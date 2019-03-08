Колоссальное противоречие между виртуальным миром Белого Дома и жестокой реальностью может похоронить США, - К.Душенов

00:54 10.03.2019

Жадный Трамп и нищий Пентагон



Константин Душенов

8 марта 19



Американская верхушка в растерянности. Новые российские ракеты – как наземные, так и воздушного, и морского базирования – свидетельствуют о том, что русские военные ученые и конструкторы первыми сумели освоить сверхэффективные гиперзвуковые технологии, недоступные сегодня никому, кроме России. Осознание этого факта вызвало в Вашингтоне легкую панику. Об этом можно судить хотя бы по тому, как неуклюже и противоречиво комментируют высшие представители американской военно-политической элиты наш очевидный военно-технологический прорыв.



Так, 24 февраля государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на телеканале CNN, заявил: "Слова Путина о новых русских ракетах представляют собой абсолютно бессодержательную угрозу. Он просто пытается отвлечь внимание от своих нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия нарушила этого договор, и теперь для нас пришло время найти способ ответить и создать нечто, что заставит Москву принять наше лидерство. Хвастовство Путина призвано убедить мир в его так называемых возможностях и посеять раздор между США и Европой. Но европейцы в полной мере поддерживают нас, и мы будем вместе работать, чтобы обеспечить безопасность американцев".



Через 4 дня, 28 февраля, Дональд Трамп, выступая перед американскими военными на Аляске, дополнил выступление своего госсекретаря. Президент США сказал: "Мы расходуем огромные суммы денег на ракетные и на противоракетные технологии, причем - по моей личной настойчивой рекомендации. То, что уже сейчас могут делать наши системы противоракетной обороны, похоже на выстрел по иголке, спрятанной в стоге сена. Наша цель очень простая: сделать так, чтобы мы могли отследить, выявить и уничтожить любую ракету, запущенную против США, вне зависимости от ее скорости. США не ищет конфликтов, но если нам придется себя защищать, мы будем бороться и одержим сокрушительную победу…"



Между тем, оптимистичный настрой главных американских политиков резко контрастирует со взглядами большинства высокопоставленных военачальников Пентагона. Например, командующий Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен придерживается совершенно иной точки зрения.



Он утверждает: "Наибольшую опасность для нас представляют новейшие русские гиперзвуковые ракеты. Уже на протяжении десяти лет я обеспокоен этими вооружениями. Способность таких ракет маневрировать и в любой момент изменять направление своего движения, создает для нас большие проблемы. Существующие американские системы могут лишь обнаружить старт российских гиперзвуковых ракет, но потом они исчезают с наших радаров, и мы не видим их вплоть до момента поражения цели. Противостоять им мы можем только с помощью ядерного удара. Поэтому мы должны увеличить расходы на модернизацию нашей ядерной триады. Для того, чтобы провести такую модернизацию в нужных масштабах и в запланированные сроки, в ближайшие 10 лет потребуется около 1 трлн. долларов."



Цифра, которую называет генерал, более чем в 2 раза превышает тот объем средств, который сегодня Дональд Трамп, скрепя сердце, готов потратить на эти цели. В Белом Доме называют цифру "всего лишь" в 494 млрд. долл. Так под грузом необходимости искать адекватный ответ на русский гиперзвуковой прорыв, оказывается истощенным даже казавшийся ранее бездонным кошелек Пентагона!



Найти этот вожделенный "адекватный ответ" на русские "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы" американцам все никак не удается. Первого февраля генерал Сэм Гривз, директор Агентства по противоракетной обороне, выступая в центре стратегических исследований в Вашингтоне, заявил: "Наше агентство провело анализ доступных для американской армии перехватчиков и возможных альтернатив для защиты от русских гиперзвуковых ракет. Мы пришли к мнению, что создать новый вид такого вида оружия теоретически можно. Но поиск различных практических путей решения этой проблемы пока не завершен.



Один из возможных вариантов противодействия гиперзвуковым ракетам – кинетические перехватчики. Мы работаем с промышленностью, чтобы понять, каковы возможности в этой области. В качестве другого средства защиты специалисты рассматривают системы направленной энергии. Но если все это окажется неудовлетворительным, придется придумать что-то еще…



Правда, для того, чтобы придумать это самое "что-то еще", новые, и очень большие деньги нужны не только Стратегическому командованию генерала Хайтена или противоракетному агентству генерала Гривза. 27 февраля 2019 года министр армии США Марк Эспер признал: "К 2028 году возможности российской армии достигнут максимума. У нас есть не более 10 лет на подготовку к возможным угрозам. Для этого нам надо пересмотреть около 200 оружейных программ и переориентировать средства на модернизацию вооружений для противостояния России. Пока мы воевали на Ближнем Востоке, русские и китайцы нарастили свою военную мощь. Воюя с партизанами в Ираке и Афганистане, армия США потеряла готовность бороться с такими странами, как Россия и Китай. В результате, сегодня нам нужно обновлять наш арсенал, который не обновлялся в течение 40 лет…"



Стоит ли говорить, в какую копеечку влетит США обновление своих гигантских арсеналов? Итог всем этим невеселым признаниям американских военачальников можно подвести словами главы Космического командования ВВС США генерал Джона Рэймонда: "Десятилетиями во всех сферах США обладали подавляющим господством. Мы могли отправлять свои войска, когда и куда угодно и действовать каким угодно образом. Однако сегодня все сферы - воздух, суша, море, космос и киберпространство - оспариваются. У России вновь появились глобальные амбиции, и свою военную мощь она расценивает как важнейший инструмент для достижения ключевых стратегических целей. Россия быстро совершенствует свои высокотехнологические военные средства, а наша доктрина и организационная структура не развивались вместе с ростом глобальных угроз…"



Эти слова доказывают, что, по крайней мере, до некоторой части американской элиты начало, наконец, доходить – каково сегодня реальное положение дел и соотношение сил. Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда.



Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!