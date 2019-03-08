 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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38 страдальцев за народ и 1 клоун. Утвержден окончательный список кандидатов в президенты Украины
09:20 09.03.2019

Центральная избирательная комиссия Украины одобрила избирательный бюллетень для голосования на выборах президента страны, которые пройдут 31 марта. В окончательном списке кандидатов на пост главы государства – 39 фамилий.

На заседании ЦИК были также утверждены форма и текст бюллетеня для повторного голосования, которое будет проведено 21 апреля в случае необходимости.

Второй тур состоится, если ни один из претендентов на пост президента не наберет более 50 процентов голосов избирателей. В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Политологи оценивают вероятность второго тура как очень высокую.

Избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Изначально на пост президента претендовало 44 кандидата.

1 марта мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов в пользу бывшего министра обороны и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Он объяснил это желанием "добиться победы объединенного кандидата от демократических сил". Ранее социологи отмечали, что у такого кандидата есть шансы пройти во второй тур.

7 марта, в последний день перед утверждением окончательного списка кандидатов в президенты, свою кандидатуру с выборов снял депутат Верховной рады и лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Он отказался баллотироваться в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула. Политические оппоненты называли обоих кандидатов представителями пророссийских сил.

Также свои кандидатуры с выборов президента Украины сняли глава партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап и замкомандующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Последний сделал это в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

По последнему опросу украинского центра социальных исследований "София", из тех респондентов, кто точно собирается проголосовать на президентских выборах и определился со своим кандидатом, 20,3 процентов готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, 13,9 процентов – лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, и 13,1 процентов – Петра Порошенко. На данный момент это тройка лидеров предвыборной гонки. За ними следуют Юрий Бойко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко.

В свою очередь, делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая находилась в Киеве с 6 по 8 марта для оценки предвыборного климата на Украине, отметила, что общая обстановка в стране подходит для проведения демократических выборов, а Центральная избирательная комиссия Украины действовала профессионально и хорошо их подготовила. Тем не менее делегаты выразили обеспокоенность сообщениями о создании некоторыми кандидатами систем подкупа избирателей, злоупотреблениями административным ресурсом и, как сказано в сообщении, ангажированностью "олигархических СМИ".

Также в ПАСЕ раскритиковали избыток кандидатов в президенты и местных наблюдателей, назвав окончательный список претендентов на пост главы государства "беспрецедентно большим". По мнению делегатов, это может затруднить проведение голосования и вызвать проблемы в день выборов.

08 Март 2019

Источник - svoboda.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552112400
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