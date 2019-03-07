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|Уволен Генпрокурор Узбекистана Муродов. На его место назначен Бабаджанов
23:48 08.03.2019
Снят с работы генеральный прокурор
По информации из хорошо осведомленного источника, 6 марта президент Узбекистана освободил Отабека Муродова от должности генерального прокурора страны. На его место назначен генерал-лейтенант Пулат Бабаджанов, до настоящего времени возглавлявший Министерство внутренних дел. Кто пришел на смену П. Бабаджанову, пока неизвестно.