 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.03.2019
01:56  Как жители Непала выбрали коммунистов, - А.Шпунт
01:39  В УзбМВД создано Главное управление обеспечения безопасности на транспорте
00:58  От диктатуры к "мягкой силе". Коминтерну – 100 лет. Будет ли востребован его опыт? - Е.Спицын
00:53  Умеет ли он читать и писать... В Кыргызстане хором гонят спикера-незнайку Джумабекова
00:51  Ложь как система власти в Узбекистане, - Б.Мусаев
00:45  Повторит ли Зурабашвили судьбу Жордания
00:30  "Азбука Русско-Японской войны". Вышел словарь Ротема Ковнера
00:23  В УзбМинфине назначен зам... по международным рейтингам. Следующим будет зам по скрепкам и степлерам
00:13  Зачем Ким Чен Ын собирается в Москву?
Пятница, 08.03.2019
23:48  Уволен Генпрокурор Узбекистана Муродов. На его место назначен Бабаджанов
20:11  Нейро-грефо-дурь. Российский Сбербанк тронулся умом
18:24  Конфликт Индии и Пакистана – военное послание Китаю, - С.Кожемякин
13:22  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 2, - С.Бекзода
13:21  Восстание кленов: чем обернется политический скандал с премьером Канады
13:17  Русские в турецком плену и рабстве (история), - Уилл Смайли
13:15  Не срослось... Израильский алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса
13:11  Семья старшего зятя Елбасы Кулибаева скопила $6,4 млрд. У Вовы Кима всего 4,6 ляма...
13:07  В самую дочку. Кому достанутся миллионы "узбекской принцессы", - И.Кармазин
09:49  США расширяют военное присутствие в Узбекистане, - А.Пахолин
09:27  Кыргызская полит-экономика. Хозяйка базара обвинила брата - замминистра соцразвития в повышении аренды
09:20  Исправился? Посаженный в 2017-м на 14 лет за госпереворот экс-вице-премьер Киргизии Талгарбеков выпущен на свободу
09:15  "Мое тело - мое дело". Бишкекчанки вышли на Женский марш солидарности
08:53  Венесуэла: с интервенцией решено повременить? - Л.Шипилов
08:46  Кто станет президентом Украины? - В.Прохватилов
08:36  Гульнару Каримову и экс-главу "дочки" МТС обвинили в США во взятках на $865 млн
08:33  Пиарщик Трампа Манафорт посажен на 3 года 11 месяцев в тюрьму
08:28  Индия должна преподать Китаю хороший урок, - Сумит Гангули и Раджан Менон
06:47  Торжество политического матриархата в Эстонии, - Д.Минин
06:46  Венесуэла осталась без света в результате аварии на ГЭС. Трамп обрезал провода
06:40  Собчак разсобчачилась с Виторганом до развода (новости Дом-2)
01:19  14 лет канадцы не перечисляли Кыргызстану ни тыйына за золото Кумтора, - экс-вице-премьер Мамбетов
00:39  Проблемы управления водными ресурсами в Туркменистане, - В.Абепиш
00:30  Вашингтон наказывает турецких экспортеров, - Le Monde
00:25  Индия срочно арендовала у России подлодку. За 3 млрд долларов на 10 лет
00:23  Вор у вора..? Задержан первый замнач КУИС МВД Казахстана Туремуратов
00:15  КырТрайбализм. Родо-племенные споры не позволяют назначить акима в Аксыйском районе Джалал-Абадской области
Четверг, 07.03.2019
22:50  На фаворита укр-президентской гонки клоуна Зеленского возбудили 2 уголовных дела - об отмывании денег и ДТП
18:19  Шишел-мышел... Провалившийся с докладом в Думе росминистр Орешкин улетел на переговоры с Мирзиеевым
18:18  В Нукусе стартовала стройка первой мирзиеевской "президентской школы"
16:41  Приключения российского сухогруза Seagrand во вражеском южнокорейском Пусане (запись переговоров)
16:35  Почему Эрдогана раздражают опросы общественного мнения. За месяц до выборов в Турции
15:57  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 1, - С.Бекзода
13:32  Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
13:22  Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин
13:19  Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов
13:17  Неуловимый "Посейдон". Российская суперторпеда ударит там, где ее меньше всего ждут
13:14  Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева
12:55  Педального коня? Аркадаг повелел соорудить еще один гигантский монумент. В честь... лошадей и велосипедов
12:50  Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:43  Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...
12:29  Сталин - это не просто наша история, это история нашего спасения, - А.Тюрин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В УзбМВД создано Главное управление обеспечения безопасности на транспорте
01:39 09.03.2019

Главное управление обеспечения безопасности на транспорте создано в структуре МВД. Концепцию безопасного туризма будут поэтапно внедрять в Ташкенте, Ташкентской и Сурхандарьинской областях.

Главное управление обеспечения безопасности на транспорте Министерства внутренних дел Узбекистана образовывается на базе Управления обеспечения общественной безопасности на транспорте министерства, управления внутренних дел на Ташкентском метрополитене Главного управления внутренних дел города Ташкента и отдела обеспечения общественной безопасности на транспорте Управления внутренних дел Ташкентской области.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана о внедрении системы обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма.

Задачами главного управления определены:

координация деятельности по охране общественного порядка, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на объектах метрополитена, железнодорожной и воздушно-транспортной инфраструктуры;
эффективное обеспечение безопасности передвижения пассажиров, целостности и сохранности товарно-материальных ценностей, перевозимых на железнодорожном и воздушном транспорте;
организация своевременного выявления и пресечения террористических угроз, фактов незаконного оборота наркотических средств, их аналогов, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, ядовитых, сильнодействующих и отравляющих веществ на объектах транспорта;
осуществление с использованием современных информационно-коммуникационных технологий централизованного скоординированного управления обеспечением общественной безопасности на объектах транспорта и прилегающих к ним территориях.
Кроме того, документом утверждена поэтапная реализация в Ташкенте, Ташкентской и Сурхандарьинской областях Концепции обеспечения безопасного туризма, уже внедряемой в городах Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе.

Соответственно, создаются управления по обеспечению безопасного туризма Главного управления внутренних дел города Ташкента, управления внутренних дел Ташкентской и Сурхандарьинской областей.

С 1 апреля вводится порядок, согласно которому:

управление координации обеспечения безопасного туризма Министерства внутренних дел Республики Узбекистан и его территориальные подразделения вправе оказывать на договорной основе платные услуги по сопровождению туристов и туристских групп, в том числе во время передвижения на автотранспорте, а также охране общественного порядка на объектах материального культурного наследия;
функции по обеспечению безопасного туризма на объектах транспорта, в первую очередь в составах поездов туристского направления, осуществляются подразделениями по обеспечению безопасности на транспорте;
регистрация и учет сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях на объектах транспорта осуществляется в централизованном порядке дежурными частями подразделений по обеспечению безопасности на транспорте;
предупреждение и пресечение нарушений безопасности дорожного движения вблизи железнодорожных вокзалов и аэропортов осуществляется подразделениями по обеспечению безопасности на транспорте совместно с территориальными органами внутренних дел.
С 1 апреля создается Фонд обеспечения безопасного туризма. Источниками его формирования станут:

10% от поступлений внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма;
средства штрафов, взысканных сотрудниками подразделений по обеспечению безопасного туризма по подведомственным им делам об административных правонарушениях;
средства, поступающие за оказание подразделениями по обеспечению безопасного туризма услуг;
гранты международных финансовых институтов и других зарубежных доноров, а также иные источники, не запрещенные законодательством.
Средства фонда будут направляться на стимулирование сотрудников и укрепление материально-технической базы подразделений по обеспечению безопасного туризма.

Подразделения по обеспечению безопасного туризма получат по 3 легковых автомобиля, 5 скутеров и 5 мотоциклов местного производства.

В структуре главного управления будет создан ситуационно-аналитический центр, позволяющий централизовано управлять обеспечением общественной безопасности на объектах транспорта и прилегающих к ним территориях с учетом требований настоящего постановления.

На объектах транспорта, в том числе за счет средств компаний "Узбекистон темир йуллари" и Uzbekistan airports будет внедрена система интеллектуального видеонаблюдения с поэтапной ее интеграцией с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город".

6 марта 2019,

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552084740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕБРР
- Полезная ротация
- Главная причина экстремизма – идеологический вакуум
- "Ак жол" предложил правительству разработать официальный Комментарий к Налоговому кодексу
- Кадровые перестановки
- Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников за срыв программы питьевой воды в Павлодарской области
- Чью сторону выберет Казахстан в новой "холодной войне" между Россией и США – политолог
- Аким Алматы провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских улиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  