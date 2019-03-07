В УзбМинфине назначен зам... по международным рейтингам. Следующим будет зам по скрепкам и степлерам

00:23 09.03.2019

У главы Минфина назначен заместитель по международным рейтингам

В Минфине создается управление по работе с международными рейтингами и индексами. Назначен заместитель министра, ответственный за это направление.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 марта подписал очередной документ, направленный на улучшение позиций страны в международных рейтингах и индексах.



Указом главы государства образована Комиссия по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами. Ее рабочим органом будет новое управление в структуре Министерства финансов - по работе с международными рейтингами и индексами.



В министерстве также вводится должность заместителя министра, ответственного за работу с международными рейтингами и индексами. По данным пресс-службы Минфина, постановлением президента на этот пост назначен Одилбек Исаков, с осени работавший советником министра и начальником Управления суверенных государственных, корпоративных (банковских) долговых обязательств и государственного долга.



Комиссия будет заседать не реже раза в месяц, определяя приоритетные направления для достижения целевых показателей ответственными министерствами и ведомствами и заслушивая их ежемесячные отчеты, после чего будет представлять президенту отчет о проведенной работе.



В конце февраля президент подписал постановление о мерах по повышению позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах. Документом одобрено создание Национальной системы мониторинга и оценки позиции Узбекистана в международных рейтингах. Отдельные рейтинги закреплены за разными исследовательскими институтами страны, которые займутся определением имеющихся проблем и выработкой национальных индексов.