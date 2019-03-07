 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.03.2019
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КрымПрокурор Н.Поклонская выпустила книгу мемуаровКрымПрокурор Н.Поклонская выпустила книгу мемуаров
12:27 09.03.2019

Крымская весна: до и после. История из первых уст
Поклонская Н.В., Соловьев И.Н.
Жанр: Биографии и Мемуары
Издательство: Проспект
ISBN: 978-5-392-29891-4
Объем текста: 208 стр.
https://litgid.com/

Описание книги "Крымская весна: до и после. История из первых уст"

Данная книга – уникальный рассказ из первых уст о детстве, юности, профессиональном становлении одного из самых популярных политиков современной России – Натальи Поклонской.
Особое место в повествовании занимает рассказ о государственном перевороте на Украине, крымском референдуме и становлении прокуратуры полуострова, руководителем которой Н. Поклонская была в 2014–2016 гг.
Не менее откровенно рассказывают авторы о работе в Государственной Думе, деятельности парламентской антикоррупционной комиссии и ее внезапной ликвидации, о голосовании по повышению пенсионного возраста и об особенностях взаимодействия с коллегами и руководством.
Увлекательным является рассказ о личной жизни главной героини, становлении ее мировоззрения и характера, а также людях, встреченных на жизненном пути. Отдельная глава, посвященная Наталье Поклонской, написана ее мужем Иваном Соловьевым.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

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Поклонская в книге рассказала о нарушающих закон депутатах

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст" рассказала о коллегах, которых подозревают в нарушении закона. В своей новой автобиографической книге госпожа Поклонская написала о наличии у нее материалов на коллег по парламенту, собранных во время руководства комиссией по этике и контролю за доходами. Один из депутатов подозревается в аффилированности с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы для населения на 1,5 млрд руб. Есть данные о некоторых депутатах, которые входят в органы управления зарубежных юридических лиц. Еще у одного неназванного депутата "по странному стечению обстоятельств фирма мамы получила более 1 млрд руб. бюджетных средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Государственной думы".

"В вышедшей книге нет ровно ничего нового по сравнению с тем, о чем я уже говорила прошлым летом, а также осенью - после ликвидации комиссии по конфликту интересов. По итогам проверок надо обращаться в новую комиссию - все мои материалы были переданы по описи туда. Туда же должны приходить ответы из спецслужб и правоохранительных органов и там же приниматься персональные решения по каждому",- прокомментировала эту часть книги Наталья Поклонская в Facebook.

Напомним, в ноябре партия "Яблоко" направила в Генпрокуратуру и администрацию президента сведения о пяти депутатах Госдумы, которые якобы причастны к предпринимательской деятельности, несовместимой со статусом депутата. Этих же депутатов проверяла думская комиссия, которую возглавляла Наталья Поклонская. Она признала "недостоверной" информацию партии "Яблоко". Это заседание стало последним для комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и госпожи Поклонской в качестве председателя: теперь комиссия объединена с комиссией по вопросам депутатской этики.

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552123620
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