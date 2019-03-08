В Бердянской укр-колонии изнасиловали заслуженного бандеровца, награжденного орденом "За мужество"

20:07 09.03.2019

В бердянской колонии зафиксирован случай сексуального насилия над одним из заключенных - участником "АТО".



Об этом сообщил глава общественного объединения "Майдан-Общественный контроль" Виктор Колбанцев.



"Молодой человек 1995 г. р. поймал в зоне ООС какого-то сепара, доставил в полицию, а в итоге ему же дали три года тюрьмы.



Этот боец накануне суда от страны получил орден „За мужество". А за это же мужество на фронте в колонии его растоптали и унизили", - заявил Колбанцев.



По его словам, карателя изнасиловал один из заключенных по указанию кого-то из администрации колонии.



"Если бы не врачи - мы бы в живых парня не увидели. У него ужасное психическое состояние. Он хотел несколько раз покончить жизнь самоубийством. Сейчас он даже маму свою по имени и отчеству называет.



Я не понимаю, в какой стране мы живем, если своих героев в тюрьмах насилуем", - возмущается Колбанцев.



В настоящее время инцидент рассматривается в Верховной раде. Обращение родственников изнасилованного "героя" также было направлено в Генпрокуратуру, Нацполицию и Министерство юстиции.