 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Совсем охерели. Американский дипломат приволок в Шереметьево ВУ
21:19 09.03.2019

Сознательная провокация: мина в багаже американского дипломата в аэропорту Шереметьево

Инцидент произошел сегодня утром в московском аэропорту Шереметьево. Неназванный сотрудник посольства США в РФ пытался пронести в багаже мину со взрывателем.

"США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства. Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину. Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса. Работник посольства покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину для личной коллекции. Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но уже без мины. Этот человек имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам США. МИД РФ расценивает инцидент как попытку провокации в отношении российского транспортного объекта. Линейное управление МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево немедленно известило о произошедшем американское посольство. Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника. С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно", - сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации крупнейшим информационным агентствам.

Алексей Иванов

Источник - завтра
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