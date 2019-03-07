Зачем Ким Чен Ын собирается в Москву?

00:13 09.03.2019

И почему расконсервация подготовки этого визита увязана с паузой в северокорейско-американской эпопее?



В СМИ широко обсуждается информация о возобновлении подготовки визита в Москву верховного лидера КНДР Ким Чен Ына. Одновременно информационная сфера отдает дань внимания ожидаемому в марте "ответному" межкорейскому саммиту Севера и Юга, в ходе которого главы двух стран встретятся в Сеуле. В дни вьетнамской встречи Кима с президентом США Дональдом Трампом Пекин посетил заместитель главы МИД КНДР Ли Гиль Сон, который затем отправился в Далянь, где в мае прошлого года уже проходила встреча северокорейского лидера с китайским партийно-государственным руководителем Си Цзиньпином. Из этого делается вывод о том, что не за горами новая встреча первых лиц КНР и КНДР, причем, не исключается, что на этот раз она пройдет не в Китае, а в Пхеньяне, куда Ким Чен Ын в прошлом году лично пригласил Си Цзиньпина.



Что здесь важно?



Первое. Очень возможно, что руководители Китая и Северной Кореи встретятся в преддверии саммита двух сторон Корейского полуострова; так всякий раз случалось перед встречами Кима с Д. Трампом и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Исключение случилось одно: в преддверие саммита КНДР - США в Ханое бронепоезд северокорейского лидера пересек весь Китай "туда и обратно", но нигде не остановился и в Пекин не заехал. Вот эта особенность преддверия ханойских переговоров была рядом экспертов расценена как их "программирование" на провал - обсуждать было нечего не только после, но и до.



Однако по завершении переговоров Кима и Трампа, их неудачные итоги оперативно прокомментировали в канцелярии Мун Чжэ Ина, и из соответствующего заявления вытекало, что Сеул постарается помочь продолжению диалога Вашингтона с Пхеньяном и надеется на его итоговый успех. Первым шагом в этом направлении и может стать встреча Кима и Муна. И координация с Китаем здесь важна не только Северу, но и Югу, который ведет в этой "партии" свою, а отнюдь не американскую многоходовку, которую, конечно, маскирует под поддержку интересов США, но этим не ограничивается. В частности Южную Корею очень интересует японское направление. И совместное с американцами объявление об отказе от двух ежегодных учений, о чем говорилось уже давно, и что сильно нервирует Токио, вряд ли случайно появилось всего за полтора месяца до назначенной на конец апреля "ротации" японских императоров. Уходящего на покой 85-летнего Акихито должен сменить его 59-летний сын Нарухито.



И показательно на этом фоне, что именно сейчас определенные круги в Японии, мучительно осмысливающие недавнее "курильское" фиаско, просовывают "черного кота" между Москвой и Пекином, спекулируя на теме "аннексии" Китаем российского Дальнего Востока вместе с Курилами и мечтая о переговорах тогда на эту тему с КНР. Ну, что ж мечтать, как говорится, не вредно, хотя очень может быть, что эти спекуляции продиктованы страхом за собственное геополитическое одиночество в условиях снижения активности в регионе США; других партнеров без кавычек, в смысле не "заклятых", у Токио в АТР практически нет. Кто ж им в этом виноват!



И вот с учетом этих раскладов, перипетий и динамики мы и подходим ко второму пункту нашего анализа - возможному визиту Ким Чен Ына в Москву. Прежде всего, следует напомнить три нюанса, которые следует иметь в виду, комментируя эту перспективу. Во-первых, Ким Чен Ын в российскую столицу собирался уже дважды - в 2015 году на 70-летие Великой Победы и в октябре прошлого, 2018 года, когда обсуждался его приезд после подведения итогов промежуточных выборов в США. Но Ким не приехал. Из этих примеров, особенно из последнего, вытекает, что корейское урегулирование конечно важно, но это, как и экономические связи, не станет единственной темой обсуждения на переговорах Владимира Путина и Ким Чен Ына в случае, если долгожданный визит, наконец, все-таки состоится. Отсюда второй нюанс: северокорейско-американский диалог, который в видимом спектре сопровождался превентивными и напряженными китайско-северокорейскими консультациями, Россию затронул лишь по касательной. И эта тема ограничилась получасовой аудиенцией у Кима в Пхеньяне главы российского МИД Сергея Лаврова. (Повторим здесь, что речь идет сугубо о видимом срезе международных контактов). Поэтому третий нюанс: российское направление во внешней политике КНДР выходит (если выходит) на передний план только с промежуточным финишем переговоров с Вашингтоном. Это означает, разумеется, не то, что оно "не важно", как попытаются преподнести скептики. А то, что его важность должна будет проявить себя только и именно тогда, когда от нарисованных в своем воображении иллюзий в отношении "податливости" Пхеньяна избавятся в Вашингтоне. Избавились? Прекрасно! Теперь по крайней мере не имеют значения спекуляции американских СМИ вокруг возможных военных аспектов российско-северокорейского взаимодействия, в то время, как до ханойского провала, они могли здорово навредить переговорным позициям КНДР, выставив ее в невыгодном международном свете.



Но что еще обращает внимание в рамках потенциальной повестки, так это резкая интенсификация на этом фоне усилий Пекина на белорусском направлении. В китайской внешней политике они если и не сравнимы с теми, что предпринимаются в рамках российского вектора, то значительно превосходят остальные, даже наиболее, казалось бы, органичные, например, среднеазиатское. Ведь стодвадцатитысячного технопарка, аналогичному "Великому камню", который строится рядом с минским аэропортом, с китайским участием более на постсоветском пространстве нет нигде. Так вот все пересекается и сплетается в мире большой политики. Конечно, гипотеза о том, что параллельно морскому и сухопутному маршрутам экономического пояса "Великого шелкового пути", формируется и северная "политическая ось" Пхеньян - Москва - Минск, может и является некоторым "забеганием вперед". Но она как минимум имеет право на жизнь. А как максимум, если станет реальностью, послужит предвестником больших и знаменательных перемен не только в "Большой Евразии", но и в самой России, что связывается с реанимацией интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Но это уже несколько другая история, к которой логично будет вернуться в том случае, если визит Ким Чен Ына в Москву не только состоится, но и приведет к позитивным результатам, прямым или косвенным.



И это тот самый случай, когда мнение Вашингтона, как бы он ни пытался "активизировать" свою "агентуру влияния" в Москве, особого значения иметь не будет.



Владимир Павленко