 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп проиграл первый тайм Эрдогану. Анкару толкают к серьезному геополитическому выбору, - С.Тарасов
00:38 10.03.2019

Трамп проиграл первый тайм Эрдогану
Анкару толкают к серьезному геополитическому выбору

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что процесс развертывания российских зенитных ракетных комплексов С-400 начнется в октябре текущего года. Точнее, в июле они будут переданы Анкаре, а к октябрю - приведены в состояние боевой готовности. По словам Акара, в настоящее время ВВС Турции изучают, где лучше расположить российские ЗРК. Помимо того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявляя, что "сделка с Россией по поставкам С-400 является завершенным делом", не исключил, что Анкара, возможно, будет добиваться совместного производства с Россией как этих ракет, так и, "может быть, С-500".

Так Турция как бы закольцовывает предлагаемую американцами комбинацию "мы вам комплексы Patriot, вы отказываетесь от С-400". Анкара заявляет, что готова приобрести Patriot, но при условии, что Вашингтон "удовлетворит ее условия". Интрига тут в том, что США в принципе могли бы сорвать сделку с С-400, как это раньше им удавалось в таких случаях, например, с Китаем. Но американцы повели себя странно. Или очень самоуверенно. В середине февраля они неожиданно подняли цену системы "в связи с ускоренной поставкой", их предложение не предусматривало ни предоставления займа Турции на закупку Patriot, ни подписания соглашения о передаче технологий, на чем настаивает Анкара. Более того, Вашингтон пригрозил, что может отказаться от передачи Турции приобретенных ею американских истребителей пятого поколения F-35, начал угрожать и другими санкциями, а также "качественными изменениями двусторонних отношений".

Как пишет турецкая газета Hurriyet, Анкара в отношениях с американцами выстроила и стала связывать между собой две площадки: сделку по С-400 и Сирию, точнее, поддержку США сирийских курдов. На первой площадке Вашингтон еще может продолжать игру, оговаривая некие финансово-технические условия, связанные с поставками Patriot. Однако для того, чтобы разговаривать с Турцией на сирийской площадке, США должны не только изменить свое отношение к сирийским курдам, но и внести серьезные коррективы в свою политику на Ближнем Востоке. К этому они пока не готовы. А еще есть и третья площадка - турецко-российские отношения. Американские эксперты, да и не только они одни, ныне считают, что Анкара "смещается с западной орбиты" и, как комментирует ситуацию корреспондент CNN Метью Чанс, "страна-член НАТО стала проводить военные операции не со своими партнерами по альянсу, а с Россией".

По его словам, "это очень необычно". И не только это. На сирийском направлении Турция "все сильнее отдаляется от западных союзников, все чаще высказывает единое мнение с Россией в том, что касается будущего Сирии и сирийского конфликта, действуют с ней синхронно". В свою очередь, генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ считает, что "дело не только в том, что Турция выходит из западного лагеря, а в том, что она перестает быть передовой заставой США на Ближнем Востоке и приближается к Евразии". По его словам, это и объясняет то, что Вашингтон перестает воспринимать Анкару как партнера и союзника по НАТО. "Мы отчетливо видим это в Сирии и Восточном Средиземноморье, - говорит Караташ. - Мы говорим о стране, которая официально не признала Лозаннский договор 1923 года, который юридически фиксирует границы современной Турции". Говоря иначе, Анкара серьезно подозревает американцев в наличии проекта по расколу страны через разыгрывание курдской карты.

Не случайно турецкие эксперты подвергают серьезной ревизии всю историю взаимоотношений Турции с США в НАТО. На днях турецкая газета Cumhuriyet опубликовала огромный список исторических претензий Анкары к Вашингтону и партнерам по альянсу. Он начинается с анализа подписанного Анкарой в 1952 году договора с НАТО, опасных заговорах, назревавших втайне от Турции на базе Инджирлик, которую создавали с 1951 года, кризиса, связанного с самолетом-шпионом У-2, 1960 года, ракетного кризиса 1962 года, письма Джонсона 1964 года, поддержке американцами военных переворотов в Турции, включая неудачную попытку переворота 15 июля 2016 года. Упоминаются и действия США по поддержке усилий Константинопольского патриархата по обеспечению признания его "вселенского" статуса и демонстрируется географическая карта, используемая в штабных учениях НАТО, на которой изображена разделенная Турция.

Издание призывает в этой связи либо "продолжать придерживаться лености и инертности, созданных членством в НАТО, либо заявить о новой Турции со своими национальными интересами". Одним словом, в отношениях Анкары с Вашингтоном и другими партнерами по альянсу обозначен серьезнейший кризис. Но это не значит, что Турция сломя голову "бросится с Запада на Восток". С разговоре с американцами она резко завышает планку своих требований, рассчитывая хотя бы частично конвертировать диалог во что-то полезное и важное для своих национальных интересов. 31 марта Эрдоган отправляется в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом, который первый тайм "на выезде" в дуэли с турецким коллегой проиграл. Посмотрим, как Трамп проведет игру "дома".

Пока же, предварительно, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя угрозы введения санкций в случае закупки С-400, заявил, что Анкара "ориентируется лишь на заявления президента США, а не представителей каких-либо американских ведомств". Посмотрим, что будет дальше.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552167480
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