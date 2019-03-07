 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умеет ли он читать и писать... В Кыргызстане хором гонят спикера-незнайку Джумабекова
00:53 09.03.2019

В Кыргызстане потребовали отставки спикера за письмо с ошибками

После подтверждения подлинности письма с многочисленными ошибками за подписью спикера парламента Дастан Джумабеков стал объектом критики пользователей соцсетей. СМИ написали, что кыргызстанцы даже потребовали его отставки.

Депутаты подтверждают, что в стенах Жогорку Кенеша ведутся подобные разговоры, но до конкретных действий дело пока не дошло. Лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов отмечает, что Джумабеков сам виноват в сложившейся ситуации, которой могут воспользоваться его противники:

- У любого спикера возникают подобные проблемы. Парламент не может не заметить ошибку Дастана Джумабекова. Высказываются разные мнения в его адрес. Но насколько они реализуемы – это другой вопрос. Намечается визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан, и звучат лозунги, что нужна стабильность. Поэтому эти слова, скорее всего, останутся на уровне мелких разговоров.

Но депутат Абдывахап Нурбаев не отрицает, что критика в адрес торага на фоне последних событий усилилась и в самом парламенте:

- Подлинность письма подтвердилась. Торага обязательно должен нести моральную ответственность, но пока ситуация не обсуждалась. Однако депутаты могут поднять эту тему.

Дастанбек Джумабеков вызвал гневные комментарии пользователей соцсетей после публикации письма с его подписью в адрес премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, которое было написано с многочисленными грамматическими и стилистическими ошибками. Но подлинность документа вызывала сомнения.

Пресс-служба парламента признала существование этого письма, а спустя несколько дней сообщила об увольнении советника спикера Алмазбека Сабырбекова. Глава пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу говорит, что руководство парламента сделало для себя выводы после последних событий, но оснований для отставки спикера нет:

​- Вопрос отставки спикера на повестке дня не стоит. В соцсетях высказываются разные мнения. Некоторые пользователи требуют отставки торага и роспуска парламента. Мы отслеживаем комментарии и анализируем. Мы обязательно сделаем для себя выводы.

В соцсетях Дастана Джумабекова критиковали не раз. Ранее после словесной перепалки с лидером фракции "Бир бол" Алтынбеком Сулаймановым спикера вновь требовали отстранить, но история не получила продолжения.

Как отмечают эксперты, судьба торага парламента находится в руках одного человека - президента. Они объясняют, что вся кадровая политика в стране, в том числе, в парламенте, ведется по согласованию с аппаратом президента.

Профессор Американского университета в Центральной Азии Эмиль Жороев считает недопустимым говорить об отставке одного из первых лиц страны по поводу и без:

​- Разумеется, спикер должен признать ошибку и нести моральную ответственность за это письмо. Но нельзя использовать его как повод для отставки. Это неправильно и с исторической точки зрения.

43-летний Дастан Джумабеков руководит парламентом с октября 2017 года. В 2010 году он избирался в парламент по списку партии "Ата Журт", а в 2015 году прошел в Жогорку Кенеш по списку партии "Кыргызстан".

Бакыт Асанов
Журналист радио "Азаттык". В 2011 году закончил факультет коммуникаций Кыргызско-Турецкого университета "Манас". С 2011 года сотрудничает с радио "Азаттык".

Источник - rus.azattyk.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552081980
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