe and Mail раскопало, что на бывшего министра юстиции и генпрокурора Джоди Уилсон-Рейболд оказывалось давление с целью предотвратить уголовное преследование базирующейся в Квебеке SNC-Lavalin - крупнейшей в Канаде строительно-инжиниринговой корпорации.



Кто именно давил на госпожу Уилсон-Рейболд, она пояснила сама 12 февраля, в день своей отставки: уйти ее побудили "неуместные усилия" и даже "завуалированные угрозы" со стороны премьера Трюдо и других высокопоставленных правительственных деятелей. Кроме того, она открыто заявила, что свое понижение в январе этого года до менее значимой по статусу должности министра по делам ветеранов она считает не чем иным, как наказанием за сопротивление по этому делу.



Судебные документы утверждают, что в 2001–2011 годах ради получения выгодных контрактов в Ливии SNC-Lavalin заплатила 47,7 млн канадских долларов в виде взяток чиновникам в этой стране, которую тогда возглавлял ныне покойный Муамар Каддафи. Еще на несколько десятков миллионов людей полковника, как считается, канадские бизнесмены обманули. Как на это отреагировали ливийцы, неизвестно, но на родине за такую манеру ведения бизнеса против компании были выдвинуты уголовные обвинения, грозящие ей лишением права получать новые правительственные контракты на ближайшее десятилетие.



Как утверждает покинувшая свой пост генпрокурор, Джастин Трюдо, ссылаясь на угрозы руководства SNC-Lavalin покинуть Канаду в случае выдвижения официальных обвинений, настоятельно просил ее спустить дело на тормозах.



По версии сторонников премьера, в разговорах с Уилсон-Рейболд он действительно выражал озабоченность потенциальной потерей 9 тыс. рабочих мест (столько сотрудников работает на SNC-Lavalin в Канаде), но никогда не вел речи о снятии обвинений. Скорее интересовался перспективами заменить судебное разбирательство крупным штрафом.



Такую же версию представил публике в минувшую среду уже бывший личный секретарь премьера Джеральд Баттс, вынужденный уйти в прошлом месяце на фоне скандала.



Так или иначе, не самое оперативное и четкое реагирование главы правительства на обвинения подточили доверие к нему не только генпрокурора. На этой неделе под лейтмотивом "утраты доверия к правительству" в отставку ушла еще одна представительница кабинета - глава казначейства в ранге министра, отвечавшая за госрасходы, Джейн Филпотт.



"Действия в соответствии со своими принципами чреваты определенными издержками, но отказ от них сопряжен с еще большей ценой", - написала мадам Филпотт премьеру Трюдо, поясняя свой уход.



Буря в кленовом краю



С конца декабря на сайтах канадских газет чаще всего мелькала фотография Мэн Ваньчжоу - финансового директора китайской технологической компании Huawei, которую Оттава держит под домашним арестом по запросу США. В конце февраля – марте центральное место в фотодиспозиции первых полос канадских СМИ дружно отошло изображениям грустного и растерянного Джастина Трюдо.



Заголовки последних недель были соответствующими: "Канада и Джастин Трюдо в беде", "Скандал, который может снести Трюдо", "Мощнейший кризис пребывания в должности". Даже американская New York Times, посвятившая лидеру соседней страны колонку с элегически-сочувственным заголовком "О, Трюдо", признала, что дела у канадского премьера не ахти: "Очарование не спасет канадского Джастина Трюдо от ширящейся политической неразберихи".



Во многом внимание к этой истории связано с тем, что в прошлом Джастин Трюдо никогда не фигурировал в каких-либо скандалах.



- В этом смысле он идет стопами своего отца Пьера Трюдо (был премьер-министром Канады в 1968–1979 и 1980–1984 годах). По самым высоким западным стандартам, это "чистая" семья, - заметил "Известиям" руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный.



На первых порах премьер отвергал призывы оппозиции провести публичное расследование, отметив, что его уже проводит независимый комиссар по вопросам этики. Однако в минувшую среду глава правительства решил отменить ранее запланированную поездку в город Реджайна и спешно вернулся в Оттаву - для экстренного совещания с советниками и однопартийцами.



Джастин Трюдо должен выступить перед согражданами и рассказать свою версию этой сомнительной истории. Если верить утечкам в прессу, никаких личных нарушений в деле SNC-Lavalin премьер не признает, но постарается придать своим словам извиняющийся тон. И даже выразит раскаяние в связи с неподобающим поведением некоторых должностных лиц своего кабинета.



Топят Трюдо, тонет партия



От того, насколько убедительным будет Трюдо, зависит не только его личное реноме, но и позиция всей Либеральной партии. В октябре в Канаде пройдут парламентские выборы, и неофициально предвыборная кампания уже вовсю идет.



- История с SNC-Lavalin поставила под сомнение "выигрышность" Джастина Трюдо в качестве премьер-министра. Скандал непосредственно касается главы правительства и его советников, что повышает риски для всего либерального правительства, выстраивавшего свою избирательную стратегию вокруг одного человека - Джастина Трюдо, - сказал "Известиям" глава канадской исследовательской службы общественного мнения Nanos Research Ник Джеймс Нанос.



По его словам, последние соцопросы ставят под сомнение вероятность переизбрания нынешнего правительства: "нынешний политический ландшафт предполагает либо консервативное, либо либеральное правительство меньшинства".



Схожую картину рисуют и другие соцслужбы. Опрос Ipsos для издания Global News прочит партии Трюдо лишь 31% голосов, отдавая соперникам-консерваторам 40%. Forum Research дает соотношение 33% против 42%.



И, разумеемся, в преддверии выборов политические противники либералов пытаются извлечь из нынешнего скандала максимальные политические дивиденды. Первое, что замечаешь, заходя на официальный сайт Консервативной оппозиционной партии, - фотографии того же премьер-министра и две петиции под ними. Одна из них призывает подписаться под требованием добиться от Джастина Трюдо показаний по делу SNC-Lavalin, другая - поставить подпись под требованием его отставки.



Однопартийцы Трюдо, правда, стоят за него горой (если не считать двух подавших в отставку министров). Но многие комментаторы ядовито заявляют, что дело не в непоколебимой вере в честность премьера, а скорее в понимании того, что в отсутствие альтернативных ярких персон в партии смена лидера за полгода до выборов станет политическим самоубийством.