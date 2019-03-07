 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азбука Русско-Японской войны . Вышел словарь Ротема Ковнера"Азбука Русско-Японской войны". Вышел словарь Ротема Ковнера
00:30 09.03.2019

Азбука русско-японской войны

Rotem Kowner. Historical Dictionary of the Russo-Japanese War. Rowman & Littlefield, 2017

Изучение военной истории может отличаться своим разнообразием в методах и подходах. Однако вышедшее второе издание "Исторического словаря русско-японской войны" смогло явить верх оригинальности, выбрав самый простой, но в то же время очень серьезный подход к теме этой войны.

Автор словаря, Ротем Ковнер, основатель и председатель департамента изучения Азии в университете Хайфа (Израиль), японист, специализирующийся на военно-морской истории, создал поистине впечатляющий справочный труд. По его словам, изучение этой войны сопряжено с незнанием терминов, людей, каких-то других специфических вещей. Люди читают тексты о войне, не зная - кто такие Ояма и Куропаткин, почему автор с уважением пишет о броненосце "Микаса" и при чем тут Афганистан? Для этого он создал этот словарь, который бы давал представление об этих вещах.

Сам словарь, по словам его создателя, разделен на две смысловые части - сама война и ее политический контекст. Словарь полон имен людей, русских и японцев: императоров, дипломатов, генералов и офицеров. Словарь является отличным справочником по кораблям обоих враждующих флотов, кратко описывая основные характеристики судна и его историю. Разумеется, словарь о войне не может обойтись без терминов, касающихся военной специфики - оружие, тактика и стратегия, фортификация, военная география. Причем термину, названию или имени дается транскрипция - на русском, если это русский адмирал, или японском, если это японский броненосец.

В словаре ощутимо присутствует громадный пласт мировой политики, приведшей к войне. Так как Японию поддерживала Великобритания, то англо-русские трения по азиатским вопросам (Тибет и Афганистан) нашли свое отражение в словаре. Об этом мало кто знает, но британцы летом 1904 года вполне серьезно готовились к заключению военного союза с Афганистаном, дабы, в случае неудач Японии, организовать поход союзной англо-индийской и афганской армий в Туркестан. Поэтому словарь отражает эти скрытые пружины войны и политики, как важные, так и малоизвестные составные части общей истории войны.

Словарь снабжен прекрасным научно-справочным аппаратом. Это и введение, объясняющее его цель и структуру, и огромный список литературы об этой войне, основанный на американских работах, однако с минимальным количеством русских и японских работ. Также приложения включают в себя таблицы армейских и флотских званий Российской и Японской империй, в сравнении их с аналогичными званиями в Британии и США, приложение, публикующее основные дипломатические документы войны.

В целом получился вполне добротный словарь, который достигает своей цели - стать всеобъемлющим справочным пособием по истории войны, проясняющим суть многих и многих вещей и могущим служить полноценным комментарием для научного чтения работ, связанных с этой войной.

Александр Томилин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552080600
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