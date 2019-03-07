Дегенерат из рос-правительства Горринг арестован за аферы с подмосковной землей

08:57 09.03.2019

Горринг подозревается в причастности к афере с выделением земли в Подмосковье



Уголовное дело о мошенничестве, по которому задержан бывший замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг, связано с незаконным выделении земельного участка в одном из районов Московской области, сообщили источники "Ъ". Дело было возбуждено еще несколько лет назад.



Изначально расследование велось по факту получения взятки чиновниками (ст. 290 УК РФ), затем его переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ). Некоторые фигуранты дела уже были осуждены. Господин Горринг, по версии следствия, мог являться посредником в коррупционной схеме. Его дело было выделено в отдельное производство, сообщил источник.



Напомним, Руслана Горринга задержали сегодня в аэропорту Внуково. Он был задержан в результате спецоперации сотрудников ГСУ СКР, УФСБ и ГУ МВД по Московской области. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ГСУ СКР по Московской области.



Источник "Ъ" отметил, что Руслан Горринг купил на сегодняшнюю дату три билета на разные рейсы до Сочи, откуда он, как подозревают следователи, намеревался перебраться в Абхазию.



Топ-менеджер "Росгеологии" был уволен из-за скандального видео, в котором он ругается матом, рассказывает о сотрудниках компании и высокопоставленных знакомых.