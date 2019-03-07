 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.03.2019
00:58  От диктатуры к "мягкой силе". Коминтерну – 100 лет. Будет ли востребован его опыт? - Е.Спицын
00:45  Повторит ли Зурабашвили судьбу Жордания
00:30  "Азбука Русско-Японской войны". Вышел словарь Ротема Ковнера
00:13  Зачем Ким Чен Ын собирается в Москву?
Пятница, 08.03.2019
20:11  Нейро-грефо-дурь. Российский Сбербанк тронулся умом
18:24  Конфликт Индии и Пакистана – военное послание Китаю, - С.Кожемякин
13:22  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 2, - С.Бекзода
13:21  Восстание кленов: чем обернется политический скандал с премьером Канады
13:17  Русские в турецком плену и рабстве (история), - Уилл Смайли
13:15  Не срослось... Израильский алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса
13:11  Семья старшего зятя Елбасы Кулибаева скопила $6,4 млрд. У Вовы Кима всего 4,6 ляма...
13:07  В самую дочку. Кому достанутся миллионы "узбекской принцессы", - И.Кармазин
09:49  США расширяют военное присутствие в Узбекистане, - А.Пахолин
09:27  Кыргызская полит-экономика. Хозяйка базара обвинила брата - замминистра соцразвития в повышении аренды
09:20  Исправился? Посаженный в 2017-м на 14 лет за госпереворот экс-вице-премьер Киргизии Талгарбеков выпущен на свободу
09:15  "Мое тело - мое дело". Бишкекчанки вышли на Женский марш солидарности
08:53  Венесуэла: с интервенцией решено повременить? - Л.Шипилов
08:46  Кто станет президентом Украины? - В.Прохватилов
08:36  Гульнару Каримову и экс-главу "дочки" МТС обвинили в США во взятках на $865 млн
08:33  Пиарщик Трампа Манафорт посажен на 3 года 11 месяцев в тюрьму
08:28  Индия должна преподать Китаю хороший урок, - Сумит Гангули и Раджан Менон
06:47  Торжество политического матриархата в Эстонии, - Д.Минин
06:46  Венесуэла осталась без света в результате аварии на ГЭС. Трамп обрезал провода
06:40  Собчак разсобчачилась с Виторганом до развода (новости Дом-2)
01:19  14 лет канадцы не перечисляли Кыргызстану ни тыйына за золото Кумтора, - экс-вице-премьер Мамбетов
00:39  Проблемы управления водными ресурсами в Туркменистане, - В.Абепиш
00:30  Вашингтон наказывает турецких экспортеров, - Le Monde
00:25  Индия срочно арендовала у России подлодку. За 3 млрд долларов на 10 лет
00:23  Вор у вора..? Задержан первый замнач КУИС МВД Казахстана Туремуратов
00:15  КырТрайбализм. Родо-племенные споры не позволяют назначить акима в Аксыйском районе Джалал-Абадской области
Четверг, 07.03.2019
22:50  На фаворита укр-президентской гонки клоуна Зеленского возбудили 2 уголовных дела - об отмывании денег и ДТП
18:19  Шишел-мышел... Провалившийся с докладом в Думе росминистр Орешкин улетел на переговоры с Мирзиеевым
18:18  В Нукусе стартовала стройка первой мирзиеевской "президентской школы"
16:41  Приключения российского сухогруза Seagrand во вражеском южнокорейском Пусане (запись переговоров)
16:35  Почему Эрдогана раздражают опросы общественного мнения. За месяц до выборов в Турции
15:57  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 1, - С.Бекзода
13:32  Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
13:22  Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин
13:19  Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов
13:17  Неуловимый "Посейдон". Российская суперторпеда ударит там, где ее меньше всего ждут
13:14  Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева
12:55  Педального коня? Аркадаг повелел соорудить еще один гигантский монумент. В честь... лошадей и велосипедов
12:50  Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:43  Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...
12:29  Сталин - это не просто наша история, это история нашего спасения, - А.Тюрин
12:11  Жемчужные "драконы" готовятся к прыжку… экономика и политика Китая обретают новое качество, - Ю.Тавровский
12:07  Распределенный Хартленд – императив новой геополитической модели Мира, - А.Дугин
12:04  Раскатал ковер... Экс-кыр-президент Акаев собрался обратно на родину
11:59  Сели в тазик. Вскрыто крупное хищение... эмалированной посуды с "Узметкомбината"
11:55  Большой футбол в Персидском заливе. Катар дисквалифицирован за поражение в Сирии, - А.Храмчихин
11:32  Главная причина экстремизма в Казахстане – идеологический вакуум, - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем Ким Чен Ын собирается в Москву?
00:13 09.03.2019

И почему расконсервация подготовки этого визита увязана с паузой в северокорейско-американской эпопее?

В СМИ широко обсуждается информация о возобновлении подготовки визита в Москву верховного лидера КНДР Ким Чен Ына. Одновременно информационная сфера отдает дань внимания ожидаемому в марте "ответному" межкорейскому саммиту Севера и Юга, в ходе которого главы двух стран встретятся в Сеуле. В дни вьетнамской встречи Кима с президентом США Дональдом Трампом Пекин посетил заместитель главы МИД КНДР Ли Гиль Сон, который затем отправился в Далянь, где в мае прошлого года уже проходила встреча северокорейского лидера с китайским партийно-государственным руководителем Си Цзиньпином. Из этого делается вывод о том, что не за горами новая встреча первых лиц КНР и КНДР, причем, не исключается, что на этот раз она пройдет не в Китае, а в Пхеньяне, куда Ким Чен Ын в прошлом году лично пригласил Си Цзиньпина.

Что здесь важно?

Первое. Очень возможно, что руководители Китая и Северной Кореи встретятся в преддверии саммита двух сторон Корейского полуострова; так всякий раз случалось перед встречами Кима с Д. Трампом и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Исключение случилось одно: в преддверие саммита КНДР - США в Ханое бронепоезд северокорейского лидера пересек весь Китай "туда и обратно", но нигде не остановился и в Пекин не заехал. Вот эта особенность преддверия ханойских переговоров была рядом экспертов расценена как их "программирование" на провал - обсуждать было нечего не только после, но и до.

Однако по завершении переговоров Кима и Трампа, их неудачные итоги оперативно прокомментировали в канцелярии Мун Чжэ Ина, и из соответствующего заявления вытекало, что Сеул постарается помочь продолжению диалога Вашингтона с Пхеньяном и надеется на его итоговый успех. Первым шагом в этом направлении и может стать встреча Кима и Муна. И координация с Китаем здесь важна не только Северу, но и Югу, который ведет в этой "партии" свою, а отнюдь не американскую многоходовку, которую, конечно, маскирует под поддержку интересов США, но этим не ограничивается. В частности Южную Корею очень интересует японское направление. И совместное с американцами объявление об отказе от двух ежегодных учений, о чем говорилось уже давно, и что сильно нервирует Токио, вряд ли случайно появилось всего за полтора месяца до назначенной на конец апреля "ротации" японских императоров. Уходящего на покой 85-летнего Акихито должен сменить его 59-летний сын Нарухито.

И показательно на этом фоне, что именно сейчас определенные круги в Японии, мучительно осмысливающие недавнее "курильское" фиаско, просовывают "черного кота" между Москвой и Пекином, спекулируя на теме "аннексии" Китаем российского Дальнего Востока вместе с Курилами и мечтая о переговорах тогда на эту тему с КНР. Ну, что ж мечтать, как говорится, не вредно, хотя очень может быть, что эти спекуляции продиктованы страхом за собственное геополитическое одиночество в условиях снижения активности в регионе США; других партнеров без кавычек, в смысле не "заклятых", у Токио в АТР практически нет. Кто ж им в этом виноват!

И вот с учетом этих раскладов, перипетий и динамики мы и подходим ко второму пункту нашего анализа - возможному визиту Ким Чен Ына в Москву. Прежде всего, следует напомнить три нюанса, которые следует иметь в виду, комментируя эту перспективу. Во-первых, Ким Чен Ын в российскую столицу собирался уже дважды - в 2015 году на 70-летие Великой Победы и в октябре прошлого, 2018 года, когда обсуждался его приезд после подведения итогов промежуточных выборов в США. Но Ким не приехал. Из этих примеров, особенно из последнего, вытекает, что корейское урегулирование конечно важно, но это, как и экономические связи, не станет единственной темой обсуждения на переговорах Владимира Путина и Ким Чен Ына в случае, если долгожданный визит, наконец, все-таки состоится. Отсюда второй нюанс: северокорейско-американский диалог, который в видимом спектре сопровождался превентивными и напряженными китайско-северокорейскими консультациями, Россию затронул лишь по касательной. И эта тема ограничилась получасовой аудиенцией у Кима в Пхеньяне главы российского МИД Сергея Лаврова. (Повторим здесь, что речь идет сугубо о видимом срезе международных контактов). Поэтому третий нюанс: российское направление во внешней политике КНДР выходит (если выходит) на передний план только с промежуточным финишем переговоров с Вашингтоном. Это означает, разумеется, не то, что оно "не важно", как попытаются преподнести скептики. А то, что его важность должна будет проявить себя только и именно тогда, когда от нарисованных в своем воображении иллюзий в отношении "податливости" Пхеньяна избавятся в Вашингтоне. Избавились? Прекрасно! Теперь по крайней мере не имеют значения спекуляции американских СМИ вокруг возможных военных аспектов российско-северокорейского взаимодействия, в то время, как до ханойского провала, они могли здорово навредить переговорным позициям КНДР, выставив ее в невыгодном международном свете.

Но что еще обращает внимание в рамках потенциальной повестки, так это резкая интенсификация на этом фоне усилий Пекина на белорусском направлении. В китайской внешней политике они если и не сравнимы с теми, что предпринимаются в рамках российского вектора, то значительно превосходят остальные, даже наиболее, казалось бы, органичные, например, среднеазиатское. Ведь стодвадцатитысячного технопарка, аналогичному "Великому камню", который строится рядом с минским аэропортом, с китайским участием более на постсоветском пространстве нет нигде. Так вот все пересекается и сплетается в мире большой политики. Конечно, гипотеза о том, что параллельно морскому и сухопутному маршрутам экономического пояса "Великого шелкового пути", формируется и северная "политическая ось" Пхеньян - Москва - Минск, может и является некоторым "забеганием вперед". Но она как минимум имеет право на жизнь. А как максимум, если станет реальностью, послужит предвестником больших и знаменательных перемен не только в "Большой Евразии", но и в самой России, что связывается с реанимацией интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Но это уже несколько другая история, к которой логично будет вернуться в том случае, если визит Ким Чен Ына в Москву не только состоится, но и приведет к позитивным результатам, прямым или косвенным.

И это тот самый случай, когда мнение Вашингтона, как бы он ни пытался "активизировать" свою "агентуру влияния" в Москве, особого значения иметь не будет.

Владимир Павленко

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552079580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕБРР
- Полезная ротация
- Главная причина экстремизма – идеологический вакуум
- "Ак жол" предложил правительству разработать официальный Комментарий к Налоговому кодексу
- Кадровые перестановки
- Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников за срыв программы питьевой воды в Павлодарской области
- Чью сторону выберет Казахстан в новой "холодной войне" между Россией и США – политолог
- Аким Алматы провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских улиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  