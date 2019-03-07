Конфликт Индии и Пакистана – военное послание Китаю, - С.Кожемякин

18:24 08.03.2019

Конфликт Индии и Пакистана - военное послание Китаю



Из существующих в мире конфликтов Кашмирский можно назвать одним из самых продолжительных. Начало ему положил раздел Британской Индии в 1947 году. В основу разграничения лег религиозный принцип: мусульманские по преимуществу районы отошли к Пакистану, индуистские - к Индии. Исключением стал Кашмир. Большинство его населения исповедовало (и продолжает исповедовать) ислам, но в силу ряда причин регион оказался под властью Дели.



Спустя считанные месяцы после раздела началась первая индо-пакистанская война, причем предметом спора стал именно Кашмир. В результате область была разделена между двумя странами. Однако конфликт не закончился. Вооруженные действия вспыхивали в 1965, 1971, 1984 и 1999 годах, в индийском Кашмире действуют группировки, выступающие за отделение от Дели. Руководство Индии обвиняет в их поддержке Пакистан. Последний, в свою очередь, говорит о праве региона на самоопределение и требует проведения референдума.



Новый виток противостояния начался после прихода к власти Бхаратия джаната парти, в основе идеологии которой лежит индуистский национализм. По итогам прошлого года в индийском Кашмире было совершено свыше 400 нападений на правительственные силы, количество погибших превысило 500 человек. Это наивысшие показатели за последнее десятилетие. То и дело происходят перестрелки между военнослужащими обеих стран в районе линии контроля. Однако, если не считать взаимных обвинений, Дели и Исламабад избегали втягивания в новый межгосударственный конфликт.



Все изменилось в прошлом месяце. 14 февраля у кашмирского города Пулвама было совершено нападение на военную автоколонну, в результате чего погибли свыше сорока человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация "Джаиш-е-Мухаммад"*. И хотя в самом Пакистане она запрещена, индийские власти возложили вину за атаку на руководство соседней страны. Призывы официального Исламабада не делать поспешных выводов и провести совместное расследование не возымели действия. Индия ввела 200-процентные пошлины на весь импорт из Пакистана, между странами прекратилось железнодорожное сообщение, а послы были отозваны для консультаций.



26 февраля индийская авиация нанесла удары по Пакистану. Как утверждают в Дели, в ходе бомбардировки был полностью уничтожен учебно-тренировочный лагерь "Джаиш-е-Мухаммад"* и ликвидированы свыше трех сотен боевиков. В Исламабаде опровергли информацию, заявив, что ударам подверглась ненаселенная гористая местность. Как бы то ни было, важен сам факт атаки. Если прежде перестрелки ограничивались спорными районами Кашмира, то теперь индийские ВВС вторглись непосредственно на территорию Пакистана - в район города Балакот провинции Хайбер-Пахтунхва. Это произошло впервые с 1971 года.



За налетом последовали взаимные артобстрелы, а 27 февраля самолеты двух стран встретились в воздушном бою. В результате Пакистан потерял один, а Индия - два (по версии Дели - тоже один) истребителя. Индийский пилот попал в плен, но уже 1 марта был возвращен на родину. Вообще, Исламабад в последней стычке демонстрировал куда более конструктивную позицию, чем сыплющий угрозами Дели. Пакистанский премьер Имран Хан призвал соседей к переговорам и выразил надежду, что "здравый смысл восторжествует". Он напомнил, что страны, располагающие ядерным оружием, не имеют права действовать столь опрометчиво.



Это далеко не первая мирная инициатива главы правительства, чья партия "Движение за справедливость" победила в прошлом году под лозунгом нормализации отношений с Индией. Вместо шагов навстречу в Дели усиливают враждебную риторику, пригрозив, например, увеличить забор воды из текущих в Пакистан рек.



Основных причин здесь две. Во-первых, правительству Нарендры Моди нужен образ врага для мобилизации националистически настроенного электората. В мае Индию ждут парламентские выборы, и все опросы предрекают премьеру и его партии сокращение мандатов. Во-вторых, руководством страны дирижируют Соединенные Штаты. Сразу после атаки в Пулваме госсекретарь США Майк Помпео выразил солидарность с Дели и возложил всю вину на Исламабад. "Пакистан не должен предоставлять убежища террористам и угрожать международной безопасности", - заявил он. А советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в беседе со своим индийским коллегой Аджитом Довалом пообещал привлечь Исламабад к ответу и полностью поддержал право Дели "на самооборону". Тем самым Индия получила карт-бланш для любых действий, а последовавшие авиаудары по Пакистану были Вашингтоном полностью поддержаны.



Такая позиция не стала неожиданной. Исламабад, который по меньшей мере полтора десятилетия был основным союзником США в регионе, в последние годы подвергается все большему давлению. Трамп и его подчиненные открыто называют пакистанские власти "спонсорами террора". Страну лишили многомиллионной финансовой помощи и ввели санкции против ряда пакистанских компаний.



Все дело в непозволительной, с точки зрения Вашингтона, внешнеполитической самостоятельности Пакистана. А конкретно - в тесном сотрудничестве с Китаем. Несколько лет назад началась реализация проекта Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) - важнейшей составной части стратегии "Один пояс - один путь". Рассчитанный до 2030 года, он предусматривает строительство тысяч километров автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, электростанций, морских и воздушных гаваней, объектов социальной инфраструктуры. К концу текущего года должна завершиться первая фаза КПЭК, включающая прокладку скоростной автотрассы Карачи - Пешавар, строительство нового аэропорта в Гвадаре и т.д.



Не дожидаясь ее окончания, Пекин и Исламабад обсуждают дальнейшие шаги. В ходе визита Имрана Хана в КНР и дальнейших переговоров определено содержание второй фазы. Основное внимание будет уделено борьбе с бедностью, созданию рабочих мест, проектам в сфере водоснабжения, здравоохранения и образования. Создана совместная рабочая группа по сельскому хозяйству, в задачи которой, в частности, входит повышение урожайности. Кроме того, Пекин согласился наладить передачу Исламабаду технологий для развития обрабатывающей промышленности. Все это - серьезный удар по критикам, обвиняющим Китай в закабалении партнеров.



Наращивается военно-техническое сотрудничество двух стран. ВМС Пакистана получили восемь подводных лодок типа 039, на шанхайских верфях ведется строительство четырех новейших ракетоносных фрегатов для Исламабада.



В США не скрывают раздражения политикой Пакистана, но шантаж и угрозы оказались тщетными. В интервью газете "Вашингтон пост" Имран Хан заявил, что его страна отказывается быть в услужении, и потребовал равноправных отношений. После этого Исламабад - а заодно и Пекин! - решили проучить руками Индии. В пользу такого предположения говорит география бомбардировок. Авиаудары наносились по району с максимальной концентрацией объектов КПЭК. В нескольких километрах от Балакота строится автомобильная дорога Такот-Хавелиан - продолжение связывающего две страны Каракорумского шоссе. Здесь же, на реке Кунхар, возводится ГЭС мощностью 870 МВт. Пуск станции намечен на 2022 год, а вырабатываемая ею электроэнергия полностью покроет потребности провинции Хайбер-Пахтунхва. Наконец, через Балакот проходит оптоволоконная линия связи, построенная при поддержке КНР и открытая летом прошлого года.



Обращает на себя внимание и время эскалации конфликта. В следующем месяце в КНР пройдет второй международный форум стратегии "Один пояс - один путь", призванный укрепить отношения Пекина с союзниками. Открыто называя Китай главным соперником, США заинтересованы в его изоляции. Поэтому первейшая задача Вашингтона - перерезать "Пояс и путь" геополитической "гильотиной".



Сергей Кожемякин