Сорос и Макрон – свидетели кризиса западной идеологии, - И.Шумейко

10:33 10.03.2019

Закат Европы ощущается все острее



В мае 2019 года пройдут выборы в Европейский парламент. Избрать предстоит 705 депутатов, представляющих почти 500 миллионов граждан 27 стран-членов Европейского союза. Перспективам этих выборов посвящают сейчас свои выступления многие политики и общественные деятели. В том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и известный финансовый спекулянт Джордж Сорос. Мы поставили рядом эти две непохожие фигуры, принадлежащие к разным поколениям потому, что сближают их панические настроения в отношении настоящего и будущего Европы.



Бывший европеец Сорос, прозванный "человеком, сломавшим Банк Англии", не может сдержать опасений. Доводя список своих претензий к Европе до своего личного врага Виктора Орбана, 88-летний финансовый спекулянт твердит, что "все устарело": "К сожалению, на этих выборах [в Европарламент в мае 2019 года. – И.Ш.] антиевропейские силы будут иметь сравнительное преимущество. Для этого есть несколько причин… В Германии альянс ХДС-ХСС хорошо работал, пока не было значительной партии справа… Ситуация изменилась после подъема экстремистской "Альтернативы для Германии" (AfD)… В Великобритании устаревшая партийная структура препятствует подлинному выражению воли народа. Лейбористы и консерваторы внутренне расколоты, в то время как их лидеры – соответственно Джереми Корбин и Тереза Мэй – столь твердо настроены провести Брекзит, что им пришлось пойти на сотрудничество ради этого. В Италии электорат, который поддерживал Европу и иммиграцию, попал в руки антиевропейских политиков: партии "Лига" и "Движения пяти звезд"… Общеевропейские альянсы полностью подчинены корыстным интересам партийного руководства… Трудно представить, каким образом проевропейские партии смогут победить на выборах в мае, если они не поставят интересы Европы выше своих собственных".



В отличие от престарелого Сороса 41-летний Макрон в Обращении к французам и европейцам, опубликованном в Le Parisien 4 марта, выбросил лозунг "За европейский ренессанс!". Однако в оценке сегодняшнего дня Европы ("все устарело") Макрон и Сорос сходятся. "Еще никогда, – говорит Макрон, – Европа не была в такой большой опасности. Символом этого стал Брекзит. Он символизирует кризис Европы, которая не смогла отреагировать на потребность своих народов в защите от крупных потрясений современного мира. Он также символизирует европейскую ловушку… Ловушка заключается во лжи и безответственности, которые могут уничтожить Европейский союз... Кто рассказал британцам правду об их будущем после Брекзита? Кто с ними поговорил о потере доступа к европейскому рынку? Кто упомянул риски для мира в Ирландии после восстановления прежней границы?... И эта ловушка угрожает всей Европе…"



Оба они – и Сорос, и Макрон – отождествляют выход Великобритании из Евросоюза, этого наднационального (глобалистского) проекта для Западной Европы, с триумфом "антиевропейскиих" сил. Оба силятся свести многообразие европейских культур и народов к единообразию вненациональной системы управления. Только европейская жизнь уже отвергает эти потуги.



Макрон, перечисляя в своем пространном "Обращении к французам и европейцам" актуальные политические и общественные проблемы, умудрился ни разу не упомянуть движение "желтых жилетов", словно это шумят несколько старшеклассников или футбольных фанатов. Между тем в этом движении объединяются силы, как раз и призывающие к ренессансу (возрождению) Европы. В этом движении Франция говорит "нет" власти банкиров-глобалистов. В одной их крупнейших европейских стран разразилась социальная буря, какой французы не видели, возможно, с 1968 года. По словам известного французского психоаналитика Ролана Гори, движение "желтых жилетов" открыло глаза французскому обществу на политику "неолиберального технофашизма", проводимую правительством, которое отдало часть национально-государственного суверенитета структурам наднациональной космополитической власти.



Одряхлела не Европа. Одряхлел неолиберальный идейный комплекс, навязанный "хозяевами дискурса", одряхлела мифология демократии, выродившаяся в XXI веке в технологию манипуляции общественным сознанием.



В XIV-XVI веках Ренессанс Европы был связан с пробуждением национальных сил, оттеснивших на периферию европейской жизни "единую" и тоже одряхлевшую Европу римских пап. В политике эпоха Ренессанса обозначила движение в сторону суверенитета наций, и завершилось это Вестфальским миром 1648 года, утверждением "Вестфальской системы" суверенных государств. До этого субъектами в Европе были только монархи, а пирамида их титулов сходилась к дарованию римскими папами титула королей и императора Священной Римской империи…



Сумеет ли западный неолиберализм, отказавшись от претензий на универсальную истину, устав от "крестовых походов" на Балканы, в Афганистан, Ирак, Сирию, Ливию, найти свое место в ряду других современных идеологий? Или отказ от притязаний на всеобщее господство в мире идей и в "глобальном управлении" повлечет за собой упадок Западной (посткапиталистической) цивилизации как таковой?



ИГОРЬ ШУМЕЙКО | 10.03.2019