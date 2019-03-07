Алжир готовят к цветной революции? - П.Искендеров

16:48 09.03.2019

Когда надежда на прививку от внутренних потрясений не срабатывает



Продолжающиеся в Алжире акции протеста, вызванные решением 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок, представляют собой новое явление на алжирской политической сцене за последние почти 30 лет – с тех пор, как массовый протест в начале 1990-х годов положил начало кровопролитной гражданской войне, которая унесла жизни около 200 тысяч человек.



Все последующие десятилетия считалось, что Алжир получил надежную прививку от внутренних потрясений – и даже в 2011 году волны пресловутой "арабской весны" разбились об устойчивую алжирскую политическую конструкцию. Однако сегодня в Алжире все громче говорят о повторении сценария, опробованного при поддержке извне в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и других арабских государствах. Несколько тысяч противников президента Бутефлики среди алжирской диаспоры во Франции уже провели массовые демонстрации, самые крупные из которых прошли в Париже и Марселе.



Протест имеет серьезные внутренние причины. Многие алжирцы недовольны решением главы государства, который управляет страной с 1999 года, выставить свою кандидатуру на президентских выборах 18 апреля на пятый срок. Напоминают, что в 2013 году Бутефлика перенес инсульт; с тех пор он передвигается на инвалидной коляске, испытывает проблемы с речью. В последние годы президент почти не появлялся на публике, даже документы в Центральную избирательную комиссию были переданы не им лично, а от его имени.



В обращении к нации Абдельазиз Бутефлика заявил, что он принял решение о выдвижении в президенты с учетом "пожеланий гражданского общества и политического класса". Обратившись к своим оппонентам, он приветствовал "чувство гражданского долга", которое, по его словам, продемонстрировали вышедшие на улицу протестующие. "Я хочу заверить, что никому не позволю распоряжаться богатствами нашей страны или ее судьбой в интересах каких-либо скрытых групп влияния", – подчеркнул Бутефлика. Он пообещал после своей победы на выборах организовать общенациональный диалог, чтобы все политические силы страны смогли обсудить реформы системы власти в Алжире, в том числе подготовить проект новой конституции, который будет вынесен на общенациональный референдум.



Премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья также призвал участников уличных акций к спокойствию, предупредив о возможных последствиях: "Граждане протягивали полицейским розы, это хорошо, но хотелось бы напомнить: в Сирии все тоже начиналось с роз".



Однако протестующие не настроены на компромисс. "Мы даже не знаем, жив ли наш президент или мертв. Мы не знаем, кто выступает от его имени", – заявил один из участников уличных демонстраций французской газете Le Monde. Активисты уличного протеста пообещали объявить общенациональную забастовку, если кандидатура действующего президента появится в избирательных бюллетенях.



Вместе с тем причины недовольства не сведешь к внутренним проблемам. О плохом состоянии здоровья Абдельазиза Бутефлики было известно и в начале его нынешнего президентского срока, но никакого протеста не было. Должно было появиться нечто, что позволило бы антиправительственному протесту получить поддержку извне. Такую роль сыграло решение властей сократить поставки алжирского газа в страны Евросоюза, чтобы впоследствии полностью направить добываемый в Алжире природный газ на внутреннее потребление.



В конце декабря 2018 года министр энергетики Алжира Мустафа Гитони впервые предупредил о трудностях, с которыми столкнулась его страна, поддерживая поставки газа в Европу в прежних объемах. В 2017 году Алжир поставил в Европу 49,6 млрд кубометров газа (трубопроводный газ плюс СПГ). Однако потребление газа в самой стране растет, и уже в 2022 году добываемого газа, по словам министра, хватит только на внутренние нужды. Сейчас Алжир добывает 130 млрд кубометров газа в год, половина из которых потребляется внутри.



Для сравнения: в 2017 году потребление газа в Европе составило 560,5 млрд кубометров. Из них на долю собственной добычи (включая Норвегию) пришлось 260,4 млрд кубометров газа. "Газпром" поставил в 2017 году в Европу 194,4 млрд кубометров, еще 105,7 млрд кубометров составили поставки других стран. Среди последних Алжир (49,6 млрд кубометров газа) значительно опередил идущие следом Катар (24 млрд кубометров) и Нигерию (12,5 млрд кубометров).



Планы алжирского правительства сократить экспорт газа вызвали раздражение не только в Европе, но и в США, рассчитывающих потеснить на европейском газовом рынке Россию. В этих расчетах играет роль и "китайский фактор" – способность Китая "перетянуть" поставки американского СПГ и не позволить ему частично вытеснить российский трубопроводный газ в Европе. По данным Главного таможенного управления Китая за 2018 год, рост импорта газа по сравнению с 2017 годом составил 31,8%. При сохранении тенденции к 2024 году объемы китайского газового рынка вырастут почти в четыре раза, подсчитали в компании Fitch. "Практически это означает удвоение объемов его импорта страной к середине следующего десятилетия, даже без учета Тайваня… Китай, вероятно, продолжит абсорбировать рост предложения на рынке СПГ по мере ввода в эксплуатацию новых терминалов, прежде всего в США", – прогнозирует директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.



В условиях развязанной Соединенными Штатами "газовой войны" против России ради сохранения конкуренции алжирского газа с российским против властей Алжира и может быть начата цветная революция, движущие силы которой всегда приводятся в действие за границей.



В свое время Советский Союз стал первым государством, установившим дипломатические отношения с освободившимся от французского колониализма Алжиром. В 2017 году Алжир занял второе место в Африке по объемам российского экспорта – 4,6 млрд долларов (первое место за Египтом – 6,2 млрд долларов), а в 2018 году двусторонний российско-алжирский товарооборот вырос до 5,4 млрд долларов.



Алжир является также одним из крупнейших импортеров российского оружия. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2013-2017 годах поставки из России составляли 59% всего оружейного импорта из России.



Сумеет ли в этих условиях "коллективный Запад" разыграть "алжирскую карту" в своих интересах? Кандидатура на смену Бутефлики уже подобрана – миллиардер Иссад Ребраб, самый богатый человек Алжира. Однако 74-летний промышленник-олигарх ненамного моложе действующего президента, поэтому следует ожидать появления других фигур – более молодых и ориентированных не на Россию, а на Запад.



ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 07.03.2019