Рыжий Роберт. Настоящая история "шотландского Робин Гуда"

12:38 09.03.2019

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7 марта 1671 года родился Роберт Рой Макгрегор, разбойник, народный герой Шотландии.



Роберт из клана гордых горцев



Практически каждая страна, чья история насчитывает хотя бы несколько веков, имеет среди своих героев хотя бы одного, выступающего в амплуа "благородного разбойника".



Английского Робин Гуда знает весь мир. У шотландцев, находящихся в вечном соперничестве с англичанами, есть свой аналогичный герой. И если вечный враг шерифа Ноттингемского не имеет реального прототипа, то шотландский герой - личность историческая.



Роберт Рой Макгрегор родился 7 марта 1671 года в семье Дональда Макгрегора из Гленгайла, подполковника на службе короля Якова VII, принадлежавшего к клану Макгрегоров, воинственных шотландских горцев.



Макгрегоры активно участвовали в гражданских междоусобицах в Шотландии, выступая на стороне якобитов - приверженцев изгнанного в 1688 году "Славной революцией" английского короля Якова II и его потомков.



В свободное от политических баталий время Макгрегоры занимались скотоводством, и Роб Рой, что означает "Рыжий Роберт", также включился в семейный бизнес.



Особенности национального скотоводства



Скотоводство Макгрегоров было довольно специфическим - они успешно совмещали его с похищением чужого скота и его последующей перепродажей. Не брезговал Роб Рой и тем, что сегодня называется словом рэкет - за плату он предоставлял соседям защиту от других грабителей.



В этом он был не одинок - в Шотландии подобная практика была распространена довольно широко.



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Проблемы у Роба Роя начались после того, как он задолжал крупную сумму денег и был обвинен в мошенничестве. Кредитор Роба Роя, Джеймс Грэм, герцог Монтроз, в 1712 году захватил принадлежавшие ему земли. По некоторым сведениям, в ходе одного из нападений люди герцога изнасиловали жену Роба Роя.



Законы того времени в Шотландии были довольно просты - все решала сила, которой у герцога Монтроза было больше.



Роб Рой, однако, не смирился, пообещав, что его враг еще пожалеет о содеянном. Собрав отряд примерно из двух десятков человек, он начал регулярно похищать скот, принадлежащий герцогу Монтрозу, объявив о том, что владения Монтроза должны в будущем всегда снабжать его рогатым скотом.



Неуловимый мститель



Долгие годы Роб Рой грабил Монтроза и его арендаторов, действуя с особой дерзостью. Предварительно он назначал день, когда будет угнан скот, причем объявлял об этом во всеуслышание и являлся за ним средь бела дня. Скот угонялся, а затем перепродавался на землях герцога Аргайла, оказывавшего покровительство Робу Рою.



Во время очередного большого восстания якобитов, начавшегося в 1715 году, Роб Рой оказался в двойственном положении. Его семья принадлежала к якобитам, и он примкнул к восстанию, но при этом его друг и покровитель герцог Аргайл был в другом лагере. В итоге на Роба Роя с опаской и подозрением смотрели обе стороны противостояния.



После поражения восстания победители сожгли дом Роба Роя, а сам он был лишен гражданских и имущественных прав. От худшего он избавился, сдавшись со своим отрядом полковнику Патрику Финну. После этого полковник, взявший ответственность за капитулировавшего, оградил его от последующих преследований.



Роб Рой вернулся к своей вечной войне с герцогом Монтрозом, но в 1722 году был схвачен и отправлен в тюрьму. В 1729 году он был освобожден в связи с помилованием.



Легенда, ставшая брендом



В отличие от многих других легендарных разбойников, Роб Рой закончил свои дни в собственной постели. 28 декабря 1734 года он умер в возрасте 63 лет.



Свою непримиримость и гордый нрав горца он сохранял до последних часов жизни. Когда незадолго до кончины один из его давних недругов явился узнать о его здоровье, Роб Рой приказал одеть себя и принести оружие. Он хотел до конца оставаться тем грозным человеком, слава о котором гремела на всю Шотландию.



Уже после смерти имя Роба Роя сначала сохранилось в народных легендах, а в XIX веке было увековечено и писателями, в частности, Вальтером Скоттом и Робертом Льюисом Стивенсоном. Разумеется, романтизированный образ разбойника серьезно отличался от реального - из него были удалены все спорные и компрометирующие моменты, и Роб Рой предстал в облике безукоризненного борца с несправедливостью.



Сегодня Роб Рой - не просто народный герой, но еще и успешный бренд Шотландии, по которому эту страну узнают по всему миру.



Андрей Сидорчик