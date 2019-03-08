Скончался "товарищ Сааков" - киноактер Владимир Этуш

15:06 09.03.2019

Стало известно, когда пройдет прощание с Владимиром Этушем



Стало известно, когда пройдет прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем.



Как рассказал журналистам директор театра Вахтангова Кирилл Крок, церемония начнется 12 марта в 10:00 мск в театре.



Позже в этот же день народный артист СССР будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.



Напомним, прославленный актер Владимир Этуш умер днем 9 марта в одной из больниц российской столицы.



Справка "СП"



Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Актер театра и кино. Народный артист СССР (1984). Дебют в кино состоялся в 1953 году в фильме "Адмирал Ушаков".



Всего Этуш снялся более чем в 40 фильмах, в том числе в таких культовых, как "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и "Иван Васильевич меняет профессию".



Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас-Барабас из телевизионного фильма "Приключения Буратино" (1975). Кроме того, Этуш сыграл более 30 ролей в театре.



Является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2001). Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).



Владимир Этуш - участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".