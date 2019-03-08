Узбекский парламент получил широкие полномочия по формированию правительства

10:17 10.03.2019

Узбекский парламент получил широкие полномочия по формированию правительства, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



"Кандидатура в члены Кабинета Министров рассматривается и одобряется на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан после ее предварительного рассмотрения ответственным комитетом, фракциями политических партий и депутатскими группами в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан", - говорится в тексте Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с демократизацией порядка формирования правительства и усилением его ответственности".



Отмечается, что кандидат на должность члена Кабинета Министров при рассмотрении и одобрении его кандидатуры в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан представляет план действий, предусматривающий взаимосвязанные с программой действий Кабинета Министров правовые, экономические, социальные, организационно-технические меры по достижению целевых показателей и задач на перспективу.



В случае отклонения Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры в члены Кабинета Министров премьер-министр вносит новую кандидатуру для рассмотрения и одобрения.



При этом член Кабинета Министров приступает к выполнению своих обязанностей после его утверждения Президентом Республики Узбекистан.