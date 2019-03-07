За что сражались советские пограничники на острове Даманский? Забытый подвиг, - В.Лошак

12:25 09.03.2019

"Подвиг пограничников плохо встраивается в историческую и политическую логику времени"



Виктор Лошак - об отношении к годовщине событий на острове Даманский



Годовщина событий на острове Даманский прошла практически не замеченной в российских СМИ. Больше всего внимания этому событию уделили Telegram-каналы. Вооруженный конфликт между Россией и Китаем разгорелся полвека назад, тогда погибли десятки пограничников и с той, и с другой стороны. Журналист Виктор Лошак - о том, почему же при всем военно-патриотическом ажиотаже в стране россияне забыли юбилей подвига героев-пограничников.



Те, кто служил в любой точке советской границы, хорошо знают эти имена: Герои Советского Союза старший лейтенант Иван Стрельников, полковник Демократ Леонов, младший сержант Владимир Орехов, получившие эту награду посмертно; сержант Владимир Бабанский и капитан Виктор Бубенин, вышедшие из боев на Даманском ранеными, но живыми.



Начавшись в первые дни марта 1969-го, бои на Даманском продолжались почти месяц. Несопоставимые с нападавшими силы двух застав пограничников 57-го отряда пытались сдержать несколько сотен китайцев, переходивших на расположенный в середине реки Уссури остров по льду. Сначала это были провокации с криками, размахиванием цитатниками и плевками в лицо пограничникам, а позже китайские отряды перешли к военным действиям, включая огонь артиллерии. Есть документальные съемки всего этого, которые показывали всем тем, кто приходил служить на границу позже событий Даманского.



На самом деле этот конфликт тянулся мучительно долго, потому что установка советского руководства была не доводить китайцев до крайностей, не открывать огонь в ответ на провокации. На последнем, самом ужасном этапе, находившейся за спиной пограничного отряда артиллерии Вооруженных Сил запрещали открыть ответный огонь.



На Даманском погибло 32 наших пограничника. Когда в каждом погранотряде новобранцев ведут к портретам героев-пограничников, им обязательно скажут с гордостью: ни один солдат первой и второй застав не отступил, не бросил раненых, не поддался панике, хотя шанс выжить в том бою был у них минимальным. Начальники застав Стрельников и Бубенин вступали в бой дважды, второй раз уже будучи ранеными и контуженными.



Да, китайцы заняли остров, но события кончились не этим, а несколькими залпами установок "Град", после которых на Даманском ничего живого, включая китайских солдат не осталось.



Теперь на китайском сайте armi 81 мы можем видеть, как чествуют ветеранов тех боев, включая и семьи некоторых погибших. Все торжественно: мимо бывших бойцов несут знамя, марширует оркестр, разыгрывается повторяющий события спектакль. Политруки, конечно, напомнят, что 50 лет назад наступление на Уссури было героическим подарком армии IХ съезду КПК.



Невольно задумаешься, если полковник Леонов, офицеры Стрельников и Бубенин со своими солдатами решили бы благоразумно не сопротивляться, какие бы еще аппетиты взыграли у взбодренных идеями Мао китайских военных?



При всей военно-патриотической пурге в бюджете, головах, на кино- и телеэкранах у нас, похоже, кроме Telegram-каналов, о 50-летии событий на Даманском пока никто не вспомнил.



И то правда, что подвиг пограничников плохо встраивается в историческую и политическую логику времени. Кому-то, видимо, кажется, что преданной дружбе с Китаем воспоминания о тех событиях могут помешать. Как видим, самим китайцам так не кажется. Тем более Даманский Советский Союз соседям все-таки отдал. И честно сказать, поступил верно, потому что разделение стран по Амуру и Уссури, установленное еще царскими чиновниками, было странным исключением из правил, когда граница проходила не по фарватеру, как всюду, а по урезу китайского берега.



Так что же, 32 пограничника погибли ни за что? А присяга, верность друзьям и командирам, месть за погибших, наконец, ощущение, что за твоей спиной страна?



Пограничники были названы героями, и через 50 лет ими же и остались.



А вот власть во всем этом действительно выглядит двусмысленно.