 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Bloomberg: Европейский союз поставил себя в неловкое "саудовское" положение
00:53 10.03.2019

Bloomberg: Европейский союз поставил себя в неловкое положение

По словам брюссельских чиновников, включение Саудовской Аравии в черный список наравне с Ираном, Северной Кореей и Панамой вызвало давление со стороны Саудовской Аравии

Возможно, необходимость борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности - это единственная вещь, вокруг которой могут объединиться все 28 стран-членов ЕС. Тем не менее единственное, в чем они продемонстрировали свое единство, - это отказ поддержать "черный список" стран, помогающий в отмывании денег. Этот список вызвал дипломатическую шумиху. В него включили Саудовскую Аравию и ряд американских оффшорных территорий. В четверг, 7 марта, члены ЕС отклонили список в его нынешнем виде. Отступление ЕС на фоне давления со стороны Саудовской Аравии ставит Европу в неловкое положение: она выглядит слабой и сбитой с толку, пишет Лайонел Лорент в статье для издания Bloomberg.

Многие заявили, что процесс составления списка был непрозрачным. Тем не менее этот процесс находился на всеобщем обозрении в течение последних двух лет. Возможно, у черного списка есть свои недостатки, а ЕС должен навести у себя порядок после серии крупных банковских скандалов в прибалтийских странах. В любом случае сложившаяся ситуация ставит ЕС в невыгодное положение.

Нет ничего удивительного в том, что Саудовскую Аравию внесли в черный список. Эксперты из группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственного учреждения, созданного "Большой семеркой" в 2018 году, - заявили, что Эр-Рияд не проводит эффективного преследования в отношении лиц, причастных к отмыванию денег. По оценкам экспертов, от 70% до 80% внутренних доходов Саудовской Аравии, полученных преступным путем, выводятся из страны. По мнению экспертов FATF, Саудовская Аравия предпринимает слабые усилия по борьбе с отмыванием денег и распространением оружия.

Тем не менее, по словам брюссельских чиновников, включение Саудовской Аравии в черный список наравне с Ираном, Северной Кореей и Панамой вызвало давление со стороны Саудовской Аравии. В своем письме король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предупредил, что внесение Эр-Рияда в черный список негативно скажется на репутации страны и "создаст определенные трудности" для торговых и инвестиционных отношений между Саудовской Аравией и ЕС. Послание короля Саудовской Аравии услышали в Лондоне и Париже, которые, как говорят, являются самыми активными противниками предложенного черного списка стран, помогающих в отмывании денег.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Великобритания и Франция являются поставщиками оружия №2 и №3 в Саудовскую Аравию. Между тем ЕС является крупным импортером саудовской нефти. Европейский союз также очень заинтересован в получении инвестиций из государственного фонда Саудовской Аравии.

Угрозы со стороны Саудовской Аравии должны были получить достойный ответ. Нельзя сказать, что у Саудовской Аравии хорошая репутация. В прошлом году бывший посол США предупредил, что международные инвесторы "нервничают", поскольку их инвестиции в Саудовскую Аравию могут отнять, а их деловых партнеров могут задержать без каких-либо причин.

Нужно спросить себя еще раз, стоит ли поддерживать коммерческие отношения с тем государством, которое может задействовать эти коммерческие отношения для подрыва мер, направленных на защиту граждан ЕС. Европа также не смогла должным образом отреагировать на убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги. Германия прекратила будущие поставки оружия Саудовской Аравии, а Франция назвала данный шаг иррациональной "демагогией". Великобритания также расставила приоритеты, сделав ставку на прибыльные торговые связи с Эр-Риядом, несмотря на то, что появляется все больше доказательств, свидетельствующих о том, что использование западного оружия приводит к гибели гражданских лиц в ходе возглавляемой Саудовской Аравией войны в Йемене. Вероятно, Брексит, сделает Великобританию еще более зависимой от Саудовской Аравии.

Да, можно говорить о том, что процесс составления черного списка стран, помогающих отмыванию денег, оказался несовершенным. Также можно задаться вопросом, почему те или иные страны были включены в список, а другие нет. Однако неспособность ЕС противостоять давлению со стороны Саудовской Аравии свидетельствует о том, что некоторые вещи никогда не изменятся.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552168380
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