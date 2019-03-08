На 8 марта амеры арестовали информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее бывшую мужчиной)

07:47 10.03.2019

Арестована бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг

Она отказалась давать показания большому жюри в рамках расследования деятельности WikiLeaks



В США арестована бывший информатор портала WikiLeaks Челси Мэннинг (которая ранее была мужчиной и носила имя Брэдли Мэннинг). Она отказалась давать показания большому жюри по делу о работе WikiLeaks.



Челси Мэннинг в США заключили под стражу.Один из адвокатов, Мойра Мельцер-Коэн, сказала, что Мэннинг была признана виновной в неуважении к суду и должна была быть отправлена в Александрийский центр заключения



Как сообщает Fox News, решение об аресте Мэннинг принял окружной судья Клод Хилтон после того, как в ходе слушания экс-информатор подтвердила отказ в даче показаний и готова "принять все, что для нее приготовили".



Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае 2010 года военный США Брэдли Мэннинг был арестован по делу о передаче WikiLeaks секретных документов. В 2013 году он был приговорен к 35 годам тюрьмы. В заключении Мэннинг сменил имя и пол, а в мае 2017 года вышел на свободу по решению президента США Барака Обамы. Челси Элизабет Мэннинг заявляла, что надеется помогать своим примером всем американским трансгендерам.



ЕКАТЕРИНА БОЛГОВА